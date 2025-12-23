Mỹ cảnh báo nguy cơ rủi ro hạt nhân tại châu Âu

(Ngày Nay) - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các vấn đề then chốt trong đàm phán Ukraine đã được đưa ra bàn thảo, đồng thời cảnh báo những hệ lụy an ninh, đặc biệt liên quan đến vũ khí hạt nhân ở châu Âu.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 22/12 đã đưa ra những nhận định quan trọng về tình hình địa chính trị toàn cầu trong một cuộc phỏng vấn với cổng thông tin UnHerd.

Ông tiết lộ những bước tiến mới trong cuộc đàm phán hòa bình Ukraine sau các cuộc tham vấn Nga-Mỹ, đồng thời đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc về sự ổn định chính trị và an ninh hạt nhân tại châu Âu.

Sau các cuộc tham vấn giữa Nga và Mỹ diễn ra tại Miami, ông Vance đã công bố “bước đột phá” trong tiến trình đàm phán giải quyết xung đột Ukraine.

Ông chia sẻ: “Tôi vừa nhận được thông tin cập nhật từ các nhà đàm phán của chúng tôi sáng nay. Bước đột phá mà tôi cảm nhận được là tất cả các vấn đề hiện đều đã được đưa ra công khai.”

Tuy nhiên, ông lưu ý triển vọng đạt được một giải pháp hòa bình vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn.

Theo ông, Kiev thừa nhận khó tránh khỏi việc mất quyền kiểm soát đối với phần lãnh thổ còn lại của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), tuy nhiên vấn đề nhượng lại lãnh thổ đang làm chậm đáng kể tiến trình đàm phán.

Ngoài ra, ông Vance tiết lộ khả năng kiểm soát chung đối với Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng đang được thảo luận trong khuôn khổ các cuộc đàm phán về giải pháp cho Ukraine, bên cạnh câu hỏi liệu cơ sở này nên do một hay nhiều bên cùng quản lý.

Chuyển sang tình hình tại lục địa già, Phó Tổng thống Vance đã đưa ra cảnh báo gây chấn động về kho vũ khí hạt nhân ở châu Âu trong bối cảnh biến động chính trị.

Ông lo ngại vũ khí hạt nhân trên lục địa châu Âu có nguy cơ rơi vào tay những lực lượng có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho Mỹ trong trường hợp xảy ra biến động chính trị mang tính cực đoan tại châu Âu.

Ông đặc biệt ám chỉ đến những người "có tư tưởng Hồi giáo hoặc thân cận với Hồi giáo cực đoan đang nắm giữ các chức vụ ở nhiều nước châu Âu hiện nay."

Cũng theo Phó Tổng thống Mỹ, chính sách kinh tế của châu Âu đã dẫn tới tình trạng trì trệ trên diện rộng, trong khi chính sách nhập cư gây ra sự bất bình ngày càng lớn trong bộ phận dân cư bản địa.

Ông nhấn mạnh Mỹ mong muốn châu Âu vẫn là một không gian để người Mỹ có thể đến thăm và giao lưu văn hóa, song điều này là không thể nếu thiếu một nền tảng văn hóa chung, vốn đang đối mặt nguy cơ mai một về lâu dài.