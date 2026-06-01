Công ty Phát triển nhà Đông Nam Bộ nợ hơn 300 triệu đồng bảo hiểm xã hội

(Ngày Nay) - Tính đến hết ngày 30/4, cập nhật Ủy nhiệm chi đến hết ngày 10/5/2026, CTCP dịch vụ và đầu tư phát triển nhà Đông Nam Bộ đang nợ gần 324 triệu đồng tiền bảo hiểm xã hội.

Đây là số tiền chậm đóng quá 3 tháng được cơ quan Bảo hiểm xã hội thống kê, con số này đã tăng thêm gần 7 triệu đồng so với lần thống kê gần nhất (tính đến hết ngày 31/3, cập nhật Ủy nhiệm chi đến hết ngày 9/4 trước đó).

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động có trách nhiệm đăng ký tham gia, trích nộp đầy đủ và đúng thời hạn các khoản BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đây không chỉ là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc mà còn là cơ chế bảo đảm quyền lợi an sinh của người lao động trong các trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp hay hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động.

Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, nợ đóng hoặc cố tình chây ỳ nghĩa vụ BHXH vẫn diễn ra tại nhiều địa phương.

Việc doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài khiến người lao động gặp nhiều khó khăn trong quá trình giải quyết các chế độ bảo hiểm. Nhiều trường hợp không thể chốt sổ BHXH khi nghỉ việc, không được giải quyết chế độ thai sản, ốm đau hoặc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đúng thời hạn. Nghiêm trọng hơn, khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán hoặc ngừng hoạt động, quyền lợi của người lao động có nguy cơ bị ảnh hưởng lâu dài.

Thực tế đã ghi nhận nhiều vụ việc gây bức xúc. Thống kê của cơ quan BHXH, hiện TP.HCM có hơn 26.600 nhiều doanh nghiệp chậm đóng BHXH cho người lao động quá 3 tháng với tổng số tiền gần 4.000 tỷ đồng.

Các chuyên gia cho rằng việc chậm đóng BHXH không chỉ làm suy giảm quyền lợi người lao động mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và tính minh bạch của doanh nghiệp. Do đó, bên cạnh việc tăng cường thanh tra, xử phạt, cơ quan quản lý cần tiếp tục công khai danh sách doanh nghiệp nợ BHXH để nâng cao tính răn đe, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của người lao động.

Được biết, CTCP dịch vụ và đầu tư phát triển nhà Đông Nam Bộ (tên viết tắt: CTCP phát triển nhà Đông Nam Bộ), mã số thuế 3502419791, thành lập 12/3/2020. Địa chỉ trụ sở tại số 16 Nguyễn Văn Trỗi, phường Bà Rịa, TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Thiên Quân.

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. Quảng cáo bất động sản. Định giá bất động sản.

Trên thị trường, Công ty Phát triển nhà Đông Nam Bộ được biết đến với tư cách là đơn vị phát triển dự án Baria New Town Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án được xây dựng tại đường Bình Ba Đá Bạc, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Dự án này có tổng diện tích chỉ 4.333 m2 với 28 nền đất thổ cư, diện tích từ 115 – 125m2, xây dựng tự do, hạ tầng hoàn thiện, đường nội khu từ 6 – 12m.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên CTCP phát triển nhà Đông Nam Bộ bị cơ quan chức năng “réo tên” vì chây ỳ trong trách nhiệm bắt buộc của mình. Vào 20/7/2024, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), đã ban hành Quyết định số 9134/QĐ-CTBRVT về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư phát triển nhà Đông Nam Bộ.

Lý do, công ty này có tiền thuế nợ hơn 2,4 tỷ đồng đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 15/7/2024