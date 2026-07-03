LHQ cảnh báo El Nino có thể mạnh lên trong những tháng tới

(Ngày Nay) - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 3/7 cảnh báo hiện tượng El Nino đang hình thành và có khả năng nhanh chóng mạnh lên thành một sự kiện cường độ cao trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu.

Theo cơ quan này của Liên hợp quốc, El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng cường độ trong những tháng tới. Cơ quan này kêu gọi các quốc gia cần sớm chuẩn bị các biện pháp ứng phó trước những tác động có thể xảy ra.

El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên, xảy ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương tăng cao bất thường, làm thay đổi hoàn lưu gió, áp suất khí quyển và mô hình mưa trên toàn cầu. Hiện tượng này thường lặp lại sau mỗi 2 - 7 năm và kéo dài khoảng 9 - 12 tháng, luân phiên với La Nina - trạng thái lạnh hơn của đại dương.

Trong bản cập nhật khí hậu theo mùa mới nhất, WMO dự báo El Nino có thể phát triển nhanh chóng thành một hiện tượng mạnh trong giai đoạn tháng 7 - 9, tương đương mức cường độ cao thứ ba trong bốn cấp độ phân loại của cơ quan này.

Cơ quan khí tượng này ccho biết các mô hình dự báo từ nhiều trung tâm khí hậu lớn trên thế giới đều cho thấy xu hướng ấm lên rõ rệt tại khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương, với nhiệt độ mặt biển có thể cao hơn trung bình trên 2 độ C ở một số khu vực giám sát.

WMO cảnh báo El Nino sẽ tiếp tục mạnh lên trong mùa Thu ở Bắc bán cầu, tác động đến nhiều khu vực trên thế giới, đồng thời khu vực Đại Tây Dương xích đạo cũng được dự báo duy trì mức nhiệt cao hơn trung bình.

Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo nhấn mạnh El Nino đang làm gia tăng nguy cơ hạn hán, mưa lớn bất thường, nắng nóng cực đoan trên đất liền và các đợt nóng bất thường ở đại dương. Bà cho rằng hệ thống cảnh báo sớm và dự báo khí hậu theo mùa đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại đối với người dân và nền kinh tế.

WMO cho biết trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, hầu hết các khu vực đất liền trên thế giới đều có khả năng ghi nhận nền nhiệt cao hơn trung bình, trong khi lượng mưa có thể tăng tại một số khu vực như Tây Nam nước Mỹ nhưng giảm tại khu vực Nam Á và phần lớn Australia.

Cơ quan này cũng lưu ý El Nino không làm tăng tần suất xuất hiện hiện tượng này, nhưng có thể khuếch đại tác động của nó trong bối cảnh khí quyển và đại dương đang ấm lên, khiến các hiện tượng như nắng nóng và mưa lớn trở nên cực đoan hơn.