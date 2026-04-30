Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 5 sau kỳ nghỉ lễ của các tỉnh thành

(Ngày Nay) - Các tỉnh, thành đã công bố lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2026 được điều chỉnh do trùng kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, thời gian chuyển tiền vào ngày 4 và 5/5.
Ảnh minh họa.

Tại Hà Nội, cơ quan BHXH đã thông báo điều chỉnh lịch chi trả cho cả hai hình thức, bảo đảm việc chi trả diễn ra liên tục, không gián đoạn. Người hưởng bắt đầu nhận lương hưu, trợ cấp qua chuyển khoản từ 4/5 và tiền mặt từ 5/5.

Cơ quan BHXH Hà Nội cũng chuẩn bị hơn 4.199 tỉ đồng để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 606.800 người trong danh sách hưởng trong tháng 5.

Tại TP Hồ Chí Minh, việc chi trả qua tài khoản cá nhân cũng bắt đầu từ 4/5. Với hình thức nhận tiền mặt, bưu điện tổ chức chi trả tại các điểm từ 11/5 đến 12/5, sau đó tiếp tục tại các bưu cục trung tâm và bưu điện cấp huyện đến hết 25/5.

Còn đại diện BHXH tỉnh Quảng Ninh cho biết sẽ trực tiếp chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 5 năm 2026 vào tài khoản cá nhân của người hưởng trên địa bàn tỉnh là ngày 4/5/2026 (ngày làm việc đầu tiên của tháng).

Trường hợp người hưởng chưa nhận được lương hưu, trợ cấp BHXH do kê khai sai thông tin về tài khoản cá nhân, đề nghị người hưởng liên hệ với cơ quan BHXH (hoặc cơ quan Bưu điện) để thay đổi thông tin đúng, kịp thời và nhận chế độ ngay trong tháng.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, Bưu điện tỉnh chi trả bằng tiền mặt, bắt đầu từ ngày 4/5/2026 đến hết ngày 6/5/2026 tại các điểm chi trả. Nếu người hưởng có nhu cầu nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân, đề nghị liên hệ với cơ quan BHXH hoặc cơ quan Bưu điện gần nhất để được hướng dẫn.

Còn đại diện BHXH Đà Nẵng cho biết, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua chuyển khoản (ATM) vào ngày 5/5.;Còn chi tiền mặt ở địa bàn Đà Nẵng cũ là ngày 5-6/5; Quảng Nam cũ là ngày 5-10/5 (tại các điểm chi trả lương hưu). Sau đó sẽ tiếp tục chi tiền mặt tại các Bưu cục cho đến cuối tháng đối với các trường hợp bận không đi nhận kịp theo lịch.

Còn tại tỉnh Đắk Lắk, lịch chi trả lương hưu tiền mặt và chuyển khoản (ATM) bắt đầu từ ngày 4/5.

Theo BHXH Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 tại các tỉnh, thành được phân theo hai mốc chính.

BHXH khu vực tại 21 tỉnh, thành thực hiện chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang.

Trong khi đó, 13 tỉnh, thành chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng, gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Do kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài, lịch chi trả tại nhiều địa phương được lùi sau kỳ nghỉ, khoảng 3,5 triệu người thụ hưởng chủ yếu nhận tiền từ ngày 4 và ngày 5/5, tùy hình thức và từng địa phương.

Cơ quan BHXH lưu ý việc chi trả thực hiện trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy; nếu trùng ngày nghỉ, ngày lễ sẽ chuyển sang ngày làm việc kế tiếp, đồng thời khuyến khích người dân nhận tiền qua tài khoản cá nhân để thuận tiện, an toàn.

Sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan cùng diễn viên phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” giao lưu khán giả tại các rạp chiếu
Phim Việt chiếu Lễ 30/4 và 1/5: thu trăm tỷ đồng có dễ không?
(Ngày Nay) -Tác phẩm hồi hộp kinh dị “Phí Phông” vượt mốc doanh thu phòng vé 150 tỷ đồng với khoảng 1,5 triệu lượt khán giả tính đến ngày 30/4. “Heo Năm Móng” – một phim kinh dị khác thay thế “Phí Phông” dẫn đầu cuộc đua phòng vé ngày 29/4 và dễ dàng vượt qua cột mốc doanh thu 60 tỷ đồng chỉ sau tuần đầu ra rạp.
Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”.
Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá
(Ngày Nay) - Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Ảnh minh họa
Những thói quen buổi sáng âm thầm gây hại cho tim mạch
(Ngày Nay) - Buổi sáng là thời điểm cơ thể bước vào giai đoạn chuyển đổi sinh lý quan trọng, khi huyết áp bắt đầu tăng, hormone căng thẳng đạt đỉnh và hệ tim mạch chuyển từ trạng thái nghỉ sang hoạt động.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu tại Hội nghị đầu tiên về chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch ở Santa Marta, Colombia. Ảnh: EPA
Khai mạc Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia. Sự kiện, diễn ra trong 2 ngày, quy tụ các bộ trưởng và đặc phái viên khí hậu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp diễn.
Phân cảnh trong phim Bi! Đừng Sợ. Ảnh: VFDA
“Bi, đừng sợ!” trở lại DANAFF sau 16 năm công chiếu
(Ngày Nay) - Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, Bi, Đừng Sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di được chiếu lại trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).
Mỹ sẽ phát hành giới hạn hộ chiếu in hình Tổng thống Donald Trump
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ phát hành một phiên bản hộ chiếu giới hạn có hình ảnh Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7 tới. Động thái này cho thấy xu hướng khẳng định dấu ấn cá nhân chưa có tiền lệ của người đứng đầu Nhà Trắng.
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có hạn chế nhà thầu?
(Ngày Nay) - Trong khi nhà thầu căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể để yêu cầu làm rõ các dấu hiệu hạn chế nhà thầu, thì Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trả lời bằng những lập luận mang tính chủ quan, thiếu các căn cứ pháp lý hay cơ sở khoa học cụ thể.