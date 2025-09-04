Người dân mua xe máy điện từ hơn 1 triệu đồng, tài xế nhận xe với 0 đồng

(Ngày Nay) - Loạt chính sách ưu đãi và hỗ trợ trả góp mà VinFast triển khai dành cho khách hàng mua xe máy điện không chỉ giảm gánh nặng chi phí cho người dùng cá nhân mà còn mở ra cơ hội “khởi nghiệp không vốn” cho tài xế công nghệ.

Ưu đãi “kịch trần” cho người dân cả nước

VinFast đang tạo cú hích chưa từng có cho thị trường xe máy điện Việt Nam khi đẩy mạnh chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3 với chính sách ưu đãi đặc biệt mở rộng ra toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố.

Theo đó, khách hàng mua xe máy điện VinFast được tặng ngay 10% giá xe, kèm hỗ trợ vay trả góp tới 80% giá trị xe với khách hàng mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân. Người mua chỉ cần trả 10% vốn đối ứng (giá xe) là đã có ngay xe để sử dụng.

Còn với khách hàng kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform, VinFast sẽ tặng 10% giá xe, còn lại 90% được vay trả góp. Điều này đồng nghĩa, khách hàng sẽ nhận xe với 0 đồng vốn ban đầu, và được GSM cam kết chia sẻ doanh thu cố định 90% trong 3 năm.

Song song với hỗ trợ tài chính, VinFast còn miễn 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe đến hết 31/12/2025.

Trên nhiều diễn đàn, đông đảo người dùng đã chia sẻ bất ngờ bởi “cách chơi lớn” của VinFast. Với chính sách mới nhất, anh Trần Minh Hiếu, một người dùng tại Đà Nẵng tính toán, tổng giá trị khách hàng nhận được lên tới 6,8 triệu đồng, bao gồm 10% giá xe và khoản lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe).

Chưa kể, khách sử dụng xe điện thương hiệu Việt còn được miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 31/5/2027, đồng nghĩa chủ xe có thể tiết kiệm thêm cả triệu đồng. “Mua 1 xe mà được ưu đãi tới 3 lần. Đúng là chỉ có VinFast mới chơi lớn như vậy”, anh Hiếu nói.

Khởi nghiệp không cần vốn: Rinh xe máy điện VinFast với 0 đồng

Đối với người mua xe phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, chính sách mới khiến giá xe máy điện VinFast lập tức chạm ngưỡng dễ tiếp cận chưa từng có trong lịch sử.

Đơn cử với mẫu VinFast Feliz Neo - một trong những dòng xe máy điện bán chạy nhất hiện nay - có giá niêm yết 22,4 triệu đồng, sau khi áp dụng ưu đãi, người mua chỉ còn phải chi khoảng 20 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng cá nhân có thể vay trả góp tới 80% giá trị xe và chỉ cần thanh toán hơn 2 triệu đồng đối ứng ban đầu để nhận xe ngay.

Hay như VinFast Motio - mẫu xe đang “làm mưa làm gió” trong cộng đồng Gen Z - người mua chỉ cần chi khoảng 10,5 triệu đồng để có xe, thay vì 12 triệu đồng như trước. Nếu vay trả góp 80%, khách hàng cá nhân chỉ cần trả trước hơn 1 triệu đồng để nhận xe, phần còn lại trả góp dễ dàng.

So với việc phải chi trả toàn bộ số tiền theo giá trị xe, mức đối ứng ban đầu thấp tạo điều kiện để nhiều người trẻ, sinh viên hay các gia đình có thu nhập trung bình dễ dàng tiếp cận phương tiện xanh.

“Một chiếc xe máy số chạy xăng giá thấp nhất bây giờ cũng trên 20 triệu. Còn xe điện VinFast chỉ có giá hơn chục triệu, thậm chí chỉ cần chi hơn 1 triệu ban đầu là đã được nhận xe. Xe đẹp và trang bị nhiều công nghệ xịn, lại tiết kiệm xăng và phí bảo dưỡng. Chính sách mới này quá hợp lý cho dân văn phòng mới ra trường đi làm như em”, chị Thu Hằng, 22 tuổi, nhân viên kế toán tại Hà Nội, chia sẻ.

Còn với tài xế công nghệ, chính sách này là “cơ hội kim cương” để bắt đầu công việc với số vốn ban đầu tối thiểu. Lấy ví dụ với VinFast Evo Grand - mẫu xe đang tạo cơn sốt trên thị trường với khoảng cách di chuyển tới 262km mỗi lần sạc đầy - hiện có giá niêm yết từ 21 triệu đồng nhưng sau ưu đãi 10%, người dùng chỉ còn bỏ ra khoảng hơn 18 triệu đồng. Nếu chọn vay trả góp 90%, tài xế chỉ cần chuẩn bị… 0 đồng đối ứng ban đầu để nhận xe về sử dụng.

Quan trọng hơn, GSM cam kết mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong vòng 3 năm. Điều này giúp tài xế an tâm hơn trong việc tính toán lợi nhuận và ổn định thu nhập. Với sự hỗ trợ này, nhiều người lao động không cần vốn vẫn có thể bắt đầu công việc chạy xe công nghệ và trả dần khoản vay thông qua thu nhập hằng ngày.

“Tiết kiệm được tiền xăng xe, thu nhập giữ lại phần lớn trong khi ngày càng nhiều khách hàng chọn đi xe điện của Xanh SM Platform nên phần trả góp mỗi tháng không ảnh hưởng tới sinh hoạt. Tôi cũng tự tin sẽ hoàn vốn trong thời gian ngắn nhất”, anh Hoàng Nam, 34 tuổi, tài xế công nghệ tại TP.HCM khẳng định.

Về tổng thể, giới chuyên gia nhận định, chính sách “ưu đãi toàn dân” của VinFast sẽ là gói hỗ trợ mạnh mẽ nhất từ trước tới nay trên thị trường xe máy điện Việt Nam.

“Đây là chính sách đặt người dân ở vị trí trung tâm. Từ học sinh, sinh viên đến người lao động đều được giảm gánh nặng chi phí, tiếp cận xe điện dễ dàng, từ đó mở rộng cơ hội di chuyển xanh, văn minh cho toàn xã hội”, chuyên gia giao thông đô thị Nguyễn Văn Hòa phân tích.