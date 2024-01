Không khí lễ hội tràn ngập Flamingo Ibiza Hải Tiến

Năm 2024 bắt đầu cũng đánh dấu sự chuyển mình của dự án Flamingo Ibiza Hải Tiến. Từ một vùng đất ít người biết đến bên biển Hải Tiến, nơi đây đang dần trở thành thành phố lễ hội sôi động với hàng loạt sự kiện, mang không khí tiệc tùng ngập tràn muôn nơi, xứng danh điểm đến mới cho mọi hoạt động vui chơi, giải trí, tiệc tùng.

Chủ đầu tư Flamingo gọi 2024 là năm du lịch Ibiza, khởi đầu cho một chuỗi những kế hoạch biến Hải Tiến thành điểm đến mới yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Flamingo Ibiza Hải Tiến sẽ tràn ngập không khí lễ hội tưng bừng, những con đường được trang hoàng rực rỡ, những tiện ích đẳng cấp đưa vào hoạt động, giúp du khách tận hưởng những khoảnh khắc sôi động, vui vẻ và những trải nghiệm độc đáo với mỗi mùa lễ hội diễn ra hàng tháng.

Chuỗi lễ hội bùng nổ tại Flamingo Ibiza Hải Tiến

Năm du lịch Ibiza vừa mở màn mãn nhãn với đại tiệc ánh sáng kết hợp âm nhạc, ẩm thực thời thượng mừng khai trương Ibiza Party Center. Sự kiện mở màn gây ấn tượng với du khách bằng ánh sáng của các vì sao lấp lánh, mang đến những tinh hoa trong từng điểm chạm trải nghiệm của khách hàng.

Ngay sau đó, một loạt sự kiện Ibiza Walking Street được tổ chức liên tục vào các ngày cuối tuần tại khu vực phố đi bộ giữa 2 tòa nhà. Những buổi biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc sôi động từ ngày tới đêm kết hợp phố ẩm thực sẽ dành cho các gia đình người dân địa phương đang tìm kiếm một địa điểm vui chơi giải trí mới lạ, đặc sắc.

Những ngày lễ đặc biệt như Tết Nguyên Đán hay Quốc tế Phụ nữ 8/3 đều được trang hoàng theo phong cách riêng ấn tượng mang đến một cái “Tết sum vầy - Đong đầy cảm xúc” cho tất cả người dân địa phương và du khách. Một lễ hội khinh khí cầu ngập tràn sắc màu trên bầu trời Ibiza cũng sẽ được tổ chức, kết hợp cùng các gian hàng thời trang, ẩm thực đa quốc gia mang đến những trải nghiệm mới mẻ, lần đầu có mặt ở Thanh Hoá.

Đến tháng 4, Flamingo Ibiza Hải Tiến mới thực sự bùng nổ khi tòa tháp tiệc tùng đầu tiên ở Việt Nam Ibiza Party Resort chính thức được khai trương, đánh dấu cột mốc cả thành phố chính thức đi vào vận hành.

Sự kiện khai trương Ibiza Party Resort nhằm giới thiệu các tiện ích và dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú của tòa nhà sẽ là một lễ hội carnival và đại nhạc hội âm thanh ánh sáng ấn tượng nhất tại Thanh Hóa, quy tụ những ngôi sao lớn của nền âm nhạc trong nước. Đại nhạc hội này sẽ nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến một khu nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí sôi động, đầy sắc màu, nơi du khách có thể thỏa sức đắm mình vào không khí lễ hội, chạm đến những cung bậc thăng hoa nhất của cảm xúc.

Thời điểm Ibiza Party Resort đi vào hoạt động cũng sẽ mở ra một chuỗi những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Gần 600 phòng lưu trú thiết kế độc đáo theo trường phái kiến trúc Flower and Forest In The Sky số 1 thế giới của Flamingo cùng những tiện ích tiệc tùng, giải trí đỉnh cao, tạo những cuộc vui cuồng nhiệt .

