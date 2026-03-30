Nắng nóng bao trùm, nhiều nơi xuất hiện mưa dông cục bộ

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/3, thời tiết trên phạm vi cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực, với xu thế nắng nóng gia tăng trên diện rộng, một số nơi vẫn xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Tại khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đến chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, góp phần làm dịu nhiệt cục bộ.

Từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, thời tiết phổ biến ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Về chiều tối và đêm, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, song lượng mưa không lớn.

Các khu vực khác trên cả nước, bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, có hình thái thời tiết tương tự với mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Đáng chú ý, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục ghi nhận nắng nóng diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, đặc biệt trong khung giờ chiều tối khi dông lốc dễ phát sinh, nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.