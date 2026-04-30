Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 5 sau kỳ nghỉ lễ của các tỉnh thành

(Ngày Nay) - Các tỉnh, thành đã công bố lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2026 được điều chỉnh do trùng kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, thời gian chuyển tiền vào ngày 4 và 5/5.

Tại Hà Nội, cơ quan BHXH đã thông báo điều chỉnh lịch chi trả cho cả hai hình thức, bảo đảm việc chi trả diễn ra liên tục, không gián đoạn. Người hưởng bắt đầu nhận lương hưu, trợ cấp qua chuyển khoản từ 4/5 và tiền mặt từ 5/5.

Cơ quan BHXH Hà Nội cũng chuẩn bị hơn 4.199 tỉ đồng để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 606.800 người trong danh sách hưởng trong tháng 5.

Tại TP Hồ Chí Minh, việc chi trả qua tài khoản cá nhân cũng bắt đầu từ 4/5. Với hình thức nhận tiền mặt, bưu điện tổ chức chi trả tại các điểm từ 11/5 đến 12/5, sau đó tiếp tục tại các bưu cục trung tâm và bưu điện cấp huyện đến hết 25/5.

Còn đại diện BHXH tỉnh Quảng Ninh cho biết sẽ trực tiếp chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 5 năm 2026 vào tài khoản cá nhân của người hưởng trên địa bàn tỉnh là ngày 4/5/2026 (ngày làm việc đầu tiên của tháng).

Trường hợp người hưởng chưa nhận được lương hưu, trợ cấp BHXH do kê khai sai thông tin về tài khoản cá nhân, đề nghị người hưởng liên hệ với cơ quan BHXH (hoặc cơ quan Bưu điện) để thay đổi thông tin đúng, kịp thời và nhận chế độ ngay trong tháng.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, Bưu điện tỉnh chi trả bằng tiền mặt, bắt đầu từ ngày 4/5/2026 đến hết ngày 6/5/2026 tại các điểm chi trả. Nếu người hưởng có nhu cầu nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân, đề nghị liên hệ với cơ quan BHXH hoặc cơ quan Bưu điện gần nhất để được hướng dẫn.

Còn đại diện BHXH Đà Nẵng cho biết, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua chuyển khoản (ATM) vào ngày 5/5.;Còn chi tiền mặt ở địa bàn Đà Nẵng cũ là ngày 5-6/5; Quảng Nam cũ là ngày 5-10/5 (tại các điểm chi trả lương hưu). Sau đó sẽ tiếp tục chi tiền mặt tại các Bưu cục cho đến cuối tháng đối với các trường hợp bận không đi nhận kịp theo lịch.

Còn tại tỉnh Đắk Lắk, lịch chi trả lương hưu tiền mặt và chuyển khoản (ATM) bắt đầu từ ngày 4/5.

Theo BHXH Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 tại các tỉnh, thành được phân theo hai mốc chính.

BHXH khu vực tại 21 tỉnh, thành thực hiện chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang.

Trong khi đó, 13 tỉnh, thành chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng, gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Do kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài, lịch chi trả tại nhiều địa phương được lùi sau kỳ nghỉ, khoảng 3,5 triệu người thụ hưởng chủ yếu nhận tiền từ ngày 4 và ngày 5/5, tùy hình thức và từng địa phương.

Cơ quan BHXH lưu ý việc chi trả thực hiện trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy; nếu trùng ngày nghỉ, ngày lễ sẽ chuyển sang ngày làm việc kế tiếp, đồng thời khuyến khích người dân nhận tiền qua tài khoản cá nhân để thuận tiện, an toàn.