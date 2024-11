Nhà thuốc Phượng Hoàng: “Loạn” từ thuốc kê đơn đến chất lượng dược sĩ

Khi dược sĩ không phân biệt được thuốc

Ngày 19/11, ông Chris Blank - người sáng lập chuỗi nhà thuốc Pharmacity chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh khai trương nhà thuốc Phượng Hoàng. Động thái này khiến nhiều người bất ngờ vì hồi năm 2022, ông đã rời vị trí tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Pharmacity vì lý do sức khỏe.

Hiện nhà thuốc Phượng Hoàng thuộc Công ty cổ phần Nhà thuốc Phượng Hoàng. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2024, trụ sở đóng tại tầng 3, 92A Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. HCM. Bà Cao Mai Ngọc Anh (sinh năm 1990, trú tại phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đảm nhận vai trò giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Nhà thuốc Phượng Hoàng.

Theo ông Chris Blank: “Sứ mệnh của nhà thuốc Phượng Hoàng là nuôi dưỡng sức sống trọn đời cho mọi người trên đất nước Việt Nam. Với nhà thuốc Phượng Hoàng bạn sẽ thấy một hệ thống nhà thuốc không chỉ là nơi mua thuốc, mà còn là nơi cảm nhận được sự chăm sóc và chất lượng trong từng giai đoạn của cuộc sống”. Giới thiệu hoa mỹ là vậy nhưng thực tế như thế nào?

Để tận mục sở thị những gì ông Chris Blank nói, trong vai khách hàng, chúng tôi đã đến tham quan nhà thuốc Phượng Hoàng tại địa chỉ 48 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh. So với hình ảnh trên mạng xã hội, nhà thuốc Phượng Hoàng thực tế khá nhỏ hẹp, hai mặt tiền đối diện cổng Bệnh viện Ung Bướu TP HCM. Không còn thiết kế kiểu nhà thuốc tiện lợi như chuỗi nhà thuốc Pharmacity, nhà thuốc Phượng Hoàng hiện tại có không gian đóng và dược sĩ đứng bán bên trong.

Chúng tôi nói với một dược sĩ đang đứng tại quầy về nhu cầu cần bổ sung Calcium. Nữ nhân viên lấy một số Calcium dạng ống bày ra bàn và tư vấn. Cầm hộp Calcium – Nic Plus thuộc danh mục thuốc bổ, chúng tôi hỏi: “Đây là thuốc phải không?”. Trả lời chúng tôi, nữ nhân viên nói: “Không phải thuốc, đây là trang thiết bị y tế, có thể tạm hiểu nó giống như thực phẩm chức năng vậy”. Tiếp tục đưa ra yêu cầu mua thuốc kháng sinh Augmentin 1g GSK, nữ dược sĩ không hỏi han gì về đơn thuốc mà nhanh chóng đi lấy để bán cho khách hàng. Tại quầy tính tiền, quan sát chúng tôi cũng không thấy bảng giá thuốc bán buôn, bán lẻ được niêm yết công khai theo quy định của Bộ Y tế.

Về Calcium- Nic Plus, thực tế không phải là trang thiết bị y tế như dược sĩ của nhà thuốc Phượng Hoàng tư vấn. Đây là thuốc bổ đã được Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành số VD- 29469-18 do công ty TNHH Dược phẩm USA – NIC Pharma sản xuất. Calcium – Nic Plus giúp phòng ngừa thiếu calci và vitamin cho trẻ em, phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, người cao tuổi. Sử dụng quá liều thuốc này có thể bị hạ huyết áp, táo bón, đầy hơi. Về Augmentin 1g GSK là thuốc kháng sinh phổ rộng dùng để điều trị ngắn hạn các đợt nhiễm khuẩn ở trẻ em. Thuốc Augmentin 1g GSK khi sử dụng không đúng liều lượng có thể gây tiêu chảy, chóng mặt, nôn, ngứa, đau đầu…Chính vì vậy, Augmentin 1g GSK đã được liệt vào danh sách những loại thuốc cần được kê đơn, và chỉ được bán khi có chỉ định của bác sĩ trong đơn thuốc.

Là một người có thâm niên trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, vì sao ông Chris Blank vừa mở thương hiệu nhà thuốc mới nhưng vẫn để các nhân viên của mình tuỳ tiện bán thuốc kê đơn không cần toa thuốc trái quy định. Hơn thế nữa, quy trình tuyển chọn và đào tạo dược sĩ thế nào khi không thể phân biệt được thuốc để bán cho khách hàng?

Liệu có “bình mới rượu cũ”?

Năm 2011, từ lĩnh vực tài chính, ông Chris Blank khởi nghiệp kinh doanh với nhà thuốc Pharmacity đầu tiên ở Việt Nam. Pharmacity có vốn điều lệ ban đầu 7 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn nhất là bà Phạm Thị Thanh Hoài với tỷ lệ 90%. Ở thời điểm cực thịnh, Pharmacity có tới gần 1200 cửa hàng trải dài khắp cả nước. Thậm chí, ông Chris Blank đã đặt ra tham vọng đến năm 2025, Pharmacity có 5000 cửa hàng trên toàn quốc. Thế nhưng trong năm 2022, ông Chris Blank đột ngột rời vị trí tổng giám đốc và cả đại diện pháp luật, bộ máy thượng tầng thay đổi, Pharmacity “vật lộn” giải quyết các khoản lỗ, kèm theo đó là hàng loạt các đợt xử phạt của cơ quan chức năng liên quan đến các nhà thuốc của Pharmacity trên toàn quốc.

Hiện nhà thuốc Phượng Hoàng có mô hình kinh doanh không giống Pharmacity mà lựa chọn hình thức nhượng quyền. Gọi việc thành lập chuỗi nhà thuốc này là một “cuộc chơi vô tận”, ông Chris Blank thể hiện tham vọng bành trướng, khác biệt và đối đầu với một số đối thủ thuộc chuỗi nhà thuốc lớn trong nước.

Thực tế, theo tìm hiểu của phóng viên, “cuộc chơi” của ông Chris Blank không phải chỉ có một “sân chơi” mang thương hiệu Phượng Hoàng. Bởi, vợ ông là bà Phạm Thị Thanh Hoài hiện vẫn đang đứng tên là người đại diện của hàng loạt địa điểm kinh doanh công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity. Cụ thể, tra cứu thông tin cho thấy nhà thuốc Pharmacity đảo Kim Cương TP HCM và một số nhà thuốc ở các địa phương vẫn hoạt động dưới tên của bà Hoài.

Chia sẻ với phóng viên về hình thức kinh doanh nhượng quyền nhà thuốc, một luật sư cho biết: “Kinh doanh nhà thuốc theo hình thức nhượng quyền có nhiều lợi ích hơn so với việc tự mở nhà thuốc riêng lẻ nhưng bên cạnh những lợi ích đáng mong ước mà nhà sáng lập thường vẽ ra thì, kinh doanh nhà thuốc theo hình thức nhượng quyền sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức lớn. Ngoài phí nhượng quyền khiến lợi nhuận của nhà đầu tư không cao thì sự cạnh tranh, mất uy tín… của bên nhượng quyền sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh”.

Dù “cuộc chơi” của ông Chris Blank có “vô tận” đến đâu trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các chuỗi nhà thuốc, thắng thua thành bại ra sao thì trên tất cả vẫn phải đảm bảo sức khoẻ cho khách hàng và sự thượng tôn pháp luật.