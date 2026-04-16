TP.HCM triển khai đợt cao điểm vì an toàn thực phẩm

(Ngày Nay) - Sáng 16/4, TP.HCM phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Khuyến khích người dân cùng giám sát

Theo Sở An toàn thực phẩm (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm thành phố), tháng hành động sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Ban chỉ đạo sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về ATTP, đặc biệt các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố... Nâng cao năng lực phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm đông dân cư, nhiều công nhân, học sinh và khách du lịch...

TP.HCM biểu dương, quảng bá các mô hình, chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, hiệu quả; khuyến khích người dân tham gia giám sát, phản ánh các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm; công khai, minh bạch thông tin về các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nhằm cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Bà Trương Thị Ái Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Đông Hiệp B phát biểu hưởng ứng “Tháng hành động” cho biết, trường có hơn 2.600 học sinh, trong đó khoảng 1.700 em tham gia bán trú nên trường đặc biệt chú ý đến công tác tổ chức, quản lý và chăm sóc học sinh một cách toàn diện.

Nhà trường tổ chức bếp ăn tập thể ngay tại trường với khu bếp và nhà ăn riêng biệt, được xây dựng và vận hành đúng quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Khu bếp được thiết kế và vận hành một chiều, đảm bảo tách biệt giữa khâu tiếp nhận thực phẩm – sơ chế - chế biến – chia suất ăn, góp phần hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm chéo.

“Nhận thức tầm quan trọng của an toàn thực phẩm trong môi trường học đường, đặc biệt với mô hình bán trú, nhà trường đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc nhiều giải pháp, như: lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm và suất ăn uy tín, có đầy đủ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc rõ ràng; quy trình kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn 24 giờ; thành lập đội kiểm tra tiếp thực phẩm vào mỗi buổi sáng để kiểm tra nguồn gốc, chất lượng, hạn sử dụng và điều kiện vận chuyển trước khi đưa vào bếp...”, bà Ái Thanh cho rằng đây là khâu “gác cổng” đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo thực phẩm đầu vào luôn đạt chuẩn.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẳng định, ATTP liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân và sự phát triển bền vững của xã hội, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Theo bà, vấn đề ATTP dù đạt một số kết quả nhưng từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố vẫn ghi nhận các vụ việc nghi ngờ và xác định ngộ độc thực phẩm, đặc biệt tại trường học, đường phố. Vì thế, chủ đề năm 2026 tập trung vào dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, những lĩnh vực khó kiểm soát, tiềm ẩn rủi ro từ nguyên liệu, phụ gia, quy trình chế biến.

"Ngộ độc xảy ra là dấu hiệu cho thấy công tác phòng ngừa chưa tốt", Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nhìn nhận và cho biết thành phố sẽ tập trung ba nhóm giải pháp trọng tâm đã đề ra: Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức; siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm và công khai vi phạm; đồng thời chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực xử lý ngộ độc thực phẩm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, bảo đảm ATTP là một trong những giải pháp quan trọng, nền tảng với việc nâng cao thể trạng và sức khỏe, là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Thành phố sau sáp nhập có trên 14 triệu dân và 168 xã, phường, đặc khu nên công tác quản lý ATTP có quy mô rất lớn, dù các cơ quan chức năng có nhiều nỗ lực nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ. Ông đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiều công việc cụ thể, đồng bộ để đảm bảo ATTP, bảo vệ sức khoẻ người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, cho biết ATTP là vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng giống nòi và sự phát triển kinh tế - xã hội. Bộ trưởng cho biết trong quý I/2026, cả nước ghi nhận 30 vụ ngộ độc thực phẩm, các vụ có trên 30 người ngộ độc chiếm tỷ lệ đáng kể. Nhiều vụ trong đó liên quan đến bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả của TP.HCM trong đảm bảo ATTP thời gian qua, đồng thời đề nghị tiếp tục giám sát chặt chẽ các chuỗi cung ứng, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, bếp ăn trường và thức ăn đường phố.

Theo Bộ trưởng, trong năm 2026 ngành y tế tập trung hoàn thiện thể chế, dự kiến trình Quốc hội sửa đổi Luật An toàn thực phẩm; đồng thời đổi mới mô hình quản lý theo hướng hiện đại, rõ trách nhiệm.