Khi bằng đại học không còn là “tấm vé bảo đảm” việc làm ở Mỹ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Những người mới tốt nghiệp đại học tại Mỹ đang gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm việc làm khi tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này hiện cao hơn mức trung bình của toàn bộ lực lượng lao động, đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý so với xu hướng kéo dài nhiều thập niên trước đây.
Khi bằng đại học không còn là “tấm vé bảo đảm” việc làm ở Mỹ

Các số liệu nghiên cứu mới được công bố cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động mới tốt nghiệp đại học đã lên tới khoảng 5,6% vào đầu năm 2026, trong khi tỷ lệ thất nghiệp chung của nền kinh tế Mỹ ở mức 4,2%. Đây là mức chênh lệch bất lợi lớn nhất từng được ghi nhận đối với các tân cử nhân của nước này.

Trước đây, bằng đại học thường được xem là “tấm vé bảo đảm” giúp người trẻ tuổi có cơ hội việc làm tốt hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường lao động. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết xu hướng này đã thay đổi từ năm 2019, trước cả khi đại dịch COVID-19 bùng phát và trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành yếu tố tác động mạnh tới thị trường việc làm.

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, lợi thế việc làm của lao động có bằng đại học đã suy giảm dần trong hơn 2 thập niên qua. Đến năm 2019, khoảng cách về cơ hội việc làm giữa lao động có bằng đại học và lao động chỉ tốt nghiệp trung học gần như không còn đáng kể.

Ngoài tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, tình trạng làm việc không đúng chuyên môn hoặc dưới trình độ đào tạo cũng ngày càng phổ biến. Khoảng 41% cử nhân mới ra trường ở Mỹ hiện làm những công việc vốn không yêu cầu bằng đại học.

Các chuyên gia cho rằng nhiều yếu tố đang góp phần tạo nên xu hướng này. Một số nghiên cứu chỉ ra việc mở rộng mô hình làm việc từ xa khiến doanh nghiệp thận trọng hơn trong tuyển dụng lao động thiếu kinh nghiệm. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi nhu cầu về nhân lực trong nhiều ngành nghề, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin và các công việc liên quan tới văn phòng.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế nhấn mạnh bằng đại học vẫn mang lại lợi thế đáng kể trong dài hạn. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động từ 25 tuổi trở lên có bằng cử nhân hoặc cao hơn hiện chỉ khoảng 2,8%, thấp hơn nhiều so với những người không có bằng đại học.

Theo giới chuyên gia, những số liệu mới phản ánh khó khăn chủ yếu đối với nhóm lao động trẻ mới bước chân vào thị trường việc làm, hơn là sự suy giảm giá trị của giáo dục đại học trong nền kinh tế Mỹ.

PV
Mỹ bằng đại hoc việc làm

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lượng khách nước ngoài chiếm đa số ở chợ Đồng Xuân (Ảnh: Xuân Lâm)
Chợ Hà Nội giữa “cuộc đại phẫu”: Hồn cốt có còn khi thay đổi hình hài?
(Ngày Nay) - Từ cảnh vắng khách ở các khu dân chợ dân sinh đến hình ảnh bạn trẻ đặt hàng qua GrabMart, chợ Hà Nội đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc. Kế hoạch 117/KH- UBND TP.Hà Nội với mục tiêu xây mới hơn 100 chợ, thúc đẩy chuyển đổi số và xóa bỏ chợ tự phát đang đặt hệ thống chợ truyền thống Thủ đô trước ngã ba đường.
Khi bằng đại học không còn là “tấm vé bảo đảm” việc làm ở Mỹ
Khi bằng đại học không còn là “tấm vé bảo đảm” việc làm ở Mỹ
(Ngày Nay) - Những người mới tốt nghiệp đại học tại Mỹ đang gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm việc làm khi tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này hiện cao hơn mức trung bình của toàn bộ lực lượng lao động, đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý so với xu hướng kéo dài nhiều thập niên trước đây.
AI "đón đầu" nguy cơ tai nạn giao thông
AI "đón đầu" nguy cơ tai nạn giao thông
(Ngày Nay) - Dubai, tiểu vương quốc đông dân nhất của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống giao thông thông minh để dự báo nguy cơ tai nạn, phát hiện hành vi lái xe nguy hiểm và hỗ trợ lực lượng chức năng can thiệp sớm nhằm nâng cao an toàn giao thông.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, tháng 9/2025. Ảnh: Tân Hoa xã
Chủ tịch Tập Cận Bình: Quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên đứng trước "bước ngoặt lịch sử mới"
(Ngày Nay) - Ngày 8/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã rời Bắc Kinh để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc kể từ năm 2019,
Số ca mắc sốt xuất huyết tăng 65%, cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát diện rộng
Số ca mắc sốt xuất huyết tăng 65%, cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát diện rộng
(Ngày Nay) - Dù chưa bước vào cao điểm mùa dịch nhưng số ca bệnh sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng gần 65% so với cùng kỳ năm 2026. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cảnh báo năm 2026 có nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết trên diện rộng nêu không có các biện pháp phòng bệnh quyết liệt ngay từ đầu mùa dịch.
Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan
Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan
(Ngày Nay) - Chiều 7/6/ 2026, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã tiếp ông Isra Sunthornvut (Ít-xra Sun-thon-vút), Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan, nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu đảng Dân chủ Thái Lan sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN”, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.
Hamas ra điều kiện giải giáp tại Dải Gaza
Hamas ra điều kiện giải giáp tại Dải Gaza
(Ngày Nay) - Các nguồn tin Ai Cập ngày 7/6 dẫn thông tin từ phong trào Hamas khẳng định tiến trình giải giáp của lực lượng này tại Dải Gaza phụ thuộc vào việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi vùng lãnh thổ của Palestine trước khi bước vào giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn.
Khủng hoảng rác thải đe dọa các mục tiêu khí hậu của Indonesia
Khủng hoảng rác thải đe dọa các mục tiêu khí hậu của Indonesia
(Ngày Nay) - Chính phủ Indonesia khẳng định việc xử lý hiệu quả cuộc khủng hoảng rác thải quốc gia là một trong những điều kiện quan trọng để đạt được mục tiêu công bằng khí hậu, đồng thời giảm thiểu những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với cộng đồng.
EU và WHO tăng hỗ trợ khẩn cấp cho CHDC Congo ứng phó với Ebola
EU và WHO tăng hỗ trợ khẩn cấp cho CHDC Congo ứng phó với Ebola
(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp các nước châu Phi ứng phó với đợt bùng phát dịch bệnh Ebola đang diễn biến phức tạp tại miền Đông CHDC Congo và khu vực lân cận.
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chuẩn bị đón mưa lớn
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chuẩn bị đón mưa lớn
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam.