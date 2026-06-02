Mở rộng kinh doanh, G.C Food tăng trưởng ấn tượng trong quý I

(Ngày Nay) -Nhờ đẩy mạnh mở rộng thị trường, gia tăng sản lượng tiêu thụ và sở hữu nền tảng tài chính lành mạnh, CTCP Thực phẩm G.C (mã chứng khoán: GCF) ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý I/2026 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, G.C Food đạt doanh thu thuần hơn 186 tỷ đồng, tăng 26% so với mức 148 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cho biết tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ việc mở rộng hoạt động kinh doanh và gia tăng sản lượng tiêu thụ tại các thị trường mục tiêu.

Trong bối cảnh doanh thu tăng mạnh, G.C Food vẫn duy trì được khả năng kiểm soát giá vốn hiệu quả khi giá vốn hàng bán chỉ tăng 25%. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 69 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, đồng thời biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên 37%.

Đáng chú ý, dù chi phí bán hàng tăng 44% lên hơn 15 tỷ đồng do đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, gia tăng chi phí hàng mẫu, hàng tặng và vận chuyển xuất khẩu, doanh nghiệp vẫn cải thiện đáng kể hiệu quả tài chính. Chi phí tài chính trong kỳ giảm 46% xuống còn hơn 1 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay giảm từ gần 3 tỷ đồng xuống còn 1 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2026, G.C Food ghi nhận lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng, tăng gần 30%.

Kết quả kinh doanh tích cực được hỗ trợ bởi quá trình tăng vốn và tái cơ cấu nguồn vốn thực hiện trong thời gian qua.

Tại ngày 31/3/2026, vốn chủ sở hữu của G.C Food đạt trên 666 tỷ đồng, chiếm hơn 80% tổng nguồn vốn. Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân tăng từ 32,18 triệu cổ phiếu lên 43,25 triệu cổ phiếu sau các đợt phát hành tăng vốn và ESOP.

Nhờ nguồn vốn chủ sở hữu gia tăng, doanh nghiệp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào vốn vay. Nợ dài hạn tại cuối quý I chỉ còn gần 20 tỷ đồng, đồng thời công ty đã tất toán toàn bộ gần 2 tỷ đồng nợ gốc vay dài hạn phát sinh từ đầu năm. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu duy trì ở mức thấp, khoảng 0,24 lần.

Bên cạnh đó, tổng tài sản của G.C Food tại cuối quý I/2026 đạt 829 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 55% so với đầu năm, lên 255 tỷ đồng.

Lượng tiền mặt dồi dào giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thanh khoản, đồng thời tạo nguồn lực cho các kế hoạch mở rộng sản xuất. Trong quý, giá trị tài sản cố định hữu hình tăng thêm hơn 11 tỷ đồng, đạt 108 tỷ đồng sau khi doanh nghiệp hoàn tất và đưa vào sử dụng một số hạng mục đầu tư từ chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Một điểm sáng khác là chất lượng dòng tiền được cải thiện rõ rệt. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chuyển từ âm gần 11 tỷ đồng trong quý I/2025 sang dương 73 tỷ đồng trong quý I/2026, phản ánh hiệu quả trong quản trị công nợ và hàng tồn kho.

Với nền tảng tài chính vững chắc, lượng tiền mặt lớn cùng chiến lược mở rộng thị trường phù hợp, G.C Food đang duy trì đà tăng trưởng tích cực và tạo dư địa cho các kế hoạch phát triển trong những quý tiếp theo của năm 2026.