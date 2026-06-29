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LHQ hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đã thông qua kế hoạch chiến lược cho Cuba với việc phân bổ hơn 116,4 triệu USD cho giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2030.
LHQ hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực

Theo đánh giá của Đại sứ Jorge Luis Cepero Aguilar, Đại diện thường trực của Cuba tại các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) có trụ sở tại Rome (Italy), bao gồm Chương trình Lương thực Thế giới, việc thực hiện kế hoạch này tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của WFP tại Cuba, bao gồm cả việc tiếp cận nhiên liệu.

Kế hoạch tập trung vào hợp tác, tăng cường an ninh lương thực, cải thiện hệ thống hậu cần và bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khỏi sự thiếu hụt nguồn lực, trong bối cảnh Mỹ gia tăng trừng phạt kinh tế, tài chính đối với Cuba.

Tình trạng thiếu lương thực, mất điện kéo dài và khó khăn trong việc tiếp cận nước uống đã trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày của hàng triệu người dân Cuba. Trong bối cảnh này, LHQ cho rằng những khó khăn này đang làm gia tăng nguy cơ mất an ninh lương thực, đồng thời cảnh báo áp lực từ cuộc khủng hoảng có thể dẫn tới gia tăng tình trạng lao động trẻ em.

Để giải quyết tình hình hiện tại của đất nước và ứng phó trước các lệnh trừng phạt mới do Mỹ áp đặt, Chính phủ Cuba vừa công bố một loạt biện pháp cải cách, nhằm thiết lập một hệ thống quản lý nền kinh tế có khả năng giải quyết những mâu thuẫn giữa kế hoạch và động lực, cũng như nhằm loại bỏ các trở ngại đối với sự phát triển của doanh nghiệp và kích thích thị trường thông qua sản xuất trong nước và xuất khẩu.

PV
an ninh lương thực Cuba LHQ hỗ trợ

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