Trải nghiệm tiệc tùng sẽ diễn ra trên Sky pool party - tổ hợp tiện ích tiệc tùng 4 mùa lớn nhất Việt Nam. Tổ hợp pool party trên đỉnh tòa tháp, có quy mô hơn 1.000 m2, kết hợp giữa mô hình bar trong nhà và ngoài trời - nơi tổ chức những bữa tiệc hồ bơi trẻ trung, sôi động và ngắm nhìn hoàng hôn và bình minh đẹp nhất xứ Thanh.

Du khách muốn yên tĩnh tái tạo năng lượng có thể sử dụng các các tiện ích trong Trung tâm nghỉ dưỡng bốn mùa Ibiza Party Center như bể bơi, khoáng nóng Ruriko Onsen, hệ thống Seva Spa chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Bên cạnh đó, nhằm khai thác cơ hội kinh doanh mùa cao điểm, gia tăng sức hút của điểm đến, nhắm tới đối tượng khách hàng trẻ tại địa phương, khách khu vực lân cận và nội địa, chủ đầu tư sẽ tổ chức những bữa tiệc trên bãi biển - địa điểm lý tưởng cho những cuộc vui bất tận kéo dài từ ngày tới đêm cho những tín đồ tiệc tùng. Với mỗi tháng một chủ đề, Ibiza Beach Fest cũng hứa hẹn sẽ tạo nên những trải nghiệm vui chơi mới lạ và thú vị, đưa Flamingo Ibiza Hải Tiến trở thành điểm đến không thể thiếu của mùa hè tại Thanh Hóa.

Tiếp nối sau đó là chuỗi những sự kiện độc đáo gây tò mò, giữ lửa phấn khích cho du khách như Ibiza Halloween Party ma mị bí ẩn, Ibiza Radiant Fashion Show hào nhoáng, Ibiza Christmas & Beach Fest Countdown Party an lành ấm áp… Sự kiện điểm nhấn cuối năm là một lễ hội âm nhạc tự như những “Heineken Countdown”, “Tiger Countdown”, sẽ góp phần quảng bá du lịch địa phương, thu hút khách vui chơi, giải trí.

Đưa du lịch Thanh Hóa lên tầm cao

Giới chuyên gia đánh giá, chuỗi lễ hội này sẽ thay đổi bộ mặt địa phương, đưa du lịch Thanh Hóa lên tầm cao mới. Với kinh nghiệm và uy tín của chủ đầu tư cũng như thành công của dự án trước đó như Flamingo Đại Lải, Flamingo Cát Bà, Hải Tiến sẽ sớm trở thành một “Sầm Sơn thứ 2” của Thanh Hoá, thu hút khách du lịch đến đây vui chơi, nghỉ dưỡng quanh năm.

Với định hướng trở thành một thành phố thương mại - du lịch 5 sao, Flamingo Ibiza Hải Tiến có đầy đủ hệ thống tiện ích, đáp ứng mọi nhu cầu check in - ăn uống - vui chơi - sức khoẻ - lễ hội của du khách. Chuỗi tiện ích khép kín được đầu tư xây dựng đủ sức hấp dẫn du khách, giữ chân họ lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.

“Chúng tôi đang nỗ lực không ngừng trong quá trình hoàn thiện, tô điểm cho dự án, với khát khao mang luồng sinh khí mới cho du lịch biển Hải Tiến, kiến tạo môi trường sống hoàn thiện cũng như môi trường kinh doanh nhiều tiềm năng cho khách hàng", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Sự xuất hiện của những lễ hội sôi động, chuỗi tiện ích đẳng cấp, Flamingo Ibiza Hải Tiến mở ra cơ hội mới cho thị trường bất động sản, thu hút các nhà đầu tư. Chỉ trong một thời gian ngắn khi đi vào hoạt động, nơi đây sẽ sớm gia tăng giá trị và sinh lời hiệu quả.