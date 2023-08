Nhiệt độ các khu vực trên khắp Nhật Bản tiếp tục tăng cao

(Ngày Nay) - Ngày 21/8, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo tình trạng nắng nóng đã đẩy nhiệt độ trong nước lên tới hơn 35 độ C, buộc nhiều địa phương phải phát cảnh báo về nguy cơ sốc nhiệt.

JMA dự báo thành phố Kyoto sẽ ghi nhận nhiệt độ ban ngày cao nhất ở mức 38 độ C, trong khi các thành phố như Aizuwakamatsu, Osaka, Tottori và Saga chạm mốc 37 độ C. Nhiệt độ vùng trung tâm thủ đô Tokyo dự kiến lên tới 35 độ C.

Cơ quan này đồng thời kêu gọi người dân kiểm tra Chỉ số Áp lực Nóng bức (HSI) nhằm thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. HSI được tính toán dựa trên nhiệt độ, độ ẩm và bức xạ Mặt Trời.

Giới chức Nhật Bản dự báo hiện tượng thời tiết ấm, ẩm ướt cùng nhiệt độ gia tăng ở khu vực phía Bắc Kyushu và Tohoku sẽ gây ra các điều kiện thời tiết không ổn định, kéo theo giông bão xuất hiện vào chiều và đêm 21/8. Bên cạnh đó, có nguy cơ xảy ra hiện tượng lở đất, lũ lụt ở các vùng trũng thấp, mực nước sông dâng cao, sét đánh và gió giật mạnh.