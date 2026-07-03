Nghiên cứu mới bác bỏ quan niệm lâu nay về "phơi nắng an toàn"

(Ngày Nay) - Một nghiên cứu của Australia cho thấy ngay cả việc tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian ngắn vào những thời điểm cường độ nắng yếu, vốn lâu nay được coi là "an toàn", vẫn có thể gây tổn thương da và làm tăng nguy cơ ung thư da. Nghiên cứu được công bố trên trên tạp chí khoa học Photochemistry and Photobiology.

Theo thông cáo được Viện Nghiên cứu Y khoa QIMR Berghofer công bố ngày 1/7, kết quả nghiên cứu đã thách thức quan điểm lâu nay trong y tế công cộng rằng việc ở ngoài trời vào sáng sớm hoặc cuối buổi chiều không gây hại cho da. Giáo sư Rachel Neale của QIMR Berghofer cho biết, con người có thể hấp thụ cùng một lượng bức xạ cực tím (UV) trong thời gian ngắn vào giữa trưa hoặc trong thời gian dài hơn vào sáng sớm hay cuối buổi chiều.

Theo bà, yếu tố quyết định là tổng lượng tia UV mà da tiếp nhận, chứ không phải thời gian tiếp xúc kéo dài bao lâu. Nghiên cứu cho thấy nhiều người có xu hướng chủ quan khi cường độ ánh nắng yếu và ở ngoài trời quá lâu mà không có biện pháp bảo vệ phù hợp, từ đó làm tăng nguy cơ tổn thương da.

Kết quả sinh thiết cho thấy ADN của tế bào da bị tổn thương và xuất hiện phản ứng căng thẳng tế bào bất kể da tiếp xúc với tia UV trong thời gian ngắn hay dài. Các nhà nghiên cứu cũng đo được những dấu ấn sinh học, trong đó có protein p53 liên quan đến tổn thương ADN và phát hiện các dấu hiệu tổn hại ngay cả ở mức bức xạ chưa đủ để gây đỏ da.

Đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư David Whiteman cho biết, việc da tiếp xúc lặp đi lặp lại với lượng tia UV ở mức thấp có thể gây tác động tích lũy, dẫn đến các đột biến làm khởi phát ung thư da.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh ánh nắng Mặt Trời vẫn cần thiết để cơ thể tổng hợp vitamin D và duy trì sức khỏe, song khuyến cáo mọi người nên sử dụng các biện pháp bảo vệ da thường xuyên hơn, kể cả khi chỉ tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian ngắn hoặc khi cường độ tia UV không cao.