Cổ phiếu Tập đoàn VNG ra sao khi doanh nghiệp vào diện theo dõi thuế?

(Ngày Nay) -Trong bối cảnh CTCP Tập đoàn VNG (UPCoM: VNZ) bị đưa vào danh sách doanh nghiệp thuộc diện theo dõi của cơ quan thuế do tình trạng thua lỗ kéo dài nhiều năm, diễn biến cổ phiếu VNZ trên thị trường chứng khoán cũng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Theo dữ liệu giao dịch từ ngày 1/3 đến 2/6/2026, cổ phiếu VNZ giảm từ 345.800 đồng/cổ phiếu xuống còn 320.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mất 25.800 đồng/cổ phiếu, tương đương giảm 7,46%.

Trong giai đoạn này, VNZ trải qua nhiều nhịp biến động mạnh. Cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất 309.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 6/4 trước khi phục hồi lên đỉnh 370.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 11/5. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu và quay đầu giảm về vùng 320.000 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 6.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản của VNZ vẫn ở mức rất thấp. Khối lượng giao dịch bình quân chỉ khoảng 1.406 cổ phiếu/ngày, phiên cao nhất đạt 8.300 cổ phiếu và có những phiên chỉ ghi nhận 100 cổ phiếu được sang tay. Thanh khoản hạn chế khiến giá cổ phiếu dễ biến động mạnh trước các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Diễn biến giá cổ phiếu xuất hiện trong bối cảnh VNG vừa bị đưa vào danh sách doanh nghiệp cần theo dõi của cơ quan thuế do liên tục báo lỗ nhiều năm.

Theo đó, Cục Thuế - Bộ Tài chính đã có văn bản gửi đến các cơ quan thuế liên quan về việc tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng. Trong đó, VNG là một trong những doanh nghiệp Cục Thuế đã rà soát và tổng hợp danh sách một số doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ từ 1.000 tỷ đồng trở lên có phát sinh lỗ liên tiếp 2 năm 2023 và 2024. Đề nghị Thuế các tỉnh/thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử rà soát và cập nhật số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo số liệu kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 của các doanh nghiệp trực tiếp quản lý để phân tích, xác định các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và đưa vào kế hoạch kiểm tra theo Chuyên đề của năm 2026.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, VNG ghi nhận doanh thu thuần 10.894 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm trước và là mức cao nhất trong hơn 20 năm hoạt động. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn lỗ sau thuế khoảng 326 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp không có lãi.

Trước đó, VNG lỗ 71 tỷ đồng năm 2021, lỗ 1.534 tỷ đồng năm 2022, lỗ 2.317 tỷ đồng năm 2023 và lỗ 1.180 tỷ đồng năm 2024. Tổng lỗ lũy kế giai đoạn 2021-2025 đã vượt 5.400 tỷ đồng.

Mặc dù thua lỗ kéo dài, VNG vẫn sở hữu hệ sinh thái công nghệ quy mô lớn. Năm 2025, mảng trò chơi trực tuyến mang về 6.937 tỷ đồng doanh thu, dịch vụ giá trị gia tăng trên internet đóng góp 1.694 tỷ đồng và quảng cáo trực tuyến đạt 975 tỷ đồng. Ứng dụng Zalo hiện có gần 80 triệu người dùng hàng tháng.

Điều đáng chú ý là dù liên tục báo lỗ và nằm trong diện theo dõi của cơ quan thuế, cổ phiếu VNZ vẫn duy trì thị giá trên 300.000 đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm cổ phiếu có giá cao nhất thị trường.

Diễn biến này cho thấy một bộ phận nhà đầu tư vẫn đặt kỳ vọng vào tiềm năng dài hạn của hệ sinh thái công nghệ VNG, đặc biệt là các mảng game, AI, chuyển đổi số và thanh toán điện tử. Tuy nhiên, chuỗi thua lỗ kéo dài cùng áp lực kiểm soát thuế đang trở thành những yếu tố khiến cổ phiếu VNZ tiếp tục đối mặt với nhiều biến động trong thời gian tới.

Ngày 20/1/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với CTCP Tập đoàn VNG, số tiền 810 triệu đồng vì loạt vi phạm gồm: Thứ nhất, không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định đối với một số thông tin. Thứ 2, không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác. Thứ 3, quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định. Thứ 4, điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng. Thứ 5, không công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo hình thức niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng theo quy định. Thứ sáu, không công khai cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương các nội dung, cơ chế, chính sách áp dụng với người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định.