'Nhật Bản mong muốn cùng Việt Nam phát triển'

Tiếp nối các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023), thực hiện thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Công Minh Nhật Bản, Đoàn đại biểu Đảng Công Minh do Chủ tịch Yamaguchi Natsuo dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 21 - 23/8.

Đảng Công Minh là đảng liên minh cầm quyền với Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP).

Chiều tối 23/8, ông Yamaguchi Natsuo đã có gặp gỡ trao đổi với báo chí Việt Nam về những nội dung liên quan đến quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản và triển vọng phát triển thời gian tới.

Đề cập đến quan hệ song phương, Chủ tịch Đảng Công Minh cho rằng hai nước Việt Nam, Nhật Bản đều có lịch sử từng trải qua chiến tranh đau thương. Do vậy, hai nước đều có mong muốn xây dựng một nền hòa bình bền vững. Nhật Bản đã giúp đỡ Việt Nam vượt qua những khó khăn sau chiến tranh, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước và cùng Việt Nam phát triển.

Đánh giá cao nỗ lực của người dân Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước sau chiến tranh, ông Yamaguchi Natsuo cho biết, sau khi Việt Nam thực hiện công cuộc Đổi mới, lần đầu tiên, ông thăm Việt Nam vào năm 1991 với hai điểm đến là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Lần này, sau 32 năm, quay trở lại Việt Nam, ông chia sẻ: “Tôi đã rất bất ngờ trước sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như sự phát triển quan hệ hai nước; cảm nhận được hai nước đang rất tự tin cùng nắm tay nhau để phát triển. Tôi cảm thấy tự hào khi trong 50 năm qua, Nhật Bản đã có những đóng góp nhất định với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam”.

Theo Chủ tịch Đảng Công Minh, hai nước Việt Nam - Nhật Bản có rất nhiều điểm chung, khi hai nước đều có 100 triệu dân, diện tích và hình dáng đất nước có những nét tương đồng. Ông tin tưởng rằng, quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước vốn đã phát triển trên tất cả lĩnh vực, sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới.

Đề cập đến những lĩnh vực hợp tác mà hai nước có thể phát triển hơn nữa trong thời gian tới, Chủ tịch Đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo cho rằng, để phát triển kinh tế, Việt Nam cần có một cơ sở hạ tầng phát triển với đường sá, sân bay, cầu cống, đường sắt...

“Tôi tin tưởng rằng, việc Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực này sẽ là một yếu tố quan trọng để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam thời gian tới”, ông Yamaguchi Natsuo nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Đảng Công Minh, một yếu tố quan trọng hơn cả giúp cho kinh tế Việt Nam phát triển chính là nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam cần phải đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể gánh vác được những nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới.

“Nhật Bản đã có quãng thời gian phát triển, tích lũy được những kinh nghiệm và kỹ thuật tiên tiến. Tuy nhiên, Nhật Bản hiện nay đang có đối mặt với dân số giảm dần. Do vậy, chúng tôi rất sẵn sàng để có thể truyền lại những kỹ thuật, kinh nghiệm đó cho những người trẻ Việt Nam. Để sau đó, những người trẻ Việt Nam sẽ quay trở về, đóng góp vào sự phát triển của đất nước mình”, Chủ tịch Đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo khẳng định.

Hiện nay, Nhật Bản và Việt Nam đang có những cơ chế hợp tác trong các lĩnh vực thực tập sinh hay lao động đặc định và có những hợp tác trong việc đào tạo nhân lực chất lượng cao để tiếp nhận những kỹ thuật cao. Số lượng người Việt Nam đang học tập, sinh sống, làm việc tại Nhật Bản là 500.000 người, trong đó có hơn 170.000 thực tập sinh là và 80.000 lao động kỹ năng đặc định (chế độ mới áp dụng từ năm 2019).

Bên cạnh đó, hơn 1.000 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Do vậy, ông Yamaguchi Natsuo cho rằng, cần có nguồn nhân lực để gánh vác những lĩnh vực mà doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. “Chúng tôi kỳ vọng vào một vòng tuần hoàn tốt khi lao động Việt Nam được đào tạo tại Nhật Bản và quay trở về, tiếp tục làm việc cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam để phát triển kinh tế Việt Nam”, ông Yamaguchi Natsuo nói.

Chủ tịch Đảng Công Minh bày tỏ quan tâm đến hợp tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển để bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải; phòng, chống thiên tai; bảo vệ quyền tự do hàng hải.

“Nhật Bản, trong đó có Đảng Công Minh chúng tôi đã tham gia ngay từ thời gian đầu trong xây dựng một chương trình để hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực chấp pháp trên biển... Chúng tôi đã đón một số cán bộ Việt Nam sang tập huấn. Sau đấy, những cán bộ này quay trở lại Việt Nam, tiếp tục đóng góp vào công việc liên quan đến lĩnh vực chấp pháp trên biển... Tôi cho rằng, việc hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản trong đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực an ninh biển là lĩnh vực rất quan trọng trong thời gian tới”, ông Yamaguchi Natsuo cho biết.