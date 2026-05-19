Lễ khởi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua TP Hà Nội

(Ngày Nay) - Sáng 19/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua địa bàn 18 phường, xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai; điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ.

Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên, tốc độ thiết kế là 80km/h. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội theo Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Bên cạnh việc mở rộng không gian và tăng tốc độ di chuyển, dự án sẽ góp phần phân bố hợp lý lưu lượng giữa các tuyến vành đai và các khu vực trong thành phố, thuận lợi kết nối lõi trung tâm với các đại đô thị lớn và khu vực phía Nam Hà Nội, cũng như giữa Thủ đô với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải. Dự án cũng góp phần chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực dự án đi qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ: Việc khởi công dự án thể hiện quyết tâm rất lớn của thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn. Thành phố kỳ vọng tuyến trục này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội; hình thành các cực tăng trưởng mới; tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ, thương mại, logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư; tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn. Nhà đầu tư và các đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, chuyên nghiệp; bảo đảm tiến độ cam kết và tuyệt đối an toàn trong quá trình triển khai dự án.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Nhấn mạnh thành phố Hà Nội luôn xác định mọi chủ trương, chính sách đều phải đặt người dân ở vị trí trung tâm; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tin tưởng, với trách nhiệm, khát vọng phát triển Thủ đô và sự đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, hiệu quả và đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, đại diện chủ đầu tư, cho biết: Tập đoàn rất vinh dự và tự hào khi được tham gia vào công trình trọng điểm - dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, với mong muốn góp sức cho quá trình tái thiết toàn diện một trục phát triển đô thị hiện đại, văn minh và đồng bộ, góp phần định hình diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội trong tương lai.

Sau khi hoàn thiện mở rộng và chỉnh trang toàn tuyến, trục không gian Quốc lộ 1A đoạn đi qua Hà Nội sẽ góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông đường bộ của Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, điều hòa giao thông hợp lý tại cửa ngõ phía Nam. Đồng thời, việc mở rộng tuyến Quốc lộ 1A cũng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, giảm chi phí logistics, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và hình thành các không gian phát triển mới dọc tuyến, tạo động lực phát triển đột phá cho Hà Nội, xứng tầm một đô thị năng động, hiện đại và phát triển bền vững.