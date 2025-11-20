Mô hình 3D về virus thực khuẩn hứa hẹn giải pháp thay thế thuốc kháng sinh

(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học tại Đại học Otago (New Zealand) dẫn đầu đã xây dựng một mô hình chi tiết 3D của một loại virus thực khuẩn (bacteriophage), mở ra triển vọng lớn trong việc tìm kiếm các chiến lược kháng khuẩn phi kháng sinh để đối phó với tình trạng kháng thuốc kháng sinh ngày càng gia tăng hiện nay. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Science Advances.

Đại học Otago cho biết nghiên cứu trên đã mô tả cấu trúc phân tử của Bas63 - một loại virus thực khuẩn chuyên biệt nhắm tới vi khuẩn E. coli.

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ James Hodgkinson-Bean nêu rõ virus thực khuẩn không gây hại cho tất cả sự sống đa bào và có khả năng tiêu diệt vi khuẩn mục tiêu một cách chọn lọc. Nhờ đặc tính này, chúng đang được nghiên cứu và ứng dụng ngày càng nhiều trong “liệu pháp thực khuẩn” nhằm điều trị các ca nhiễm khuẩn kháng thuốc ở mức độ cao.

Ông Hodgkinson-Bean mô tả virus thực khuẩn là các tác nhân virus có cấu trúc tinh vi, phức tạp, sử dụng bộ phận cơ học lớn gọi là "đuôi" để lây nhiễm vào tế bào vi khuẩn. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, các nhà khoa học từ Đại học Otago cùng Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa đã tiến hành phân tích chi tiết cấu trúc của Bas63 để hiểu rõ cách thức “đuôi” của virus này hoạt động trong quá trình chúng xâm nhập vi khuẩn.

Phó Giáo sư Mihnea Bostina thuộc Khoa Vi sinh và Miễn dịch học của Đại học Otago, tác giả cao cấp của nghiên cứu, cho rằng virus thực khuẩn mang lại một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn trước sự gia tăng của tình trạng kháng kháng sinh và các mầm bệnh thực vật đe dọa an ninh lương thực toàn cầu.

Theo Phó Giáo sư Bostina, bản thiết kế chi tiết của virus thực khuẩn Bas63 tạo cơ sở cho việc phát triển các ứng dụng phù hợp trong y tế, nông nghiệp và công nghiệp, như điều trị nhiễm trùng hay kiểm soát màng sinh học trong ngành thực phẩm và nước.

Theo Đại học Otago, dữ liệu 3D thu được đã làm nổi bật các đặc điểm hiếm gặp của Bas63, bao gồm các kết nối giữa “râu” và “vòng cổ”, protein gia cố vỏ virus dạng lục giác và các sợi đuôi đa dạng của virus thực khuẩn này. Điều này cũng hỗ trợ các nhà khoa học tìm hiểu về quá trình tiến hóa của chúng.

Tiến sĩ Hodgkinson-Bean tiết lộ các nghiên cứu cấu trúc cho thấy virus thực khuẩn có quan hệ họ hàng với virus Herpes, một mối quan hệ được cho là kéo dài hàng tỷ năm trước khi sự sống đa bào xuất hiện. Ông ví việc xem xét cấu trúc của chúng như là đang nhìn vào "những hóa thạch sống, những sinh vật cổ xưa".