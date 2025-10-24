Người dân Cần Giờ kỳ vọng gì ở siêu đô thị Vinhomes Green Paradise?

Thông tin trên được đại diện Tập đoàn Vingroup chia sẻ tại buổi tọa đàm siêu đô thị ESG++ diễn ra sáng 23/10/2025. Theo đó, Vinhomes Green Paradise không chỉ dừng ở 3 trụ cột Environment (Môi trường), Social (Xã hội), Governance (Quản trị) mà còn mở rộng ra Regeneration (Tái sinh), và Resilience (Thích ứng).

Tầm nhìn của dự án vừa phát triển kinh tế du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp vừa dẫn đầu trong bảo tồn và tái sinh thiên nhiên, thích ứng dài hạn với biến đổi khí hậu, hình mẫu phát triển cho các thành phố ven biển toàn cầu.

Đại diện chủ đầu tư thông tin, dự án Vinhomes Green Paradise trước đó đã chính thức khởi công vào tháng 4/2025 và hiện đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến giai đoạn 1 (đắp nền và chống xói lở) sẽ hoàn thành trong tháng 11/2025.

Trong quãng thời gian này, Vingroup sẽ khởi công sân golf, nhà hát, khu vui chơi và khu nhà ở thấp tầng (dự kiến hoàn tất trong vòng 12 tháng). Tiếp đó, khoảng giữa năm 2026, giai đoạn 2 của dự án sẽ được triển khai, chủ yếu làm hạ tầng đường sá và các hạng mục kỹ thuật.

Giải pháp lấn biển

Theo chủ đầu tư, Cần Giờ vốn là vùng cửa sông – cửa biển, địa chất hình thành bởi nhiều lớp trầm tích, phía trên là lớp cát pha bùn sét mềm dày 18–24m, bên dưới là các lớp sét – cát pha. Các lớp này có trạng thái dẻo đến nửa cứng. Ở độ sâu 36–40m, đất trở nên rắn chắc với các lớp cát chặt và đất cứng – nền tảng lý tưởng để đặt móng cho các công trình quy mô lớn.

Vinhomes Green Paradise trong quá trình xây dựng sẽ ứng dụng công nghệ xử lý đất nền ven biển được tư vấn bởi các chuyên gia quốc tế hàng đầu từ Hà Lan – “Người khổng lồ” trong các dự án lấn biển trị thủy và phát triển kinh tế, giúp đảm bảo kiên cố các công trình xây dựng, tuyệt đối bền vững lâu dài.

Các công nghệ này đã từng được ứng dụng thành công tại Công trình Nhà máy VinFast 335ha hiện đại hàng đầu Đông Nam Á nơi vùng biển sát bờ Cát Hải, Hải Phòng từ năm 2017.

“Để xử lý nền đất Cần Giờ, dự án áp dụng công nghệ phun cát hiện đại kết hợp với nguyên tắc cân bằng đào – đắp đặc biệt, tức là phần lớn vật liệu san lấp được lấy trực tiếp từ những khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch, rồi bồi đắp cho phần đất liền”, theo chủ đầu tư, cách làm này giúp tiết kiệm tài nguyên, hạn chế tối đa việc khai thác ngoài khơi và không gây xáo trộn môi trường xung quanh trong giai đoạn san lấp.

Cát được bơm vào, san gạt thành lớp dày phủ lên bề mặt bùn yếu, sau đó nén chặt và gia cố để nước thoát nhanh, giúp đất cố kết. Giải pháp này đã được kiểm chứng tại nhiều quốc gia, điển hình là quần đảo nhân tạo Palm Jumeirah ở Dubai hay các dự án mở rộng cảng lớn ở châu Á.

Vingroup cho rằng, Cần Giờ giống như một khu vực được thiên nhiên bồi đắp liên tục nên những giải pháp tiên tiến về nền móng và lấn biển trên khi áp dụng vào Cần Giờ càng phát huy hiệu quả. Ngay từ khâu san lấp, tùy khu vực địa chất, các chuyên gia đã tính toán bù lún cụ thể từ 50cm đến 1,5m - kết hợp kế hoạch nạo vét định kỳ, đảm bảo độ ổn định lâu dài cho toàn dự án.

Đặc biệt, Vingroup sẵn sàng cam kết trọn đời trong hợp đồng mua bán: nếu có lún sụt, Tập đoàn sẽ trực tiếp bảo dưỡng và sửa chữa bằng chi phí của mình. Đây là lời hứa bảo chứng tuyệt đối cho sự bền vững của tài sản và niềm tin của nhà đầu tư.

