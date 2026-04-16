TP.HCM triển khai đợt cao điểm vì an toàn thực phẩm

(Ngày Nay) - Sáng 16/4, TP.HCM phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.
Khuyến khích người dân cùng giám sát

Theo Sở An toàn thực phẩm (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm thành phố), tháng hành động sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Ban chỉ đạo sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về ATTP, đặc biệt các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố... Nâng cao năng lực phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm đông dân cư, nhiều công nhân, học sinh và khách du lịch...

TP.HCM biểu dương, quảng bá các mô hình, chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, hiệu quả; khuyến khích người dân tham gia giám sát, phản ánh các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm; công khai, minh bạch thông tin về các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nhằm cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Xe tuyên truyền tháng hành động vì an toàn thực phẩm chạy trên đường.

Bà Trương Thị Ái Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Đông Hiệp B phát biểu hưởng ứng “Tháng hành động” cho biết, trường có hơn 2.600 học sinh, trong đó khoảng 1.700 em tham gia bán trú nên trường đặc biệt chú ý đến công tác tổ chức, quản lý và chăm sóc học sinh một cách toàn diện.

Nhà trường tổ chức bếp ăn tập thể ngay tại trường với khu bếp và nhà ăn riêng biệt, được xây dựng và vận hành đúng quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Khu bếp được thiết kế và vận hành một chiều, đảm bảo tách biệt giữa khâu tiếp nhận thực phẩm – sơ chế - chế biến – chia suất ăn, góp phần hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm chéo.

“Nhận thức tầm quan trọng của an toàn thực phẩm trong môi trường học đường, đặc biệt với mô hình bán trú, nhà trường đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc nhiều giải pháp, như: lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm và suất ăn uy tín, có đầy đủ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc rõ ràng; quy trình kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn 24 giờ; thành lập đội kiểm tra tiếp thực phẩm vào mỗi buổi sáng để kiểm tra nguồn gốc, chất lượng, hạn sử dụng và điều kiện vận chuyển trước khi đưa vào bếp...”, bà Ái Thanh cho rằng đây là khâu “gác cổng” đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo thực phẩm đầu vào luôn đạt chuẩn.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẳng định, ATTP liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân và sự phát triển bền vững của xã hội, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nhìn nhận, công tác phòng ngừa chưa tốt.

Theo bà, vấn đề ATTP dù đạt một số kết quả nhưng từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố vẫn ghi nhận các vụ việc nghi ngờ và xác định ngộ độc thực phẩm, đặc biệt tại trường học, đường phố. Vì thế, chủ đề năm 2026 tập trung vào dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, những lĩnh vực khó kiểm soát, tiềm ẩn rủi ro từ nguyên liệu, phụ gia, quy trình chế biến.

"Ngộ độc xảy ra là dấu hiệu cho thấy công tác phòng ngừa chưa tốt", Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nhìn nhận và cho biết thành phố sẽ tập trung ba nhóm giải pháp trọng tâm đã đề ra: Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức; siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm và công khai vi phạm; đồng thời chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực xử lý ngộ độc thực phẩm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị thực hiện nhiều công việc cụ thể, đồng bộ để đảm bảo ATTP, bảo vệ sức khoẻ người dân.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, bảo đảm ATTP là một trong những giải pháp quan trọng, nền tảng với việc nâng cao thể trạng và sức khỏe, là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Thành phố sau sáp nhập có trên 14 triệu dân và 168 xã, phường, đặc khu nên công tác quản lý ATTP có quy mô rất lớn, dù các cơ quan chức năng có nhiều nỗ lực nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ. Ông đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiều công việc cụ thể, đồng bộ để đảm bảo ATTP, bảo vệ sức khoẻ người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, cho biết ATTP là vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng giống nòi và sự phát triển kinh tế - xã hội. Bộ trưởng cho biết trong quý I/2026, cả nước ghi nhận 30 vụ ngộ độc thực phẩm, các vụ có trên 30 người ngộ độc chiếm tỷ lệ đáng kể. Nhiều vụ trong đó liên quan đến bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết ATTP là vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng giống nòi...

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả của TP.HCM trong đảm bảo ATTP thời gian qua, đồng thời đề nghị tiếp tục giám sát chặt chẽ các chuỗi cung ứng, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, bếp ăn trường và thức ăn đường phố.

Theo Bộ trưởng, trong năm 2026 ngành y tế tập trung hoàn thiện thể chế, dự kiến trình Quốc hội sửa đổi Luật An toàn thực phẩm; đồng thời đổi mới mô hình quản lý theo hướng hiện đại, rõ trách nhiệm.

Số trẻ mắc bệnh tay chân miệng tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước
(Ngày Nay) - Từ đầu năm đến giữa tháng 4/2026, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế ghi nhận 263 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, vượt tổng số ca của cả năm 2025 (243 ca) và cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, số ca bệnh có xu hướng gia tăng nhanh trong thời gian gần đây, xuất hiện nhiều trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch.
Sinh viên Mỹ lựa chọn tha hương để "thoát nợ" học phí
(Ngày Nay) - Dù sở hữu bằng cấp từ những đại học danh tiếng, không ít người trẻ tại Mỹ đang phải đối mặt với tình cảnh bế tắc tài chính, thậm chí chấp nhận rời bỏ quê hương, định cư tại nước ngoài để trốn tránh những khoản nợ sinh viên vượt ngoài khả năng.
Australia điều tra vụ tố cáo Katy Perry tấn công tình dục
(Ngày Nay) - Chính quyền bang Victoria (Australia) vừa xác nhận mở cuộc điều tra nhắm vào nữ ca sĩ Katy Perry sau thông tin diễn viên Ruby Rose công khai tố cáo. Trong khi phía ca sĩ Katy Perry kiên quyết phủ nhận, nữ diễn viên Ruby Rose cho biết việc báo cảnh sát giúp cô bắt đầu hành trình "chữa lành".
Mỹ và Iran bác tin đạt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn
(Ngày Nay) - Ngày 15/4, giới chức Iran và Mỹ đều lên tiếng bác bỏ thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải trước đó rằng hai nước đã nhất trí được về nguyên tắc việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.
Cảnh báo dịch bệnh não mô cầu "ẩn mình" trong cộng đồng
(Ngày Nay) - Bệnh não mô cầu không chỉ nguy hiểm ở tốc độ biến chứng chỉ trong 24 giờ, mà còn ở khả năng “ẩn mình” trước khi bùng phát. Trước nguy cơ bệnh diễn biến phức tạp, các chuyên gia khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, nhất là trẻ em.