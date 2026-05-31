Hương Giang xuất sắc đoạt ngôi Á hậu 2 Miss Grand All Stars 2026

(Ngày Nay) - Vượt qua nhiều ứng viên giàu kinh nghiệm đến từ khắp nơi trên thế giới, Hương Giang đoạt ngôi Á hậu 2 tại Miss Grand International All Stars 2026. Thành tích này giúp đại diện Việt Nam trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất tại mùa giải All Stars đầu tiên trong lịch sử Miss Grand.
Hoa hậu Vanessa Pulgarín, cùng Á hậu 1 Faith Maria Porter và Á hậu 2 Nguyễn Hương Giang. Ảnh: MGI/Facebook

Chung cuộc, người đẹp Vanessa Pulgarín của Colombia được xướng tên cho ngôi vị cao nhất của Miss Grand International All Stars 2026. Đại diện Ghana - Faith - giành danh hiệu Á hậu 1. Kết quả được đánh giá là thuyết phục khi cả ba người đẹp đều duy trì phong độ ổn định xuyên suốt cuộc thi, đồng thời thể hiện tốt trong các phần thi trình diễn và ứng xử ở đêm chung kết.

Đặc biệt, Vanessa Pulgarín gây ấn tượng với thần thái tự tin, kỹ năng sân khấu chuyên nghiệp và phần thể hiện nổi bật ở những vòng thi quyết định để trở thành chủ nhân vương miện All Stars đầu tiên trong lịch sử Miss Grand International.

Tân Hoa hậu Miss Grand International All Stars 2026, Vanessa Pulgarín, là người đẹp giàu kinh nghiệm của Colombia. Sinh năm 1991 tại Medellín, cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và truyền thông, từng đại diện Colombia tại Miss International 2017 trước khi tiếp tục ghi dấu ấn ở nhiều đấu trường nhan sắc quốc tế. Vanessa được biết đến với phong thái trình diễn chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp tốt và hành trình nhiều năm theo đuổi các cuộc thi sắc đẹp.

Trước đó, bước vào vòng công bố Top 3, không khí tại khán phòng trở nên căng thẳng khi các ứng viên xuất sắc nhất mùa giải chờ đợi kết quả cuối cùng. Hương Giang tiếp tục được xướng tên cùng Vanesa (Colombia) và Faith (Ghana), qua đó trở thành một trong ba thí sinh xuất sắc nhất Miss Grand International All Stars 2026.

Thành tích này đánh dấu màn thể hiện ấn tượng của đại diện Việt Nam tại mùa giải All Stars đầu tiên trong lịch sử Miss Grand. Trước dàn đối thủ giàu kinh nghiệm và từng tạo dấu ấn trên nhiều đấu trường sắc đẹp quốc tế, Hương Giang vẫn duy trì phong độ ổn định xuyên suốt cuộc thi.

Đại diện Việt Nam trả lời bằng tiếng Anh một cách tự tin và lưu loát. Hương Giang cho rằng phẩm chất quan trọng nhất làm nên con người cô là lòng dũng cảm. Người đẹp chia sẻ hơn một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực giải trí đã giúp cô nhận ra rằng sự can đảm có thể thay đổi số phận và mở ra những cơ hội tưởng chừng không thể. Theo Hương Giang, khi một người đủ bản lĩnh để vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, họ không chỉ thay đổi chính mình mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những người xung quanh. Cô nhấn mạnh rằng không có ước mơ nào là quá lớn và không có điều gì là bất khả thi nếu mỗi người đủ kiên trì để theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Khép lại phần trả lời, Hương Giang khẳng định cô không muốn trở thành một ngôi sao chỉ để tỏa sáng cho riêng mình. "Tôi là một ngôi sao không phải để tự mình tỏa sáng. Tôi là một ngôi sao để thắp lên ánh sáng cho người khác, soi đường cho cộng đồng và mở ra những cánh cửa mới để mọi người tin vào chính mình. Đó chính là phẩm chất làm nên con người tôi", người đẹp chia sẻ.

Khơi thông "điểm nghẽn" an cư: Dấu ấn đồng thuận tại dự án tái định cư N01 D17 Cầu Giấy

(Ngày Nay) - Ngày 30/5, phường Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị đối thoại, hướng dẫn trực tiếp quy trình nhận bàn giao căn hộ tại dự án nhà tái định cư N01 (ô đất D17, Khu đô thị mới Cầu Giấy. Nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa người dân trong diện di dời sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới với điều kiện "bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ", bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng trên địa bàn.
(Ngày Nay) - Ngày 30/5, Cộng đồng đô thị Bergerac phối hợp với chính quyền tỉnh Dordogne và vùng Nouvelle-Aquitaine ở Tây Nam nước Pháp đã tổ chức lễ khánh thành Đài tưởng niệm những người lính thợ Đông Dương từng làm việc tại Nhà máy thuốc súng Bergerac trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
