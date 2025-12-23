Tổng thống Mỹ triệu hồi gần 30 đại sứ để tái cấu trúc ngoại giao

(Ngày Nay) - Việc triệu hồi gần 30 đại sứ cùng thời điểm được xem là bước đi của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm rút ngắn quá trình tái định hướng và củng cố đường lối đối ngoại “Nước Mỹ trên hết”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump đang tiến hành triệu hồi khoảng 30 đại sứ Mỹ từ nhiều quốc gia khác nhau nhằm điều chỉnh hệ thống đại diện ngoại giao phù hợp với chủ trương "Nước Mỹ trên hết."

Một quan chức Mỹ cấp cao ngày 22/12 xác nhận với Fox News rằng đây là bước tái cấu trúc có tính hệ thống của Bộ Ngoại giao, không phải biện pháp kỷ luật hay trả đũa cá nhân.

Các đại sứ được triệu hồi sẽ không bị bãi nhiệm mà được tái phân công sang những vị trí khác trong Bộ Ngoại giao.

Quan chức này nhấn mạnh rằng đại sứ là đại diện cá nhân của Tổng thống và việc Tổng thống bảo đảm các đại diện ấy thực thi đúng đường lối đối ngoại do mình đề ra là quyền hiến định và thông lệ hành chính bình thường trong mọi nhiệm kỳ.

Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết chính quyền khuyến khích các đại sứ về nước tiếp tục phục vụ quốc gia thông qua những nhiệm vụ mới, qua đó góp phần thúc đẩy chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump.

Các nhà ngoại giao liên hệ đều được quyền ghi danh ứng tuyển vào các chức vụ khác trong Bộ Ngoại giao.

Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định quá trình tái cấu trúc này được thực hiện với ưu tiên hàng đầu là bảo đảm tính liên tục trong hoạt động ngoại giao và quyền lợi chiến lược của Mỹ.

Theo đó, không có đại sứ nào bị triệu hồi từ các quốc gia đang trong tình trạng chiến tranh hoặc đang tham gia các cuộc thương lượng quan trọng với Washington.

Giới quan sát lưu ý rằng tuy việc triệu hồi đại sứ không phải điều hiếm gặp khi có sự thay đổi chính quyền, nhưng việc thực hiện với quy mô lớn trong cùng một thời điểm cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến trình điều chỉnh bộ máy đối ngoại.

Một quan chức hành chính xác nhận mục tiêu chính là rút ngắn thời gian tái định hướng để hệ thống ngoại giao vận hành đồng bộ với chính sách của Tổng thống Trump.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Marco Rubio đang đóng vai trò trung tâm trong việc củng cố đường lối đối ngoại cứng rắn và thực dụng hơn của Mỹ.

Nhà Trắng tiếp tục nhấn mạnh rằng ngoại giao Mỹ phải phục vụ trực tiếp quyền lợi quốc gia, an ninh và chủ quyền của nước Mỹ, thay vì theo đuổi những ưu tiên xa rời lợi ích dân tộc.

(Ngày Nay) - Sau hơn 5 năm triển khai, Chương trình 562 về phát triển khoa học cơ bản đã ghi dấu bằng những kết quả cụ thể: Số lượng và chất lượng công bố quốc tế tăng đều, nhiều nhóm nghiên cứu mạnh được hình thành, vị thế khoa học Việt Nam tiếp tục được củng cố trên bản đồ khu vực và thế giới.