Bộ Y tế yêu cầu Nestlé báo cáo khẩn, ngừng kinh doanh 2 dòng sữa bột trẻ sơ sinh nghi có độc tố

(Ngày Nay) - Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y Tế đã yêu cầu Công ty TNHH Nestlé Việt Nam khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với các sản phẩm sữa bột trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino.

Mới đây, Tập đoàn thực phẩm Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức, do phát hiện khả năng tồn tại cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Đến ngày 8-1, Nestlé thông báo thu hồi nhiều lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó chủ yếu là các quốc gia châu Âu, châu Mỹ và một số quốc gia, thị trường tại châu Á, châu Phi và châu Đại Dương.

Ông Chu Quốc Thịnh – Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị này đã có văn bản gửi Công ty TNHH Nestlé Việt Nam liên quan đến các cảnh báo an toàn đối với sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino.

Theo ông Chu Quốc Thịnh, động thái trên được thực hiện ngay sau khi truyền thông quốc tế đưa tin Tập đoàn Nestlé tiến hành thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột trẻ sơ sinh Beba và Alfamino đang lưu hành tại thị trường Đức. Nguyên nhân là do phát hiện nguy cơ tồn tại Cereulid – một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra.

Theo vị lãnh đạo này, Cereulid là độc tố có khả năng chịu nhiệt cao, khó bị phá hủy trong quá trình chế biến. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, việc phơi nhiễm độc tố này có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến gan và hệ thần kinh, thậm chí đe dọa tính mạng nếu ở liều cao.

Trước nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe trẻ em, Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu Công ty TNHH Nestlé Việt Nam khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với các sản phẩm sữa bột trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino.

Đồng thời, doanh nghiệp phải báo cáo cụ thể về số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, số lượng đã phân phối ra thị trường cũng như lượng hàng còn tồn kho, trong trường hợp các lô sữa nêu trên từng được đưa vào Việt Nam. Trên cơ sở kết quả rà soát, Nestlé Việt Nam cần đề xuất phương án xử lý phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Nestlé Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo đầy đủ về Cục trước ngày 10/1/2026. Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh: “Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm kịp thời kiểm soát rủi ro, không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc đối với trẻ nhỏ”.

Song song với việc làm việc với Nestlé Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm cũng đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) để phối hợp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh các sản phẩm sữa nói trên trong môi trường trực tuyến.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các gian hàng trên nền tảng số, yêu cầu phối hợp với Nestlé Việt Nam và hệ thống phân phối để ngừng kinh doanh ngay các lô sữa Beba và Alfamino nếu phát hiện đang lưu hành tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, các nội dung quảng cáo, giới thiệu liên quan đến các lô sản phẩm có nguy cơ cũng phải được gỡ bỏ. Trường hợp phát hiện vi phạm, các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm khẳng định, công tác kiểm soát thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh luôn được đặt ở mức ưu tiên cao nhất, nhất là trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, làm gia tăng nguy cơ hàng hóa từ nước ngoài xâm nhập thị trường trong nước.

Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, cần thận trọng khi lựa chọn sữa công thức nhập khẩu; ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã được công bố hợp pháp tại Việt Nam và thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo chính thức từ cơ quan chức năng.