Ngoài ra, Vinhomes Green Paradise còn kết hợp giải pháp sinh thái như trồng rừng ngập mặn, bảo tồn và tái sinh hệ sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu giúp bồi đắp nên những kỳ quan công trình đáng ngưỡng mộ tại siêu đô thị biển này.

Kiến trúc sư Khương Văn Mười - Nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, giá trị của Cần Giờ đã đạt chuẩn yêu cầu trên thế giới về đô thị xanh, đô thị bền vững. Do đó, dự án phải kiến tạo chuẩn mực mới về môi trường sống, phải là một đô thị hoàn chỉnh về xã hội, giải trí, nghỉ dưỡng và văn hóa. Theo ông, chủ đầu tư cần kết hợp giải pháp sinh thái như trồng rừng ngập mặn, bảo tồn và tái sinh hệ sinh thái, bên cạnh việc ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, giúp bồi đắp nên một siêu đô thị biển xứng tầm khu vực.

Người dân kỳ vọng

Bên cạnh vấn đề phát triển xanh, thông minh, đảm bảo tương lai bền vững, câu chuyện về đời sống người dân địa phương cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Anh Thạch Minh Trí cho biết, trước đây người dân Cần Giờ sinh sống chủ yếu bằng nghề biển, nhưng nghề biển thì phải phụ thuộc vào thời tiết nên thu nhập không được ổn định. Từ khi dự án về, người dân được tạo công ăn việc làm, thu nhập được cao hơn, nhiều người có việc làm hơn.

Thời gian đầu khi nghe tin về dự án, bà Đỗ Ngọc Hường và nhiều người dân cũng lo lắng, sợ đời sống bị xáo trộn. Nhưng khi dự án triển khai xây dựng, công nhân về đây nhiều, việc buôn bán có nhiều khách hơn, nhiều điểm ăn uống, điểm cho thuê nhà, thuê cửa hàng cũng mọc lên. Nhiều người từ thành phố trở về xin vô làm bảo vệ, có một số người thì làm nhân viên vườn ươm cây xanh. Mức thu nhập 10-12 triệu, bà con rất là phấn khởi.

Bà Trần Thị Thể mấy mươi năm bám đất Cần Giờ kể, lúc trước việc đi lại rất khó khăn, phải qua sông bằng phà, bằng ghe, bằng tàu vì chưa có cầu. Việc chờ phà, đò cũng mất nhiều thời gian, đường thì lầy lội. Bây giờ, bà con nghe là sắp có cầu, có cả metro rồi siêu đô thị nên ai cũng ngóng tin. “Mình là người lớn, là ông bà sẽ kêu các con các cháu sẽ đi học các ngành nghề chẳng hạn như nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch… Con cháu mà có công việc ổn định tại nơi đây, tôi thấy rất phấn khởi”, bà nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, bà Võ Thị Diễm Phượng cho hay, mảnh đất Cần Giờ đang ngày càng thay da đổi thịt và trong những năm tới đây khi hạ tầng được đồng bộ, người dân Cần Giờ cũng sẽ thấy rõ những lợi ích cũng như là những hiệu quả mà các dự án mang lại. Dự án khu đô thị lấn biển sẽ tạo được việc làm, thúc đẩy cho sự phát triển của thương mại dịch vụ, tăng thu ngân sách cũng như cải thiện đời sống cho người dân.

Theo bà Phượng, Cần Giờ có một vị thế và tiềm năng mà ít nơi nào có, đó là có rừng ngập mặn, có biển và đây là một vị trí vô cùng lý tưởng và hiếm có để hướng tới đô thị sinh thái và rõ ràng, trong những năm gần đây, Cần Giờ nhận được sự quan tâm rất đặc biệt từ thành phố trong việc đầu tư về cơ sở hạ tầng, các công trình tiện ích cũng được đầu tư nâng cấp. Đây là đòn bẩy để thúc đẩy kinh tế xã hội, phát triển của địa phương.

Và một điều đặc biệt, Cần Giờ đã có sự kết nối đồng bộ với trung tâm TP.HCM bằng đường Rừng Sác, rồi thông qua đường thủy là sông Lòng Tàu và cộng vào đó là những dự án đang được triển khai trên địa bàn xã... cùng với đô thị lấn biển sẽ mở ra diện mạo của một đô thị chiến lược cực Nam của thành phố cùng hướng ra biển, có thể là tiếp nhận nhiều du khách, không chỉ trong nước mà còn quốc tế đến tham quan và lưu trú tại nơi đây.