Chủ xe VinFast mua 1 được 2: “VF 5 cho tôi sự an tâm, VF 6 là phần thưởng bất ngờ”

(Ngày Nay) - Anh Đinh Nguyễn Minh Đức (TP.HCM) được nhiều người gọi là chủ xe VF 5 may mắn nhất Việt Nam khi chỉ định chọn 1 chiếc xe điện VinFast để chạy dịch vụ nhưng lại rinh về tới… 2 chiếc. Với anh Đức, niềm vui nhân đôi này càng khẳng định lựa chọn ban đầu với xe điện VinFast là hoàn toàn đúng đắn.

“Mua xe trúng xe”, lại là xe phân khúc trên

Mới đặt mua chiếc VF 5 màu đỏ để phục vụ công việc chạy dịch vụ sắp tới, anh Đinh Nguyễn Minh Đức (TP.HCM) không ngờ rằng mình lại tiếp tục sở hữu thêm một chiếc xe khác giá trị cao hơn là VF 6. Đây cũng là giải thưởng cao nhất nằm trong khuôn khổ chương trình xé túi mù trúng thưởng mang tên “Bí Ẩn Trong Tay – Rinh Ngay Xế Xịn” mà VinFast đã triển khai từ tháng trước.

“Tin vui đến quá bất ngờ, tôi đã lập tức gọi điện cho mẹ để cùng ăn mừng, coi đây như một may mắn lớn trong cuộc sống”, vị khách hàng chia sẻ.

Anh Đức cho biết mình cảm thấy như đã “trúng số độc đắc” bởi VF 6 là một mẫu xe thuộc phân khúc cao hơn, có giá trị lớn hơn cả chiếc xe anh mua. Anh sẽ giữ cả hai chiếc xe để phục vụ công việc, chạy luân phiên nhằm tối ưu hiệu quả. “Đối với tôi, mua một mà thành hai, lại còn hai mẫu xe khác phân khúc, đúng là một cơ hội hiếm có”, anh chia sẻ.

Anh Đức cho biết, lý do lựa chọn VF 5 là vì nhu cầu chạy dịch vụ, và xe điện mang lại rất nhiều lợi thế trong lĩnh vực này. Trong đó, lợi thế quan trọng nhất là chi phí vận hành. Việc lựa chọn một chiếc xe điện giúp anh Đức tiết kiệm được khoản đáng kể, đồng thời mang lại sự ổn định lâu dài trong công việc.

“Chạy xe điện, tôi chỉ cần sạc pin mà không phải lo gì đến tiền. Từ nay đến giữa năm 2027, VinFast đang có chính sách miễn phí sạc điện, nghĩa là trong gần 2 năm tới, chi phí nhiên liệu của tôi gần như bằng 0. Đây là lợi ích mà xe xăng hoàn toàn không thể cạnh tranh được”, anh Đức nói.

Trước khi quyết định xuống tiền, anh đã từng lái thử chiếc VF 5 của bạn bè. Trải nghiệm thực tế khiến anh yên tâm hơn khi thấy xe vận hành êm ái, ổn định, tạo cảm giác dễ chịu cho cả người lái lẫn hành khách. Bên cạnh đó, mức giá VF 5 cũng rất cạnh tranh trong phân khúc.

Anh Đức cũng đặc biệt ấn tượng với hệ thống điều hòa mát sâu, một điểm cộng quan trọng khi phục vụ khách hàng trong điều kiện thời tiết nóng bức tại TP.HCM. Chính những trải nghiệm này đã góp phần củng cố quyết định của anh khi chọn xe VinFast làm phương tiện mưu sinh.

Chọn xe điện VinFast vì yên tâm về hạ tầng

Với người làm nghề lái xe dịch vụ như anh, nỗi lo về sự tiện lợi trong việc nạp năng lượng cũng từng là câu hỏi. Tuy nhiên, theo anh Đức, mạng lưới trạm sạc V-Green hiện nay đã phủ sóng rộng rãi, nhất là ở các thành phố lớn như TP.HCM, nên anh không còn cảm thấy bất tiện.

“Nhiều người từng cho rằng xe điện khó dùng, bất tiện, nhưng khi trải nghiệm rồi mới thấy khác. Bây giờ đi đâu cũng dễ dàng tìm được trạm sạc V-Green, nên tôi hoàn toàn yên tâm”, anh nói thêm.

Ngoài ra, anh cũng chia sẻ rằng VinFast là thương hiệu được nhiều khách hàng và tài xế lựa chọn, tạo cho anh sự tin tưởng.

“Trên thị trường bây giờ cũng có nhiều hãng xe điện, nhưng tôi thấy VinFast chiếm ưu thế về hệ thống trạm sạc và độ phủ. Đặc biệt, khi chạy dịch vụ, tôi cần có sự đảm bảo về hạ tầng để yên tâm phục vụ khách hàng. VinFast mang lại cho tôi cảm giác đó”, anh Đức nhấn mạnh.

Một yếu tố khác tác động đến quyết định mua xe điện của anh chính là sự ủng hộ từ gia đình. Anh kể rằng khi trao đổi ý định với mẹ, cả hai đều đồng thuận chọn xe điện thay vì xe xăng, bởi vừa thân thiện môi trường, vừa tiết kiệm chi phí. “Khi được mẹ ủng hộ, tôi thấy càng vững tin để mua xe VinFast”, anh bày tỏ.

Vì những lý do trên, anh Đức cũng gửi lời khuyên tới những người đang cân nhắc mua xe điện rằng nên tận dụng thời điểm VinFast đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để chuyển đổi xanh thuận lợi nhất, tiết kiệm được chi phí sở hữu và vận hành trong nhiều năm.

Cụ thể có thể kể đến chính sách vay trả góp tới 80% giá trị xe và được hãng hỗ trợ lãi suất vay 3-4% trong 3 năm đầu; ưu đãi 4% khi mua ô tô điện; chính sách “Thu xăng – Đổi điện” với khoản hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng cho khách hàng chuyển từ xe xăng sang xe điện…

Từ ngày 17/07 đến hết 30/09/2025, VinFast triển khai chương trình ưu đãi “Bí Ẩn Trong Tay – Rinh Ngay Xế Xịn”. Khi mua các dòng ô tô điện VinFast và xuất hóa đơn trong thời gian trên, khách hàng sẽ nhận được lượt tham gia trò chơi “xé túi mù” – quay thưởng ngẫu nhiên trực tuyến tại địa chỉ shop.vinfastauto.com. Tùy theo dòng xe, mỗi khách hàng có thể nhận từ 1 đến 3 lượt xé túi, với cơ hội trúng ngay các phần thưởng giá trị như: VF 6, VF 5, VF 3, xe máy điện Theon S, Motio, xe đạp điện VF DrgnFly. Tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 2,3 tỷ đồng.