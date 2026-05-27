Bảo Tín Mạnh Hải trước thềm IPO: Bức tranh tài chính nhiều màu sắc

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh chuẩn bị cho kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), tình hình tài chính và hoạt động huy động vốn của Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Theo dữ liệu công bố, doanh nghiệp này liên tục thực hiện các khoản vay có tài sản bảo đảm với tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng trong năm 2026. Trước đó, Chủ tịch HĐQT Vũ Hùng Sơn cũng từng sử dụng ô tô cá nhân làm tài sản bảo đảm cho khoản vay ngân hàng.
Chuẩn bị IPO và kế hoạch niêm yết trên HoSE

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải hiện là một trong những doanh nghiệp ngành vàng bạc đá quý nhận được nhiều sự chú ý khi công bố kế hoạch IPO và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Theo ông Vũ Hùng Sơn, Chủ tịch HĐQT công ty, doanh nghiệp dự kiến chào bán tối thiểu 15% cổ phần ra công chúng. Bảo Tín Mạnh Hải sẽ phối hợp với Công ty Chứng khoán SSI trong quá trình tư vấn phát hành, xác định mức định giá và triển khai các thủ tục niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Những năm gần đây, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng chú ý. Năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 27.891 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 774 tỷ đồng, tăng lần lượt 11 lần và 35 lần so với năm trước đó. Tổng tài sản tính đến cuối năm 2025 đạt hơn 3.300 tỷ đồng. EPS đạt khoảng 25.813 đồng/cổ phiếu, mức tương đối cao so với mặt bằng nhiều doanh nghiệp đang niêm yết.

Bước sang năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 74.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.574 tỷ đồng, tương ứng tăng 165% và 103% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Dù xuất hiện sau nhiều thương hiệu lớn như DOJI, Phú Quý hay Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hiện là doanh nghiệp vàng bạc tư nhân thứ hai công bố kế hoạch niêm yết cổ phiếu, sau PNJ.

Bảo Tín Mạnh Hải được thành lập ngày 14/8/2023 với vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng, sau đó nhanh chóng nâng lên 300 tỷ đồng. Đến cuối năm 2025, doanh nghiệp vẫn duy trì mức vốn điều lệ này.

Đáng chú ý, theo dữ liệu thuế tại thời điểm ngày 9/9/2025, tổng số lao động của doanh nghiệp được ghi nhận là 5 người, dù công ty giới thiệu đang vận hành hơn 12 cửa hàng và có kế hoạch mở rộng lên khoảng 80 cửa hàng trong năm 2026.

Với quy mô nhân sự khiêm tốn nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 774 tỷ đồng, doanh nghiệp ghi nhận hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao. Tính toán theo vốn điều lệ 300 tỷ đồng, mỗi đồng vốn góp tạo ra khoảng 2,6 đồng lợi nhuận sau thuế trong năm.

Các chỉ số này cho thấy hiệu quả hoạt động và khả năng tạo lợi nhuận của doanh nghiệp đang ở mức đáng chú ý trong ngành vàng bạc đá quý.

Tăng cường huy động vốn trước giai đoạn mở rộng

Song song với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đẩy mạnh hoạt động huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và kế hoạch mở rộng.

Theo dữ liệu đăng ký giao dịch bảo đảm, riêng trong năm 2026, doanh nghiệp nhiều lần thực hiện các khoản vay tại ACB và BIDV. Tổng giá trị tài sản bảo đảm được ghi nhận lên tới hơn 200 tỷ đồng, chủ yếu là các sổ tiết kiệm có giá trị hàng chục tỷ đồng mỗi khoản.

Đối với cá nhân ông Vũ Hùng Sơn, năm 2024, Chủ tịch Bảo Tín Mạnh Hải từng vay vốn tại Vietcombank Chi nhánh Hoàng Mai. Tài sản bảo đảm là xe ô tô Volkswagen Viloran Luxury 7 chỗ, mới 100%, mang biển kiểm soát 30L-390.09. Giá trị tài sản bảo đảm không được công bố, song hiện mẫu xe này có giá bán trên thị trường từ khoảng 2,1 tỷ đồng.

Ngoài vay vốn, doanh nghiệp cũng thực hiện tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn lực tài chính trước thời điểm IPO. Theo đăng ký thay đổi ngày 26/2/2026, vốn điều lệ của công ty được nâng từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông hiện tại chưa được công bố, trong khi ông Vũ Hùng Sơn tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

Trước đó, tại thời điểm thành lập với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông của Bảo Tín Mạnh Hải gồm: Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải nắm 65% vốn, ông Vũ Hùng Sơn sở hữu 15% và bà Nguyễn Thị Thanh Vân nắm giữ 20% vốn điều lệ.

