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Nền tảng xây dựng bệnh viện thông minh

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Chuyển đổi số lĩnh vực y tế giờ đây không chỉ là nhiệm vụ của từng cá nhân, từng đơn vị, mà còn là điều kiện tiên quyết để hình thành hạ tầng dữ liệu quốc gia, phục vụ quản lý, điều hành, nhất là hướng tới xây dựng hệ thống bệnh viện thông minh.
Kiểm tra hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, bệnh án điện tử tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh minh họa)
Kiểm tra hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, bệnh án điện tử tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên, Bộ Y tế, các bộ, ngành, chính quyền địa phương cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để các bệnh viện triển khai chuyển đổi số kịp thời, hiệu quả.

Đem lại hiệu quả thiết thực

Cũng như các bệnh viện công lập trên địa bàn Hà Nội, hiện tại, Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ đang tích cực triển khai chuyển đổi số trong tất cả các khâu quản lý, khám, chữa bệnh và cải cách hành chính, qua đó từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và quản trị bệnh viện.

Chia sẻ về những kết quả bước đầu từ chuyển đổi số, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hữu Hải, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết: Chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu mà giờ đây đã trở thành hành động cụ thể và mang lại những hiệu quả thiết thực. Qua hơn một năm triển khai thực hiện, hạ tầng công nghệ thông tin của đơn vị được đầu tư bài bản hơn, các phần mềm quản lý chuyên môn được vận hành ổn định; việc số hóa dữ liệu khám, chữa bệnh được mở rộng, giúp bệnh viện nâng cao chất lượng chuyên môn, giảm thủ tục hành chính, nhất là giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.

Hiện tại, bệnh viện đang quản lý và vận hành hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), trong hệ thống xét nghiệm (LIS), hệ thống lưu trữ và chuyển tải hình ảnh (PACS), cũng như trong thanh toán điện tử, liên thông dữ liệu bảo hiểm y tế và các nền tảng chuyên môn khác.

Đáng chú ý, từ tháng 1, triển khai mô hình “bệnh viện không giấy”, bệnh án điện tử đã thay thế hoàn toàn bệnh án giấy, góp phần rút ngắn thời gian khám, chữa bệnh, giảm sai sót chuyên môn, tiết kiệm chi phí vận hành.

Việc bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy sẽ góp phần chuẩn hóa, bảo đảm an toàn dữ liệu, tạo nền tảng vững chắc cho việc kết nối và chia sẻ dữ liệu với hệ thống y tế toàn quốc, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người dân hiệu quả hơn.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng, đến nay, 100% các bệnh viện công lập (42 đơn vị) trên địa bàn thành phố hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Tại các bệnh viện đã đưa vào sử dụng kiosk lấy số tự động; kiosk tự đăng ký khám bằng căn cước công dân gắn chíp, mã QR trên VNeID và tra cứu thông tin, đăng ký khám bảo hiểm y tế.

Các phần mềm được tích hợp, kết nối liên thông với cơ quan bảo hiểm xã hội, các thiết bị; bác sĩ có chữ ký số kết nối trực tiếp với hồ sơ điện tử, đồng bộ dữ liệu… Nhờ vậy, thông tin của người bệnh từ khi vào viện cho đến khi ra viện được theo dõi, cập nhật và thông báo kết quả trên hệ thống.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, tính đến nay, cả nước có 1.238 bệnh viện công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, đạt khoảng 75% tổng số bệnh viện cả nước.

Nhiều địa phương như Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tỷ lệ cao hơn...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, không ít đơn vị còn gặp những khó khăn, vướng mắc về hạ tầng số, nguồn nhân lực công nghệ thông tin, kinh phí đầu tư, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu.

Việc bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao cần được ngành y tế, chính quyền các địa phương sớm có giải pháp hỗ trợ.

Lấy người bệnh làm trung tâm

Đến nay, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã tạo nền tảng chính trị vững chắc để ngành y tế đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; xây dựng hệ sinh thái y tế hiện đại và lấy người dân làm trung tâm.

Theo Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế): Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là đổi mới toàn diện mô hình quản trị và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh. Chất lượng bệnh viện và chuyển đổi số phải được triển khai đồng bộ, lấy người bệnh làm trung tâm. Trong đó, dữ liệu số sẽ trở thành nền tảng cho quản trị điều hành, cải tiến chất lượng và bảo đảm an toàn người bệnh…

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, ngành y tế đang tập trung xây dựng 14 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; đồng thời đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử theo hướng thực chất, hiệu quả và lấy người bệnh làm trung tâm.

Bộ Y tế cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai 270 thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia; hoàn thành đơn giản hóa giấy tờ công dân đối với 73 thủ tục hành chính (đạt 100% chỉ tiêu được giao).

Riêng lĩnh vực khám, chữa bệnh, Bộ Y tế tiến hành rà soát, tinh gọn, giảm từ 106 thủ tục xuống còn 39 thủ tục. Cùng với đó, các nền tảng dữ liệu trọng tâm của hệ thống khám, chữa bệnh đã được hình thành (cơ sở dữ liệu người hành nghề; cơ sở khám, chữa bệnh; kê đơn thuốc và dữ liệu người bệnh).

Việc triển khai bệnh án điện tử, kê đơn thuốc điện tử, sổ sức khỏe điện tử và liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh đang từng bước hình thành hạ tầng số của hệ thống y tế quốc gia, đây là nền tảng hướng tới xây dựng hệ thống bệnh viện thông minh ở nước ta trong tương lai.

Bệnh viện thông minh không đơn thuần là một bệnh viện có nhiều phần mềm hay nhiều trang thiết bị hiện đại mà cốt lõi là mô hình quản trị mới, nơi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược; nơi các quyết định quản lý chuyên môn được hỗ trợ bởi công nghệ và bằng chứng khoa học; nơi người bệnh được phục vụ thuận tiện hơn.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học y tế Việt Nam cho rằng: Việc sớm xây dựng một hệ thống bệnh án điện tử đồng bộ trong toàn ngành y tế là rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm tính liên tục trong chăm sóc sức khỏe khi dữ liệu người bệnh được số hóa và liên thông, các bác sĩ có thể truy cập đầy đủ tiền sử bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và quá trình điều trị trước đây, từ đó đưa ra quyết định lâm sàng nhanh chóng, chính xác và an toàn hơn.

Ngoài ra, bệnh án điện tử chính là nguồn dữ liệu quan trọng để phát triển các hệ thống AI hỗ trợ ra quyết định lâm sàng, dự báo nguy cơ bệnh tật, quản lý sức khỏe dân số và nghiên cứu khoa học; giúp hạn chế trùng lặp xét nghiệm, nâng cao tính minh bạch và khả năng giám sát hoạt động khám, chữa bệnh.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, bệnh viện thông minh không đơn thuần là một bệnh viện có nhiều phần mềm hay nhiều trang thiết bị hiện đại mà cốt lõi là mô hình quản trị mới, nơi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược; nơi các quyết định quản lý chuyên môn được hỗ trợ bởi công nghệ và bằng chứng khoa học; nơi người bệnh được phục vụ thuận tiện hơn.

Một bệnh viện thông minh phải giúp giảm thời gian chờ đợi, giảm thủ tục hành chính, giảm sai sót chuyên môn, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao chất lượng điều trị. Quan trọng hơn, bệnh viện thông minh phải giúp đội ngũ thầy thuốc có thêm thời gian để tập trung cho người bệnh thay vì bị lâm vào tình trạng quá tải bởi các quy trình hành chính...

PV
chuyển đổi số y tế bệnh viện thông minh

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