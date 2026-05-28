Hàng loạt doanh nghiệp nợ gần 10.000 tỷ đồng tiền thuế tại TP.HCM

(Ngày Nay) - Danh sách được cập nhật của Cục Thuế TP.HCM lần này có 4.642 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước, tổng số tiền lên đến hơn 9.657 tỷ đồng…

Mới đây, Cục Thuế TP.HCM có văn bản về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Theo đó, đến tháng 4/2026 TP.HCM có đến 4.642 người nộp thuế đang nợ thuế với tổng số tiền lên đến hơn 9.657 tỷ đồng.

Trong danh sách lần này vẫn là những cái tên “quen mặt” trong nhiều đợt công khai của cơ quan chức năng như: Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise; CTCP Đầu tư Golden Hill; CTCP Địa ốc Ngân Hiệp …

Cục Thuế TP.HCM cho biết, các tổ chức cá nhân này đã có hành vi trốn thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đúng thời hạn; nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế mà không tự nguyện chấp hành.

Cụ thể, đứng đầu danh sách thuộc về Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise, mã số thuế 3500103104, địa chỉ trụ sở tại số 1 Thùy Vân, phường Tam Thắng, TP. Vũng Tàu (hết HL), TP.HCM với số tiền nợ gần 2.095 tỷ đồng.

Đứng thứ hai ngay sau đó là CTCP Golden Hill, mã số thuế 0314205128, địa chỉ tại số 8, Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM với số nợ gần 1.660 tỷ đồng.

Danh sách lần này có 08 doanh nghiệp nợ mức từ 100 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng. 21 doanh nghiệp có mức nợ từ hơn 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng. 74 doanh nghiệp có mức nợ từ trên 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng. Còn lại là các tổ chức, cá nhân có mức nợ dưới 10 tỷ đồng.