Meey Group sẵn sàng đồng hành cùng Sàn giao dịch bất động sản Quốc gia

(Ngày Nay) - Trung tâm giao dịch bất động sản (BĐS) Quốc gia dự kiến hoạt động từ quý I/2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và minh bạch hóa thị trường BĐS Việt Nam. Trong bối cảnh này, Meey Group với hệ sinh thái công nghệ toàn diện, đã sẵn sàng để hỗ trợ số hóa dữ liệu và tạo hạ tầng kỹ thuật cho sàn giao dịch.

Sàn giao dịch Quốc gia: Cấp thiết cho minh bạch thị trường

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2025 của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc hình thành một sàn giao dịch BĐS tập trung là yêu cầu cấp thiết, không thể trì hoãn thêm. Hệ thống đóng vai trò hạ tầng kỹ thuật cho các giao dịch công khai và là bước đi thực chất trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện ngành BĐS.

Thực tế cho thấy thị trường BĐS Việt Nam vẫn tồn tại nhiều rủi ro do thiếu minh bạch thông tin. Tình trạng găm hàng, đầu cơ và thổi giá khiến giá trị BĐS vượt xa giá trị thực, gây mất cân đối cung - cầu nghiêm trọng. Nhiều vụ việc tranh chấp đất đai, dự án “ma”, hay tình trạng giá ảo thổi lên gấp nhiều lần đều bắt nguồn từ sự thiếu minh bạch thông tin.

Việc ứng dụng công nghệ số được xem là một trong những giải pháp then chốt nhằm xây dựng thị trường BĐS lành mạnh và chuyên nghiệp, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý điều hành thị trường hiệu quả hơn trong bối cảnh đa dạng thông tin hiện nay. Trung tâm giao dịch BĐS do Nhà nước quản lý được xem là một giải pháp “số hóa” quan trọng, góp phần công khai, minh bạch hóa thông tin thị trường, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Quỳnh Trang, Trưởng bộ phận Dịch vụ Định giá & Tư vấn (Savills Hà Nội) đánh giá, đây là bước tiến lớn trong tiến trình cải cách hành chính và minh bạch hóa thông tin. Nếu được duy trì và cập nhật thường xuyên, cơ sở dữ liệu đất đai sẽ trở thành “hạ tầng mềm” quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để hoạch định chính sách và nâng cao tính minh bạch trong tiếp cận quỹ đất cho cả người dân lẫn doanh nghiệp.

Hệ sinh thái công nghệ Meey: Nền tảng hỗ trợ số hóa toàn diện

Với hệ sinh thái sản phẩm công nghệ số thông minh, vượt trội, khác biệt, “đánh trúng” mọi nhu cầu của thị trường BĐS, Meey Group đang ngày càng khẳng định được vị thế tiên phong trong lĩnh vực proptech tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc Meey Group - bà Nguyễn Lý Kiều Anh cho rằng, triển vọng của proptech trong tương lai rất lớn bởi thị trường BĐS có giá trị cao, luôn tăng trưởng và còn rất nhiều “nỗi đau” cần được giải quyết. Với những sản phẩm trong hệ sinh thái, Meey Group đã ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của các bên tham gia thị trường BĐS.

Các sản phẩm công nghệ gồm Meey Land, Meey Value, Meey CRM, Meey Map, Meey 3D… có thể kết nối trực tiếp với Sàn giao dịch Quốc gia để cung cấp luồng thông tin tin cậy; xây dựng hệ thống giá tham chiếu minh bạch; số hóa hoạt động môi giới; trực quan hóa thông tin không gian; cho phép người mua xem và đánh giá BĐS từ xa.

Ông Trần Đăng Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghệ Meey Group cho biết, hệ sinh thái công nghệ của Meey Group được thiết kế theo kiến trúc mở, có khả năng tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống quản lý nhà nước thông qua API. Điều này cho phép Sàn giao dịch Quốc gia kết nối với nguồn dữ liệu phong phú từ thị trường, đồng thời Meey Group có thể tiếp nhận dữ liệu chuẩn hóa từ cơ quan quản lý để nâng cao độ chính xác của các sản phẩm công nghệ.

Về mặt hạ tầng kỹ thuật, Meey Group đã đầu tư vào hệ thống máy chủ, lưu trữ dữ liệu và bảo mật thông tin đạt chuẩn quốc tế. Nền tảng công nghệ của Meey Group có khả năng xử lý hàng triệu giao dịch đồng thời, đảm bảo tính ổn định và bảo mật cho dữ liệu nhạy cảm như thông tin cá nhân, tài sản và giao dịch tài chính. Đây là yếu tố quan trọng khi Sàn giao dịch Quốc gia cần một hạ tầng công nghệ vững chắc để phục vụ hàng triệu người dân và doanh nghiệp trên toàn quốc.

“Meey Group cũng có thể hỗ trợ đào tạo và chuyển giao công nghệ cho đội ngũ vận hành Sàn giao dịch Quốc gia. Với kinh nghiệm triển khai các giải pháp proptech cho hàng nghìn doanh nghiệp và hàng chục nghìn môi giới BĐS, Meey Group hiểu rõ quy trình nghiệp vụ và có thể tư vấn xây dựng quy trình số hóa phù hợp với đặc thù thị trường Việt Nam”, ông Tuấn Anh chia sẻ thêm.

Theo TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), để đảm bảo sự phát triển lành mạnh, bền vững hơn của lĩnh vực BĐS, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực BĐS là yếu tố cần thiết. Các doanh nghiệp đầu tư BĐS, những sàn giao dịch cần phải đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời các cơ quan hành chính công cấp tỉnh cũng cần thực hiện điều này để nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của người dân, doanh nghiệp.

Meey Group cam kết đồng hành cùng Chính phủ và Bộ Xây dựng trong quá trình xây dựng và vận hành Sàn giao dịch BĐS Quốc gia. Với vai trò là đơn vị tiên phong proptech, Meey Group sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và dữ liệu để góp phần xây dựng một thị trường BĐS minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Việc kết hợp giữa quản lý nhà nước thông qua Sàn giao dịch Quốc gia và năng lực công nghệ của các doanh nghiệp proptech như Meey Group sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực cho toàn bộ hệ sinh thái giao dịch. Sự phối hợp này không chỉ giúp minh bạch hóa thông tin, kiểm soát rủi ro mà còn nâng cao hiệu quả giao dịch, giảm chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số Quốc gia và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc xây dựng một Sàn giao dịch BĐS Quốc gia hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến là cơ hội để Việt Nam rút ngắn khoảng cách với các quốc gia phát triển trong khu vực. Meey Group với hệ sinh thái công nghệ toàn diện và tầm nhìn dài hạn, sẵn sàng đóng góp vào sự thành công của dự án quan trọng này, cùng chung tay xây dựng một thị trường BĐS Việt Nam phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả.