Độc đáo các phong tục đón Năm mới trên khắp thế giới

(Ngày Nay) - Từ các màn pháo hoa rực rỡ hay việc rung chuông chùa, ăn nho cầu may đến đập đĩa trước cửa nhà... người dân nhiều quốc gia chào đón Năm mới 2026 bằng những phong tục truyền thống đặc sắc.
Pháo hoa đón Năm mới tại Rio de Janeiro, Brazil.
Pháo hoa đón Năm mới tại Rio de Janeiro, Brazil.

Từ pháo hoa tại khắp các quốc gia đến rung chuông tại các ngôi chùa ở Đông Bắc Á và truyền thống đập đĩa ở Đan Mạch, người dân nhiều quốc gia trên thế giới đang chuẩn bị chào đón Năm mới 2026 bằng những cách độc đáo riêng biệt.

Pháo hoa là lễ đón Năm mới phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Những màn trình diễn lớn lần lượt diễn ra khi đồng hồ điểm nửa đêm, từ cảng Sydney ở Australia đến bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro, Brazil.

Trong khi đó, tại Đông Bắc Á, rung chuông là một truyền thống chào đón của người dân Nhật Bản và Hàn Quốc.

Người dân Nhật Bản sẽ tập trung tại một ngôi chùa để nghe tiếng chuông điểm nửa đêm. Với người dân Nhật Bản, chuông được rung 108 lần - tạo nên một khởi đầu ồn ào cho Năm mới.

Trong khi đó, tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, một buổi lễ rung chuông và đếm ngược sẽ được tổ chức tại Đình Bosingak.

Một trong những truyền thống của Đan Mạch là đập vỡ đĩa trước cửa nhà bạn bè, người Đan Mạch tin rằng điều này sẽ mang lại may mắn cho họ trong 12 tháng tới.

Đến với Tây Ban Nha, nho sẽ là món ăn nhẹ lúc nửa đêm giao thừa của mọi nhà. Theo truyền thống của họ, từ nửa đêm, mỗi khi đồng hồ điểm một tiếng, người ta sẽ ăn một quả nho, tức là 12 quả nho liên tiếp với hy vọng có 12 tháng may mắn trong Năm mới.

Trong khi Scotland nổi tiếng với lễ hội đón Năm mới Hogmanay, diễn ra từ đêm 31/12 đến 2/1, với các hoạt động như rước đuốc lửa, pháo hoa, tiệc tùng đường phố, và phong tục "xông đất" với quà tặng như than, bánh mì để mang lại may mắn, xua đuổi xui xẻo.

Tại Mỹ, sự kiện đón Năm mới nổi tiếng nhất thế giới diễn ra ở Quảng trường Thời đại thành phố New York, với một quả cầu lấp lánh sẽ được thả từ trên cột cờ xuống và chạm đáy khi đồng hồ điểm nửa đêm trong tiếng đếm ngược của hết thảy người có mặt tại quảng trường.

Cũng là thả, nhưng người dân ở Vincennes, bang Indiana, lại nổi tiếng với việc thả dưa hấu xuống đất vào đêm giao thừa để đón Năm mới.

Trong khi đó, những người Brazil sẽ ăn rất nhiều đậu lăng cho lễ kỷ niệm Năm mới bởi họ tin rằng đậu lăng tượng trưng cho điềm lành. Nhiều người lại mặc trang phục trắng và dâng hoa xuống biển để cầu may..

Từ 17h ngày 31/12 theo giờ Việt Nam, đảo Christmas của Kiribati là nơi đầu tiên trên thế giới đón thời khắc 0h ngày 1/1/2026. Đến 18h theo giờ Việt Nam, New Zealand, Tonga và Samoa cũng nói lời tạm biệt với năm 2025.

Trong khi đó, vùng lãnh thổ hải ngoại American Samoa của Mỹ là nơi có người sinh sống cuối cùng trên thế giới sẽ chào đón năm 2026.

