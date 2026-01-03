Nhật Bản đặt mục tiêu giảm 25% lượng rác thải quần áo vào năm 2030

(Ngày Nay) - Nhật Bản sẽ thúc đẩy việc tái sử dụng và tái chế quần áo rộng rãi hơn, kêu gọi chính quyền địa phương, doanh nghiệp và hộ gia đình cùng nhau hợp tác để giảm thiểu rác thải dệt may.

Nhật Bản đặt mục tiêu giảm lượng rác thải quần áo xuống 25% vào năm tài chính 2030 so với 10 năm trước để giải quyết tác động môi trường của việc sản xuất hàng may mặc thải ra nhiều khí carbon dioxide (CO2).

Dựa trên một kế hoạch hành động mới sẽ được biên soạn vào tháng 3, Chính phủ Nhật Bản sẽ thúc đẩy việc tái sử dụng và tái chế quần áo rộng rãi hơn, kêu gọi chính quyền địa phương, doanh nghiệp và hộ gia đình cùng nhau hợp tác để giảm thiểu rác thải dệt may.

Để thúc đẩy "thời trang tuần hoàn" thân thiện với môi trường, kế hoạch sắp tới sẽ đề ra 5 sáng kiến chính, bao gồm tăng cường hệ thống thu gom quần áo cũ, mở rộng việc tái sử dụng và kéo dài tuổi thọ sản phẩm. Các biện pháp cụ thể đối với từng đối tượng bao gồm chính phủ trung ương và địa phương, các công ty và hộ gia đình cũng sẽ được nêu rõ trong bản kế hoạch này.

Theo đó, các đô thị sẽ được khuyến khích cải thiện tỷ lệ thu gom và giúp người dân có nhu cầu tiếp cận quần áo cũ dễ dàng hơn, trong khi các công ty may mặc sẽ được yêu cầu thiết kế các sản phẩm dễ sửa chữa hoặc tái sử dụng hơn. Các hộ gia đình sẽ được kêu gọi tái chế quần áo và lựa chọn các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Động thái thúc đẩy việc tái sử dụng và tái chế quần áo diễn ra trong bối cảnh rác thải dệt may đã trở thành một vấn đề lớn trên toàn thế giới, với ngành thời trang tạo ra ước tính 92 triệu tấn rác mỗi năm.

Theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), lượng rác này góp phần đáng kể vào tình trạng ô nhiễm môi trường và chiếm khoảng 10% lượng khí thải carbon toàn cầu.

Tại Nhật Bản, ước tính tổng cộng 820.000 tấn quần áo mới, phần lớn là nhập khẩu, đã được đưa vào thị trường trong năm 2024. Báo cáo ước tính khoảng 8,38 tỷ m3 nước đã được sử dụng hàng năm cho các quy trình nhuộm và vận chuyển quần áo cung cấp tại Nhật Bản, trong khi 95 triệu tấn CO2 đã thải ra môi trường.

Do việc bán cho các cửa hàng đồ cũ và tái chế thành hàng dệt may tái sử dụng bị hạn chế, ước tính khoảng 560.000 tấn quần áo đã bị đốt hoặc đưa đến bãi rác vào năm 2024, trong đó khoảng 90% đến từ các hộ gia đình.