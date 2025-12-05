Máy bay chở Tổng thống Ukraine bị 4 UAV bám đuổi

(Ngày Nay) - Máy bay của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị “theo dõi bởi các thiết bị bay không người lái (UAV) kiểu quân sự” trước khi hạ cánh xuống Sân bay Dublin của Ireland.

Kênh TVP World của Ba Lan ngày 5/12 dẫn thông tin của tờ The Journal của Ireland cho biết một chiếc máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bị bốn “thiết bị bay không người lái kiểu quân sự” bám theo khi tiếp cận Sân bay Dublin ở Ireland hồi đầu tuần này.

Dẫn các nguồn tin ẩn danh, The Journal - một tờ báo điện tử của Ireland - đưa tin hôm 4/12 rằng các thiết bị bay không người lái này đã vi phạm vùng cấm bay được thiết lập phục vụ chuyến thăm của Tổng thống Zelensky và bay hướng vào đường tiếp cận dự kiến của máy bay chở ông Zelensky chỉ vài phút trước khi nó hạ cánh.

The Journal cho biết vào ngày 1/12, chuyến bay chở Tổng thống Zelensly đã hạ cánh sớm hơn một chút so với kế hoạch vào thứ Hai, nhưng các thiết bị bay không người lái sẽ nằm ngay trên đường bay của nó nếu máy bay đến đúng thời điểm dự kiến.

Các nguồn tin nói với The Journal rằng cơ quan thực thi pháp luật Ireland tin rằng mục tiêu có thể là nhằm gây gián đoạn chuyến bay đến Sân bay Dublin của nhà lãnh đạo Ukraine, vì các thiết bị bay không người lái đã bật đèn.

Các thiết bị bay không người lái chưa được xác định này được báo cáo là đã bay vòng phía trên một tàu Hải quân Ireland được triển khai bí mật tại biển Ireland trước chuyến thăm của Tổng thống Zelensky

Tổng thống Zelensky đã đến Ireland vào tối 1/12 để hội đàm trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới nước này.

“Cuộc tấn công hỗn hợp”?

The Journal viết rằng “các cơ quan an ninh Ireland kết luận rằng các thiết bị bay không người lái này là loại cỡ lớn, đắt tiền, đạt cấp độ quân sự và vụ việc có thể được xem là một cuộc tấn công hỗn hợp”.

Theo The Journal, các thiết bị bay không người lái hoạt động trong phạm vi 12 hải lý thuộc lãnh hải Ireland. Sau đó, quyết định đã được đưa ra là không bắn hạ chúng và con tàu của Ireland không có khả năng vô hiệu hóa chúng.

Các nguồn tin nói với The Journal rằng các thiết bị bay không người lái này được tin là đã cất cánh từ vùng Đông Bắc Dublin và duy trì trên không trong tối đa hai tiếng. Cảnh sát Ireland đã mở cuộc điều tra.

Chiến dịch an ninh

Lực lượng Quốc phòng Ireland từ chối bình luận chi tiết về vụ việc do “lý do an ninh hoạt động”, nhưng cho biết một chiến dịch an ninh do cảnh sát Ireland dẫn dắt đã được “triển khai thành công… và cuối cùng đảm bảo chuyến thăm an toàn và suôn sẻ của Tổng thống Zelensky tới Ireland”.

Bộ Quốc phòng trả lời “không bình luận” khi được hỏi về vụ việc.

Các vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái

Dù vụ việc chưa được nhà chức trách xác nhận, các quan chức phương Tây đã cáo buộc Moskva tiến hành các hoạt động hỗn hợp trên khắp châu Âu nhằm đe dọa các đồng minh của Ukraine và làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Kiev.

Các sân bay tại Đức, Đan Mạch và Bỉ đã phải tạm thời đóng cửa trong những tháng gần đây sau các vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái mà quan chức châu Âu quy trách nhiệm cho Liên bang Nga, dù Moskva phủ nhận.

Cuối tháng Tám, một máy bay chở Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã gặp tình trạng gây nhiễu GPS khi bay tới Bulgaria, một sự cố mà nhà chức trách Bulgaria đổ lỗi cho Liên bang Nga.