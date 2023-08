Mưa lớn tiếp diễn tại vùng núi phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 22 giờ ngày 15/8 đến 4 giờ ngày 16/8, tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Thái Nguyên và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to. Điển hình là tại Bum Tở (Lai Châu) 85,2mm; Nậm Nga (Điện Biên) 58,6mm; Minh Bảo (Yên Bái) 49mm; Phổ Yên (Thái Nguyên) 48,8mm...

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên có nguy cơ cao xảy ra; đặc biệt là tại các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Tam Đường (Lai Châu); Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, Tuần Giáo, Tủa Chùa, thị xã Mường Lay, Mường Ảng (Điện Biên ); Bảo Yên, Bảo Thắng, Bắc Hà (Lào Cai); thành phố Yên Bái, Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên (Yên Bái); thị xã Phổ Yên, Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên, Đại Từ (Thái Nguyên); thị xã Quảng Yên, thành phố Cẩm Phả, thành phố Uông Bí, thành phố Hạ Long, Ba Chẽ, Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà (Quảng Ninh).

Dự báo thời tiết ngày 16/8/2023, phía Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; phía Nam nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Quảng Trị-Thừa Thiên-Huế có nắng nóng gay gắt; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Quảng Trị-Thừa Thiên-Huế 37-38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.