Hàn Quốc cam kết tìm kiếm đối thoại với Triều Tiên

(Ngày Nay) - Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun nhấn mạnh đã đến lúc cần suy ngẫm một cách sâu sắc về những việc cần làm nhằm bảo đảm an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết nước này sẽ nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên thông qua việc tìm kiếm đối thoại với Triều Tiên và các quốc gia liên quan, đồng thời tái khẳng định quyết tâm của Chính phủ Hàn Quốc trong việc từng bước khôi phục quan hệ liên Triều.

Phát biểu tại một sự kiện do Liên minh Nghị sỹ Hàn Quốc–Mỹ tổ chức ngày 22/12, ông Cho Hyun nhấn mạnh đã đến lúc cần suy ngẫm một cách sâu sắc về những việc cần làm nhằm bảo đảm an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo ông, Hàn Quốc nên nỗ lực tăng cường khả năng răn đe đồng thời tìm kiếm đối thoại với Triều Tiên và các quốc gia liên quan khác.

Ngoại trưởng Cho cho rằng hai cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc-Mỹ trong năm nay sẽ tạo nền tảng quan trọng cho các nỗ lực này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai sớm và hiệu quả các thỏa thuận đạt được, như đã nêu trong bản thông tin chung.

Sau hai cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp Mỹ Donald Trump diễn ra vào tháng 8 và tháng 10 năm nay, hai bên đã công bố bản thông tin chung nêu rõ các thỏa thuận đạt được.

Mỹ cam kết hỗ trợ Hàn Quốc trong các nỗ lực làm giàu urani phục vụ mục đích dân sự và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cho mục đích hòa bình.

Thỏa thuận cũng bao gồm sự chấp thuận và cam kết của Mỹ trong việc thúc đẩy tham vọng phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc.

Ông Cho cũng cho biết thêm Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ về vấn đề tàu ngầm và làm giàu urani vào năm tới.

