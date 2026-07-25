Công an tỉnh Quảng Trị phục chế và trao tặng ảnh liệt sĩ, tri ân các gia đình người có công với cách mạng

(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa tri ân các thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công với cách mạng bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an xã Bến Hải đã đến thăm hỏi, tặng quà các thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách trên địa bàn xã Bến Hải. Tại mỗi gia đình, đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn đã đến thăm, hỏi và tặng quà bà Dương Thị Hường, thương binh loại 1, thân nhân liệt sĩ Lê Văn Nậy, trú tại thôn Trung Giang, xã Bến Hải. Tiếp đó, đoàn cũng đến thăm bà Dương Thị Kỷ (sinh năm 1927), thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thoại. Do tuổi cao, sức yếu, bà Kỷ hiện nằm liệt giường và được con gái là bà Nguyễn Thị Thắm trực tiếp chăm sóc, phụng dưỡng tại nhà ở thôn Trung Giang (trước đây là thôn Cang Gián), xã Bến Hải. Những lời thăm hỏi ân cần cùng những phần quà được trao tận tay đã thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng Công an đối với các gia đình người có công.

Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, đoàn công tác còn triển khai chương trình phục chế ảnh liệt sĩ bằng công nghệ số dành cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Những bức ảnh đã phai màu, hư hỏng theo thời gian được phục dựng, làm rõ nét và trao lại cho gia đình như một món quà tri ân đầy ý nghĩa, góp phần lưu giữ hình ảnh, ký ức về những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoạt động không chỉ giúp các gia đình có thêm những bức ảnh được phục dựng trang trọng để tưởng nhớ người thân mà còn thể hiện sự kết hợp giữa truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" với ứng dụng công nghệ số trong công tác an sinh xã hội, góp phần gìn giữ những giá trị lịch sử và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Thông qua những việc làm thiết thực, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; góp phần tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.