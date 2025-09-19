MIK Group lọt Top “Không gian trưng bày tiêu biểu” tại Triển lãm Thành tựu đất nước

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Triển lãm 80 năm Thành tựu Đất nước đã khép lại vào tối 15/9, sau hành trình 19 ngày tôn vinh những dấu ấn phát triển của dân tộc. Trong sự kiện mang tầm vóc quốc gia này, Tập đoàn BĐS MIK Group vinh dự được Chính phủ trao bằng khen “Không gian trưng bày tiêu biểu”, trở thành đại diện nổi bật của khối kinh tế tư nhân đóng góp vào thành công của Triển lãm.
MIK Group vinh dự nhận giải thưởng Không gian trưng bày tiêu biểu tại triển lãm
MIK Group vinh dự nhận giải thưởng Không gian trưng bày tiêu biểu tại triển lãm

Là một trong top những doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp lớn cho sự thành công của Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước, MIK Group mong muốn quảng bá hình ảnh các doanh nghiệp Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình.

Tại phân khu “Khởi nghiệp kiến quốc”, gian trưng bày gần 200m² của MIK Group được thiết kế như một hành trình khám phá, tái hiện hơn một thập kỷ phát triển qua những dấu mốc nổi bật. Gian trưng bày kết hợp nhiều công nghệ hiện đại như trình chiếu 360°, tương tác không chạm lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm mang đến trải nghiệm mới mẻ, sống động cho khách tham quan. Bên cạnh đó, các khu vực check-in sáng tạo theo concept yêu nước giúp công chúng kết nối gần gũi hơn với câu chuyện thương hiệu. Tất cả đã tạo nên một tổng thể hài hòa, khẳng định vị thế MIK Group và lan tỏa thông điệp về cộng đồng sống hiện đại, gắn kết và bền vững.

Nhờ cách thể hiện khác biệt này, gian trưng bày của MIK Group đã trở thành điểm đến thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày. Công chúng không chỉ chiêm ngưỡng các công trình mà còn cảm nhận rõ nét về tầm nhìn, giá trị và sứ mệnh mà MIK Group theo đuổi: kiến tạo cộng đồng sống hiện đại, gắn kết và bền vững – đồng điệu với tinh thần của Triển lãm 80 năm Thành tựu Đất nước.

MIK Group lọt Top “Không gian trưng bày tiêu biểu” tại Triển lãm Thành tựu đất nước ảnh 1
Gian trưng bày MIK Group trở thành điểm đến thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày

Sự hiện diện của MIK Group tại Triển lãm không chỉ là một dấu ấn thương hiệu mà còn thể hiện trách nhiệm đồng hành cùng sự phát triển chung của dân tộc. Hơn một thập kỷ qua, MIK Group đã bền bỉ kiến tạo các dự án nhà ở, thương mại và nghỉ dưỡng đẳng cấp, góp phần vào tiến trình đô thị hóa bền vững và nâng cao chuẩn sống tại nhiều địa phương. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, coi đổi mới sáng tạo là động lực phát triển, đồng thời lan tỏa những giá trị dài hạn cho xã hội.

Triển lãm 80 năm Thành tựu Đất nước, diễn ra từ cuối tháng 8 đến ngày 15/9, quy tụ hơn 230 không gian trưng bày của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiêu biểu. Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 8 thập kỷ xây dựng và phát triển của dân tộc, mà còn là nơi khẳng định vai trò của toàn xã hội, trong đó có khối doanh nghiệp, vào hành trình đổi mới và hội nhập. Trong bức tranh ấy, dấu ấn của MIK Group chính là minh chứng tiêu biểu cho tinh thần đồng hành, khát vọng kiến tạo và cam kết gắn bó bền chặt với sự thịnh vượng của Việt Nam.

PV
MIK Group

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

LHQ cảnh báo biến đổi khí hậu gây rối loạn chu trình nước toàn cầu
LHQ cảnh báo biến đổi khí hậu gây rối loạn chu trình nước toàn cầu
(Ngày Nay) - Ngày 18/9, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) công bố báo cáo thường niên cho thấy, biến đổi khí hậu đang làm chu trình nước toàn cầu ngày càng thất thường, gây ra hạn hán kéo dài, lũ lụt nghiêm trọng và suy giảm chất lượng nguồn nước.
Xem và đồng hành trở thành xu hướng mới trong ngành giải trí số
Xem và đồng hành trở thành xu hướng mới trong ngành giải trí số
(Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, ngành giải trí và điện ảnh Việt Nam liên tục lập kỷ lục doanh thu, nhiều phim nội địa lọt nhóm cao nhất lịch sử. Khán giả trẻ ngày càng tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ, gắn liền công nghệ và tính tương tác, đồng thời mong muốn tham gia sâu hơn vào quá trình sáng tạo, thay vì chỉ thụ hưởng nội dung.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Triển khai việc sáp nhập các trường đại học trong 3 tháng tới
(Ngày Nay) - Về quy hoạch trường đại học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay sẽ có quy hoạch “sâu” nhằm khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, gây khó khăn cho sự phát triển, nhất là với các trường gần nhau về lĩnh vực; phương án sắp xếp đã được báo cáo Thủ tướng, chờ ý kiến chỉ đạo triển khai.
Trí tuệ nhân tạo: Nguy cơ gieo rắc ảo tưởng tâm lý
Trí tuệ nhân tạo: Nguy cơ gieo rắc ảo tưởng tâm lý
(Ngày Nay) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội từ kinh tế, tài chính, y tế, giao thông, đến giáo dục và thương mại điện tử. Tuy nhiên, nếu không được tiếp cận và ứng dụng đúng cách, AI cũng có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng cho người dùng.