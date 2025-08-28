Nghịch lý mùa tựu trường: chuẩn bị nhiều – thiếu điều quan trọng

(Ngày Nay) -Mỗi mùa tựu trường, thay vì đặt ra câu hỏi chuẩn bị như vậy có đủ hay chưa, cha mẹ nên có kế hoạch dự phòng để con có một hành trình học tập dài lâu, bền vững, không bị gián đoạn dù cuộc sống có xảy ra bất trắc.

Phần lớn cha mẹ Việt luôn dành tất cả ưu tiên cho con: dành dụm tiền cho con đi học thêm, sẵn sàng chi trả học phí đắt đỏ để con có tương lai rộng mở. Thế nhưng, chính sự hy sinh toàn bộ cho con mà quên bảo vệ bản thân, đôi khi lại khiến gia đình dễ tổn thương nhất trước biến cố.

Khi cha mẹ thường bỏ quên chính mình

Nghiên cứu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và đào tạo, Hội Liên hiệp thanh niên và UNICEF về nguyên nhân bỏ học của trẻ em Việt Nam đã chỉ ra rằng, có tới 24% thanh niên được điều tra đã bỏ học khi chưa đến 15 tuổi, phần lớn đến từ khó khăn về kinh tế, cha mẹ không đủ điều kiện chi trả học phí và các khoản chi phí liên quan đến học tập. Bên cạnh đó, báo cáo được Fiin Group công bố năm 2024 cho biết chi tiêu cho giáo dục tại Việt Nam liên tục tăng những năm gần đây, chiếm 47% tổng chi tiêu trong hộ gia đình tại các đô thị. Nhu cầu này sẽ tiếp tục tăng mạnh khi dân số trong độ tuổi trung học của Việt Nam tăng thêm 0,6% vào năm 2030.

Mỗi mùa khai giảng không chỉ đánh dấu khởi đầu của một năm học mới, mà còn nhắc nhở phụ huynh về hành trình dài hơi: nuôi dạy, bảo vệ và chuẩn bị cho tương lai con cái. Ngoài sách vở, quần áo, một nỗi lo thầm lặng khác luôn đi cùng các bậc cha mẹ – đó là sức khỏe và nền tảng tài chính của cả gia đình. Không chỉ chuẩn bị cho ngày khai giảng hôm nay, mà chuẩn bị cho cả 12 năm học, cho cánh cửa đại học, cho những giấc mơ dài hạn của con.

Nhiều phụ huynh Việt Nam có chung thói quen: ưu tiên mọi thứ cho con cái, trong khi bản thân lại chưa từng có một kế hoạch dài hạn cho sức khỏe và tài chính. Nhưng nếu người cha hay người mẹ – trụ cột chính của gia đình – gặp biến cố, thì hành trình học tập và ước mơ của con có thể bị ảnh hưởng nặng nề.

Thực tế, không ít câu chuyện từ các gia đình Việt đã cho thấy: một cơn bạo bệnh, một tai nạn bất ngờ, hay những biến cố không mong muốn có thể đảo lộn tất cả. Con đường đến trường của con vì thế cũng không còn trọn vẹn như cha mẹ mong muốn.

Yêu con là chuẩn bị cho cả những ngày mình không ở bên

“Càng nghèo thì càng cần phải chuẩn bị cho con. Vì ít nhất, nếu có chuyện gì xảy ra, con mình vẫn còn một điểm tựa để tiếp tục đi học”- đó là một suy nghĩ giản dị của một khách hàng nhưng chạm đến nỗi lo thầm kín của rất nhiều cha mẹ: yêu con không chỉ là lo cho bữa ăn hôm nay hay chiếc cặp ngày khai giảng, mà còn là chuẩn bị cho cả những ngày mình có thể không còn bên cạnh.

Đặt trong bối cảnh mùa tựu trường – khi mọi sự chuẩn bị đều hướng về con – đây cũng là dịp để cha mẹ tự hỏi: ngoài sách vở và đồng phục, mình đã chuẩn bị đủ một kế hoạch dài hạn để bảo vệ sức khỏe, tài chính và tương lai học tập của con hay chưa. Theo báo cáo Chỉ số Khả năng Ổn định Tài chính 2025 của Sun Life, 52% người trưởng thành không có kế hoạch tài chính vượt quá 12 tháng, và chỉ 8% có tầm nhìn vượt mốc 10 năm, cho thấy khoảng trống lớn trong khả năng lập kế hoạch tài chính của phụ huynh Việt.

Với triết lý “Trọn vẹn Vì Nhà Mình”, từ ngày 1/7/2025, Sun Life Việt Nam đã ra mắt bộ giải pháp bảo hiểm thế hệ mới – đồng hành toàn diện cùng gia đình Việt. Bộ giải pháp mang đến nền tảng bảo vệ tài chính vững chắc cho cả gia đình trước các rủi ro từ nghiêm trọng như tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo cho đến những chi phí y tế, chăm sóc sức khỏe hoặc chấn thương, thương tật nhỏ trong cuộc sống thường ngày.

Không chỉ chăm lo cho hiện tại, các giải pháp bảo hiểm hướng đến giá trị bảo vệ bền vững với quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi đầu tư, tích lũy tăng dần theo thời gian, khuyến khích gia đình duy trì kế hoạch bảo vệ cho tương lai vững chắc.

Khi con cầm trong tay tấm giấy khen cuối năm, niềm vui sẽ trọn vẹn hơn gấp bội nếu cha mẹ biết rằng hành trình học tập này đã có sự chuẩn bị vững chắc. Hay khi con cần thêm những lớp học năng khiếu, ngoại ngữ hoặc xa hơn là có thể đi du học để mở rộng thế giới, khoản dự phòng tài chính không chỉ tích lũy mà còn có thể thặng dư từ phí bảo hiểm đóng định kỳ sẽ giúp cha mẹ dễ dàng đầu tư mà không còn nỗi lo đắn đo.

Năm học mới không chỉ khởi đầu bằng tiếng trống trường, mà còn bằng niềm tin và sự chuẩn bị của cha mẹ. Đó mới là hành trang quan trọng nhất để con vững bước đến trường, vững tâm hướng tới một tương lai rộng mở.