Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An bị xử phạt

(Ngày Nay) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 264/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An (mã chứng khoán: DZM).
Cụ thể, phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin (Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2023, 2024, 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2023, 2024, 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2024, bán niên năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, 2025), theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh..

Trước đó, vào năm 2022, HNX đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu DZM với lý do công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin, cụ thể là chậm nộp báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 và chậm công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế từ 10% trở lên so với cùng kỳ.

