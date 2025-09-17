Mỹ tiếp tục lùi hạn chót cấm TikTok

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 đã ký sắc lệnh hoãn lần thứ tư lệnh cấm nền tảng TikTok. Theo đó, ứng dụng chia sẻ video ngắn này tiếp tục hoạt động tại Mỹ đến ngày 16/12, đồng thời cũng là hạn chót để ByteDance - công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc - thoái vốn khỏi nền tảng này.

Trong 9 tháng qua, ông Trump đã 3 lần ban hành sắc lệnh gia hạn thời hạn chót mà trước đó cựu Tổng thống Joe Biden ấn định vào tháng 4/2024 theo Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi các ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát.

Giới chức Mỹ nhiều lần bày tỏ lo ngại TikTok có thể đe dọa an ninh quốc gia, với lý do công ty ByteDance bị cáo buộc đã chia sẻ dữ liệu người dùng Mỹ cho Trung Quốc. TikTok nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này.

Trước đó hôm 15/9, Tổng thống Trump đã hé lộ rằng đã đạt được một thỏa thuận khung với Trung Quốc về việc bán tài sản của TikTok cho một chủ sở hữu có trụ sở tại Mỹ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có các chi tiết cụ thể được công bố.

Cũng trong ngày 15/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận khung liên quan đến hoạt động của nền tảng TikTok tại nước này, trong khuôn khổ vòng đàm phán thương mại và kinh tế diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha từ 14-17/9.

Theo ông Bessent, thỏa thuận khung này hướng tới việc chuyển TikTok sang quyền sở hữu do phía Mỹ kiểm soát, song chi tiết cuối cùng sẽ do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận trong cuộc điện đàm, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/9.