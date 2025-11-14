Mục tiêu tăng trưởng 2 con số đặt ra yêu cầu rất cao nhưng không ngoài tầm với

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, trong đó quyết nghị chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên, cùng với mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD.

Chia sẻ với báo chí bên lề Quốc hội về chỉ tiêu phát triển kinh tế ở mức cao này, một số đại biểu Quốc hội khẳng định đây là một quyết tâm chính trị rất lớn, thể hiện kỳ vọng mạnh mẽ về giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) bày tỏ sự nhất trí cao và cho rằng chỉ tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên không chỉ là mục tiêu của riêng năm 2026, mà còn là chỉ tiêu đã được định hướng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thể hiện sự thống nhất cao giữa các mục tiêu trung hạn và dài hạn.

Đại biểu cho rằng mức tăng trưởng trên thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ. Mục tiêu này đặt ra nhiều yêu cầu rất cao về điều hành, cải cách thể chế, nâng cao năng suất lao động. Nếu nhìn vào bức tranh tổng thể từ xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng, sự bứt phá của đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đến khả năng tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới và việc triển khai các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, đại biểu tin rằng mục tiêu này "không ngoài tầm với" nếu có giải pháp đúng, trúng và kịp thời.

Để đạt được điều đó, theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, giải phóng các nguồn lực phát triển, tập trung tháo gỡ các rào cản về đầu tư, đất đai, thủ tục xây dựng và môi trường kinh doanh; đổi mới chính sách tín dụng theo hướng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh thiết thực; cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đại biểu cũng đề xuất đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phát triển thị trường trong nước để phục hồi sức mua, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn bằng cách phối hợp chặt chẽ, linh hoạt chính sách tiền tệ và tài khóa.

Đại biểu Trương Xuân Cừ (Hà Nội) cho rằng chỉ tiêu GDP 10% là một quyết tâm chính trị rất lớn, việc tăng từ trên 8% (năm 2025) lên 10% là "cả một sự bứt tốc."

Theo đại biểu, “cả hệ thống chính trị và toàn dân đều phải vào cuộc," bao gồm cả kinh tế hộ gia đình, kinh tế tư nhân...; đồng thời, các chủ trương, chính sách cần phải có "độ mở rất lớn" để ứng phó với tình hình biến động của thế giới.

Đại biểu cũng cho rằng cần tiếp tục phát huy những ưu thế như đảm bảo tiến độ xây dựng và giải ngân đầu tư công, đồng thời tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Về ngoại lực, cần tiếp tục thu hút vốn đầu tư FDI để tận dụng khoa học và công nghệ cũng như trình độ quản trị, đồng thời tăng mạnh xuất khẩu, mở rộng các thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, đại biểu lưu ý về ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, nhất là khi việc hạ lãi suất để tạo điều kiện cho kinh doanh có thể ẩn chứa những vấn đề về lạm phát; quyết sách ứng phó với việc giá vàng thế giới và giá trị đồng đô la Mỹ tăng cao.

Đại biểu Trần Anh Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ niềm tin về mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026 và các năm sau là "có thể đạt được," dù đó là một "thách thức lớn." Để hiện thực hóa mục tiêu này, theo đại biểu, Việt Nam cần phải huy động tốt những nguồn lực trong và ngoài nước như nguồn lực tài lực, nhân lực, vật lực và sử dụng hiệu quả những nguồn lực hiện có, đặc biệt là các nguồn lực lớn như đất đai.

Thêm vào đó, đại biểu nhấn mạnh việc cần "giải phóng được sức sản xuất tốt," có một thị trường tiêu thụ mạnh mẽ đối với hàng hóa sản xuất trong nước, đồng thời phải làm cho thị trường xuất khẩu đa dạng hơn. Đại biểu cũng lưu ý cần khắc phục những điểm nghẽn của những thị trường có "thuế đối ứng cao," ví dụ như thị trường Mỹ hiện nay.

Các giải pháp và quyết tâm chính trị được các đại biểu Quốc hội đưa ra cho thấy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao 2 con số trong năm tới và các năm tiếp theo rất cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc giải phóng, huy động tối đa, có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển đến việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.