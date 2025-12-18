"Mỹ và Israel phối hợp chặt chẽ trong kế hoạch tấn công Iran"

(Ngày Nay) - Sau cuộc gặp hồi tháng 2/2025, lãnh đạo Mỹ và Israel được cho là đã phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch tấn công Iran, song song với các tuyên bố ưu tiên đàm phán nhằm “ru ngủ” Tehran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, DC.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, DC.

Theo báo Times of Israel ngày 17/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran sau cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng 2/2025, đồng thời xây dựng một chiến dịch đánh lừa dư luận được cho là rất công phu.

Trong cuộc gặp hồi tháng Hai, Thủ tướng Netanyahu đã trình bày với Tổng thống Trump các phương án tấn công Iran. Khi khả năng tấn công tiến gần hơn, hai nhà lãnh đạo được cho là đã tìm cách “ru ngủ” Iran.

Ngày 12/6, Tổng thống Trump tuyên bố ông ưu tiên giải pháp đàm phán hơn là tấn công quân sự.

Theo các quan chức Israel, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Netanyahu là ông Ron Dermer và Giám đốc Cơ quan tình báo Israel David Barnea sẽ gặp Đặc phái viên cấp cao của Nhà Trắng Steve Witkoff.

Cùng thời điểm, một vòng đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào ngày 15/6. Hai nước cũng để lộ những dấu hiệu cho thấy tồn tại sự căng thẳng và bất đồng quan điểm giữa Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Trump.

