Ngân hàng Shinhan triển khai chương trình “vào SOL quay số, nhận quà vô số ”

Theo đó, khách hàng cá nhân mở tài khoản bằng hình thức định danh trực tuyến (eKYC) và khách hàng hiện hữu thực hiện đăng nhập hàng ngày vào ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam, sẽ nhận được lượt quay số may mắn và có cơ hội nhận giải thưởng eVoucher Got It, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng, bao gồm: 30 giải trị giá 3.000.000 đồng (01 giải/ngày); 150 giải trị giá 300.000 đồng (05 giải/ngày); 600 giải trị giá 100.000 đồng (20 giải/ngày); 1.500 giải trị giá 50.000 đồng (50 giải/ngày) và 3.000 giải trị giá 10.000 đồng (100 giải/ngày).

Chương trình “Vào SOL quay số, nhận quà vô số” nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngân hàng Shinhan có mặt tại thị trường Việt Nam như một lời tri ân chân thành đến khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng Shinhan trong suốt thời gian qua.

Ngân hàng Shinhan đã và đang nỗ lực từng bước thiết lập quy trình trực tuyến 100% cho tất cả các dòng sản phẩm số, mang đến khách hàng những giá trị trải nghiệm dịch vụ/sản phẩm tài chính sáng tạo, an toàn, tiện lợi và bảo mật, hướng đến mục tiêu trở thành “Ngân hàng số hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2030”.