MIK Group mở rộng quy mô phát triển với 3 trụ cột chiến lược

(Ngày Nay) -Mở rộng quy mô, tối ưu hiệu quả và tăng cường hợp tác với các đối tác hàng đầu là định hướng xuyên suốt của MIK Group cho giai đoạn mới khi thị trường bất động sản ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng và tiêu chuẩn phát triển đô thị.

Ba trụ cột chiến lược phát triển

Ngày 20/3/2026 tại Khách sạn Fairmont Hanoi, MIK Group tổ chức sự kiện MIK Partnership Summit 2026 với chủ đề “One Vision. Bolder Moves”, đồng thời chia sẻ định hướng phát triển mới, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Chia sẻ tại sự kiện về chiến lược 3 trụ cột, ông Nguyễn Dũng Minh - Phó Tổng Giám đốc MIK Group cho biết:

Về quy mô, MIK Group tập trung xây dựng các khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân với hệ tiện ích đồng bộ và giá trị gia tăng bền vững. Giai đoạn tới, doanh nghiệp dự kiến triển khai hơn 20 dự án trọng điểm trên quỹ đất khoảng 1.400 ha gồm hơn 171.000 căn hộ và khoảng 13.700 sản phẩm thấp tầng.

Song song với mở rộng quy mô, MIK Group nhấn mạnh yếu tố hiệu quả trong phát triển và vận hành dự án. Tại các dự án do MIK Group phát triển, yếu tố con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm, thể hiện qua việc tạo dựng không gian sống phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, thuận tiện cho việc đi lại và giúp cư dân dễ dàng kết nối trong cộng đồng.

“MIK Group định hướng phát triển theo hướng bền bỉ và chuẩn mực, tương tự cách Toyota xây dựng vị thế trong ngành ô tô. Giá trị cốt lõi không nằm ở tốc độ mở rộng, mà ở tính ổn định, độ tin cậy và hiệu quả được kiểm chứng theo thời gian.

Việc tăng cường hợp tác được xem là yếu tố then chốt để hiện thực hóa các tiêu chuẩn phát triển mới. MIK Group chủ động đồng hành cùng các đối tác hàng đầu thế giới ở nhiều khâu, từ quy hoạch, thiết kế, cảnh quan đến thi công và vận hành. Cách tiếp cận này giúp MIK Group đưa các kinh nghiệm quốc tế vào điều kiện triển khai thực tế tại thị trường Việt Nam.

Đặc biệt, xuyên suốt ba trụ cột này là cam kết về chất lượng, yếu tố cốt lõi chi phối mọi quyết định phát triển của MIK Group, từ mở rộng có chọn lọc đến cách thức hợp tác thay vì chỉ tập trung vào quy mô”, ông Nguyễn Dũng Minh nhấn mạnh.

Trước đó, MIK Group vốn được biết đến là một trong những nhà phát triển bất động sản kín tiếng. Việc lần đầu tiên Tập đoàn giới thiệu một cách chính thức chiến lược phát triển ra thị trường cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt trong giai đoạn mới.

Mở rộng hợp tác, hoàn thiện cấu trúc sản phẩm

MIK Partnership Summit 2026 quy tụ nhiều đối tác hàng đầu đến từ các quốc gia trên thế giới tới tham dự, trong đó nổi bật là các đơn vị đến từ Mỹ như Turner International - đơn vị quản lý dự án quốc tế với hơn 120 năm kinh nghiệm; nhóm các công ty tư vấn thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới gồm Gensler, KPF, Benoy và NBBJ; Urban Land Institute (ULI) - mạng lưới gần 50.000 thành viên toàn cầu tham gia chia sẻ, nghiên cứu và xây dựng tiêu chuẩn phát triển đô thị. Bên cạnh đó là các đối tác quốc tế khác như G8A (Thụy Sỹ), COEN (Singapore), Meliá (Tây Ban Nha), Hilton (Mỹ), Accor (Pháp), IHG…

Thay vì hợp tác theo từng dự án riêng lẻ, MIK Group đang từng bước phát triển mô hình hợp tác dài hạn, với sự tham gia của đối tác ngay từ giai đoạn quy hoạch, thiết kế, cho tới thi công và vận hành, nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong toàn bộ vòng đời dự án. Tại sự kiện, MIK Group tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế và trong nước có năng lực hàng đầu thông qua các thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, Turner đại diện cho mảng quản lý dự án quốc tế, ULI trong xây dựng và phát triển các tiêu chuẩn và hệ thống đối tác, Accor và Savills trong vận hành cùng hai trong số những đối tác thi công hàng đầu Việt Nam là Coteccons và Ricons.

Đáng chú ý, tại sự kiện, MIK Group đã giới thiệu ba dòng sản phẩm căn hộ cao tầng thế hệ mới: M Series, I Series và K Series. Các dòng sản phẩm được phát triển theo từng nhóm nhu cầu và phong cách sống khác nhau, từ phân khúc hạng sang mang tính biểu tượng đến các sản phẩm hướng tới nhu cầu ở thực, với thiết kế linh hoạt và khả năng tiếp cận phù hợp hơn với đa dạng khách hàng. Bên cạnh các dự án nhà ở cao tầng vốn là thế mạnh của MIK Group, thời gian tới Tập đoàn sẽ giới thiệu dòng sản phẩm mới dành cho phát triển đô thị quy mô lớn.

Song song với việc hoàn thiện cấu trúc sản phẩm, MIK Group tiếp tục mở rộng hiện diện tại các thị trường có tiềm năng tăng trưởng dài hạn như Hà Nội, TP.HCM và các địa phương như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tây Ninh. Danh mục phát triển bao gồm các dự án cao tầng, khu đô thị phức hợp và tổ hợp thương mại dịch vụ quy mô lớn.

Đáng chú ý, năm 2026, MIK Group sẽ chính thức ra mắt thị trường TP.HCM với dòng sản phẩm nhà ở cao tầng Imperia thế hệ mới, trong đó có dự án Imperia Sensa Park và dự án tại Cần Giờ đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia đến từ Savills, Gensler và Urban Land Institute (ULI) đã mang đến những góc nhìn về triển vọng thị trường, xu hướng phát triển năm 2026 và bối cảnh bất động sản toàn cầu, qua đó góp phần làm rõ hơn các động lực tăng trưởng của thị trường Việt Nam trong giai đoạn tới.

Với chiến lược rõ ràng, sản phẩm được chuẩn hóa và mạng lưới hợp tác ngày càng mở rộng, MIK Group đang từng bước chuyển mình từ phát triển từng dự án riêng lẻ sang tư duy phát triển đô thị dài hạn. Trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ mới, cách tiếp cận dựa trên hiệu quả, quy mô có chọn lọc và hợp tác sâu rộng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.