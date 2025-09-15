Mỹ và Anh chuẩn bị ký kết thỏa thuận công nghệ và tài chính lớn

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Anh và ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng, trong đó có các hợp đồng công nghệ và tài chính trị giá hàng tỷ USD.

Hãng Reuters ngày 14/9 đưa tin, Đại sứ quán Anh tại Washington cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức lần thứ hai kéo dài ba ngày tới Vương quốc Anh, bắt đầu từ ngày 16/9. Chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ các nỗ lực tăng cường quan hệ thương mại giữa Mỹ và Anh, đồng thời sẽ chứng kiến việc ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác quan trọng, bao gồm các thỏa thuận tài chính và công nghệ trị giá hàng tỷ USD.

Một trong những thỏa thuận nổi bật mà hai quốc gia dự kiến ký kết là một hiệp định hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các ngành công nghệ trị giá hàng nghìn tỷ USD của Mỹ và Anh. Dù các chi tiết cuối cùng vẫn đang được thương thảo, nhưng Bộ Ngoại giao Anh đã thông báo rằng thỏa thuận này sẽ tập trung vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, viễn thông và điện toán lượng tử. Bộ trưởng Công nghệ Anh mới được bổ nhiệm, Liz Kendall, cho biết AI và điện toán lượng tử sẽ có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi cuộc sống của chúng ta trong tương lai.

Tổng thống Trump sẽ được tháp tùng bởi một đoàn lãnh đạo từ các công ty lớn của Mỹ như Jensen Huang, CEO của Nvidia, và Sam Altman, CEO của OpenAI. Đây cũng là minh chứng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của các công ty Mỹ tại Anh, khi ngày càng có nhiều công ty AI lớn như Anthropic và OpenAI mở văn phòng quốc tế tại London.

Cùng với các thỏa thuận công nghệ, các công ty tài chính lớn của Mỹ cũng cam kết đầu tư mạnh mẽ vào nền kinh tế Anh. Vào ngày 12/9, chính phủ Anh đã công bố khoản đầu tư trị giá 1,25 tỷ bảng (tương đương 1,7 tỷ USD) từ các công ty tài chính lớn như PayPal, Bank of America, Citigroup và S&P Global, nhằm tăng cường quan hệ tài chính xuyên Đại Tây Dương.

Các khoản đầu tư này dự kiến sẽ tạo ra khoảng 1.800 việc làm tại các thành phố lớn của Anh như London, Edinburgh, Belfast và Manchester. Đặc biệt, Bank of America sẽ mở chi nhánh đầu tiên tại Bắc Ireland, tạo ra 1.000 việc làm tại Belfast. Citigroup sẽ đầu tư 1,1 tỷ bảng vào các hoạt động tại Anh, bao gồm việc mở rộng quy mô tại Bắc Ireland. S&P Global cũng sẽ đầu tư hơn 4 triệu bảng tại Manchester, hỗ trợ thêm 200 công việc dài hạn.

Ngoài ra, BlackRock đã công bố kế hoạch đầu tư 7 tỷ bảng vào thị trường Anh trong năm tới và đã mở văn phòng mới tại Edinburgh, gần như tăng gấp đôi lực lượng lao động địa phương. Bộ trưởng Thương mại Anh, Peter Kyle, cho biết các khoản đầu tư này phản ánh sức mạnh của mối quan hệ thương mại lâu dài giữa Anh và Mỹ, đồng thời khẳng định rằng đây là những bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và tạo công ăn việc làm cho người dân Anh.

Chuyến thăm của Tổng thống Trump không chỉ là cơ hội để hai quốc gia ký kết các thỏa thuận quan trọng trong lĩnh vực tài chính và công nghệ, mà còn là dịp để thảo luận về các vấn đề chiến lược quốc tế, trong đó có các vấn đề liên quan đến an ninh khu vực và chính sách đối ngoại. Các cuộc hội đàm này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quan hệ quốc tế đang ngày càng căng thẳng, đặc biệt là đối với các mối quan hệ giữa các nước phương Tây và các quốc gia đối thủ như Trung Quốc.

Với những thỏa thuận tài chính và công nghệ mới này, chuyến thăm của Tổng thống Trump dự kiến sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai quốc gia, đồng thời củng cố quan hệ hợp tác kinh tế và chiến lược giữa Mỹ và Anh trong các lĩnh vực then chốt.