Mở rộng hợp tác Việt Nam-Australia về an ninh và thực thi pháp luật

Tại Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ 3 Việt Nam-Australia ngày 22/2, hai bên đã thảo luận sáu vấn đề, trong đó có tăng cường hợp tác về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và công nghệ trọng yếu.

Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ 3 Việt Nam-Australia đã diễn ra tại Canberra (Australia) ngày 22/2. Đối thoại được tổ chức theo Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ký tháng 3/2018.

Đối thoại do bà Sophie Sharpe, Thứ trưởng phụ trách Nhóm điều hành thuộc Bộ Nội vụ Australia và Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đồng chủ trì. Đây là dịp để nâng cấp và mở rộng hợp tác song phương giữa Australia và Việt Nam về các vấn đề an ninh và thực thi pháp luật mà hai bên cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ Đối thoại, hai bên đã thảo luận sáu vấn đề.

Một là, tăng cường hợp tác về xuất nhập cảnh và chống đưa người di cư trái phép bằng đường biển vào Australia thông qua các biện pháp chung nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác ở cấp làm việc chặt chẽ hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý xuất nhập cảnh, tiếp nhận trở lại công dân, chia sẻ thông tin và nâng cao năng lực về an ninh trên không, Chương trình dành cho cơ quan kiểm soát và quản lý biên giới.

Hai là, tăng cường hợp tác về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và công nghệ trọng yếu thông qua xem xét khả năng phối hợp trong các chương trình phòng chống tội phạm trên mạng. Hai bên đã chia sẻ các tiêu chuẩn và chính sách an ninh mạng, hợp tác về không gian mạng và công nghệ trọng yếu.



Ba là, về tội phạm nghiêm trọng và xuyên quốc gia, hai bên đã chia sẻ thông tin về tội phạm có tổ chức, mua bán ma túy, tiền chất trái phép và công tác phòng, chống rửa tiền.

Tăng cường hợp tác thông qua Đội phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam-Australia (JTCT), hỗ trợ trang thiết bị, phối hợp xử lý các yêu cầu dẫn độ đối với các đối tượng bị truy nã quốc tế, giải quyết các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự và dẫn độ, tiếp tục hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho cán bộ Bộ Công an thông qua Chương trình quản lý thực thi pháp luật khu vực châu Á (ARLEMP).

Bốn là, hỗ trợ công tác để chia sẻ thông tin (hành động và chính sách) nhằm tăng cường đấu tranh chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tăng cường tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế thông qua chia sẻ thông tin tài chính về giao dịch đáng ngờ và phối hợp đấu tranh tội phạm nghiêm trọng có tổ chức và xuyên quốc gia.

Năm là, tăng cường hợp tác về việc giảm thiểu rủi ro thảm họa, biến đổi khí hậu, khả năng ứng phó và phục hồi thông qua trao đổi đoàn công tác với Cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia Australia.

Sáu là, tiếp tục trao đổi thông tin liên quan đến tình hình khu vực và thế giới liên quan đến mỗi nước.

Những kết quả mà hai bên đã đạt được trong khuôn khổ Đối thoại thực sự làm sâu sắc hợp tác song phương trên lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật, một trong những trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia.

Đồng thời, đây sẽ là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới, nhất là trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (26/2/1973-26/2/2023), góp phần duy trì ổn định, hòa bình trong khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Lương Tam Quang và đoàn đại biểu Bộ Công an đã thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney.