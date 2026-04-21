Ký kết triển khai dự án khí Nam Du-U Minh, tăng cường an ninh năng lượng quốc gia

(Ngày Nay) - Ngày 20/4 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết và trao các văn kiện của Dự án phát triển mỏ Nam Du, Lô 46/07 và mỏ U Minh, Lô 51 giữa Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và các đối tác.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hiện thực hóa dự án khí Nam Du-U Minh, tạo nền tảng để đưa nguồn khí mới vào phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Mỏ Nam Du, Lô 46/07 tại Bể Malay-Thổ Chu được điều hành bởi nhà thầu Mitra Energy (Vietnam Nam Du) Pte.Ltd và mỏ U Minh, Lô 51 tại Bể Malay-Thổ Chu được điều hành bởi nhà thầu Mitra Energy (Vietnam Thổ Chu) Pte.Ltd theo các Hợp đồng chia sản phẩm ký với Petrovietnam.

Kế hoạch phát triển mỏ Nam Du, Lô 46/07 và mỏ U Minh, Lô 51 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 477/QĐ-BCT ngày 18/3/2026, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các bên bước sang giai đoạn triển khai đồng bộ, bài bản và hiệu quả.

Tại buổi lễ, ông Thomas Mitchell Little, Tổng Giám đốc Jadestone Energy bày tỏ sự trân trọng với tinh thần hợp tác, sự nỗ lực của các bên trong quá trình đàm phán đã tạo điều kiện quan trọng để dự án đạt được các cột mốc then chốt.

Ông bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa các bên sẽ tiếp tục được củng cố, hướng tới mục tiêu cung cấp nguồn khí ổn định, an toàn và hiệu quả cho khu vực Cà Mau, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Phát biểu ý kiến tại lễ ký kết, ông Phạm Văn Phong, Tổng Giám đốc PV GAS cho biết, trong bối cảnh nguồn khí nội địa đang suy giảm, việc ký kết hợp đồng mua bán khí từ mỏ Nam Du-U Minh có ý nghĩa chiến lược đặc biệt. Với tổng trữ lượng ước tính khoảng 4,44 tỷ m³ và sản lượng cung cấp khoảng 700 triệu m³/năm, nguồn khí này dự kiến đáp ứng khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ tại khu vực Cà Mau, góp phần bổ sung nguồn cung quan trọng cho Tây Nam Bộ trong giai đoạn từ cuối năm 2028 đến năm 2035.

Ông Phạm Văn Phong nhấn mạnh, kết quả đạt được hôm nay là thành quả của quá trình hợp tác bền bỉ, vượt qua nhiều thách thức về kỹ thuật, thương mại và pháp lý giữa các bên liên quan, trên tinh thần khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên vì lợi ích quốc gia.

Trong thời gian tới, PV GAS cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác để triển khai dự án và thực hiện hợp đồng một cách an toàn, hiệu quả; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các bộ, ngành, Petrovietnam và sự hợp tác tin cậy từ các đối tác nhằm sớm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, ông Lê Xuân Huyên, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Petrovietnam nhấn mạnh, việc ký kết các văn kiện lần này là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo nền tảng để triển khai các bước tiếp theo của Dự án Nam Du–U Minh, đồng thời mở ra triển vọng bổ sung nguồn khí chiến lược cho khu vực Tây Nam Bộ.

Nguồn khí từ dự án được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc cân đối cung-cầu năng lượng khu vực, bảo đảm vận hành ổn định các nhà máy điện, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của sản xuất công nghiệp và phát triển kinh tế-xã hội. Ông Lê Xuân Huyên đề nghị, trong thời gian tới các bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm an toàn, hiệu quả.