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Nhật Bản dự kiến thử nghiệm xe buýt không người lái

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Nhật Bản dự kiến sẽ thử nghiệm xe buýt công cộng không người lái từ năm tài khóa 2027.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trang The Japan News (Nhật Bản) ngày 5/7 dẫn nguồn từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp nước này cho biết thông tin trên.

Hệ thống giám sát từ xa sẽ được trang bị cho các xe buýt này nhằm tự động hóa cả việc vận hành phương tiện và hỗ trợ hành khách. Đây là mức độ 4 trong hệ thống phân loại xe tự lái, nghĩa là trong một số điều kiện nhất định, không cần sự can thiệp của con người.

Hệ thống lái tự động được chia thành 5 cấp độ, từ cấp độ 0 (không có tự động hóa) đến cấp độ 5 (xe vận hành hoàn toàn tự động).

Các nhà khai thác xe buýt, nhà sản xuất phương tiện thương mại và đơn vị phát triển hệ thống giám sát từ xa có thể đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm với hạn chót là ngày 29/7.

Tại Nhật Bản, các thử nghiệm cấp độ 4 đã được tiến hành trước đó, nhưng chỉ áp dụng đối với phương tiện nhỏ hoặc trong điều kiện có người lái trên xe.

Để triển khai xe buýt không người lái, cần phát triển các hệ thống mới không chỉ phục vụ vận hành mà còn hỗ trợ dịch vụ hành khách, như tự động đóng mở cửa và hiển thị thông tin điểm đến trên phương tiện.

PV
Nhật Bản xe buýt công cộng không người lái xe buýt

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