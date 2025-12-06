Nhiều người bất ngờ vì mắc căn bệnh dễ gây mù lòa chỉ sau một trận đau mắt dữ dội

(Ngày Nay) - Nhiều người khi phát hiện bệnh Glôcôm khi đã ở mức độ nặng, hoặc đã có các biểu hiện như đau mắt dữ dội, phải phẫu thuật, thị lực đã bị ảnh hưởng.

Biểu hiện nặng mới phát hiện bệnh

Sau bữa ăn tối, bà Phan Thị Dự (ở Hưng Yên) bỗng thấy đau đầu, buồn nôn, đau nhức mắt. Nghĩ bị cảm nên bà nhờ người nhà đánh cảm và uống thuốc cảm. Tuy nhiên sau một đêm, các triệu chứng của bà ngày càng nặng lên, đau mắt ngày càng dữ dội, nên bà được người nhà đưa tới bệnh viện Mắt Trung ương để thăm khám.

Qua kết quả thăm khám, bà Dự bất ngờ khi các bác sĩ chẩn đoán bà bị bệnh Glôcôm (thường gọi là bệnh thiên đầu thống).

Chờ khám lại sau phẫu thuật, đã qua cơn đau đớn, bà Dự vẫn còn chưa hết bàng hoàng: “Tôi chỉ nghĩ bị cảm thông thường nên rất bất ngờ và sợ khi nghe bác sĩ mắc bệnh này, tôi chưa từng nghĩ đến bệnh này vì trước đó. Tiếc là khi phát hiện bệnh của tôi đã khá nặng. Ban đầu, tôi được chỉ định điều trị lazer và cho về uống thuốc, theo dõi 2 tuần. Tuy nhiên sau 2 tuần điều trị, đi khám lại, tình trạng mắt tôi vẫn không cải thiện nên bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cho tôi”.

Hiện sau mổ, bà Dự đã cảm thấy tình trạng ổn định, không còn đau nhức như trước. Về lâu dài bà phải uống thuốc điều trị liên tục và thăm khám định kỳ để giữ phần thị lực còn lại.

Cũng phải phẫu thuật vì bị bệnh Glôcôm, chị Nguyễn Thị Lan Hương (ở Hải Phòng) cho biết: “Tôi đã được phát hiện mắc bệnh Glôcôm từ 2 năm trước trong một lần đi khám cận thị, và đã được điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên vừa qua tôi có biểu hiện đau mắt nhức dữ dội, tăng nhãn áp nhưng dùng thuốc không đáp ứng nên đã phải phẫu thuật để giữ thị lực cho mắt”.

Chị Hương chia sẻ, lúc đầu khi phát hiện mắc Glôcôm, chị rất suy sụp vì còn trẻ đã mắc bệnh này - căn bệnh tưởng chỉ có ở người già; và cả cuộc đời phía trước của chị sẽ phải chung sống với bệnh. Đặc biệt, chị Hương không nghĩ mình có thể mắc bệnh này vì trong gia đình chưa có ai bị Glôcôm. Trước đó, chị Hương cũng chưa từng bị bệnh gì về mắt, ngoài tật cận thị, thi thoảng mắt có nhức mỏi nhưng chỉ là biểu hiện thông thường và tự khỏi.

Theo các bác sĩ, Glôcôm là một bệnh lý có nguyên nhân do tăng nhãn áp gây tổn thương dây thần kinh thị giác dẫn tới suy giảm thị lực và mù lòa. Bệnh Glôcôm cũng là bệnh phổ biến gây mù lòa chỉ sau đục thủy tinh thể. Nếu không phát hiện và điều trị sớm, thị lực của người bệnh sẽ dần dần giảm đến mất thị lực vĩnh viễn và không thể phục hồi.

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

BS. Nguyễn Thị Thanh Hương, khoa Glôcôm, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết: “Hiện tại Khoa tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân mắc Glôcôm, với người trẻ thường gặp dạng Glôcôm góc mở, những trường hợp này thường ưu tiên điều trị nội khoa trước, bệnh nhân được dùng thuốc hàng tháng, kiểm soát và theo dõi định kỳ. Bệnh này không thể chữa khỏi và gần như người b bệnh phải “sống chung với lũ”, phải kiểm soát bệnh như các bệnh nền khác; và phải theo dõi định kỳ mới có thể giữ được thị lực”.

Theo đó, bệnh Glôcôm có nhiều hình thái khác nhau như: Các trường hợp nguyên phát là tự bản thân bệnh nhân phát sinh bệnh, thường các trường hợp này, trong gia đình có yếu tố nguy cơ như bố mẹ, người thân cũng mắc bệnh này; còn những trường hợp thứ phát có thể có nguyên nhân là do bệnh nhân dùng các loại thuốc, dùng nhiều thuốc chứa cortisol, nhất là nhiều bệnh nhân thường uống thuốc viêm khớp, gut… Với nhiều trường hợp thứ phát, bệnh nhân cũng có thể bị Glôcôm sau khi bị các bệnh khác như viêm nhiễm, tiểu đường, biến chứng tim mạch…

Về việc gần đây nhiều người trẻ tuổi đã phát hiện mắc bệnh Glôcôm, theo BS. Nguyễn Thị Thanh Hương, việc phát hiện bệnh này ở người trẻ nhiều hơn không hẳn do bệnh trẻ hóa mà do nhận thức của người dân về bệnh đã tốt hơn, người dân được sàng lọc tốt hơn nên phát hiện sớm. Thậm chí, nhiều người trẻ đi khám cận thị bình thường cũng được phát hiện mắc Glôcôm.

Theo đó, triệu chứng của bệnh Glôcôm đôi khi không rõ ràng, chỉ cảm giác nhức mắt nhẹ, nhìn mờ… nên người dân ít để ý và dễ bỏ qua các triệu chứng này.

Theo BS. Nguyễn Thị Thanh Hương, để phát hiện sớm và kiểm soát được bệnh Glôcôm, chỉ bằng cách đi khám và sàng lọc. Những đối tượng cần đi khám sàng lọc như: Những người có người thân trong gia đình mắc bệnh này; những người bị bệnh toàn thân như huyết áp, tiểu đường, xương khớp… nhất là bệnh nhân tiểu đường cần đi khám định kỳ để kiểm soát võng mạc, ngăn ngừa biến chứng sang Glôcôm.

“Đặc biệt, nhiều bệnh nhân cao tuổi thường xuyên dùng các thuốc xương khớp, thuốc nam… rất có thể bị Glôcôm thứ phát sau khi sử dụng các thuốc này. Những bệnh nhân này cần hết sức lưu ý việc khám mắt định kỳ. Bên cạnh đó, đối tượng người trẻ bị cận thị độ cao, cận thị nhưng mức độ tăng số nhanh cũng cần kiểm soát bệnh Glôcôm vì nhiều trường hợp tăng độ cận thị nhanh đã mắc Glôcôm. Các trường hợp này cũng cần phải đi khám và sàng lọc”, BS. Nguyễn Thị Thanh Hương khuyến cáo.

Theo đó, với những trường hợp đã được chẩn đoán bệnh Glôcôm, đây là bệnh không khỏi được, bệnh nhân phải chung sống với bệnh suốt đời, và việc mất thị lực là không hồi phục; vì vậy, việc kiểm soát điều trị rất quan trọng. Người bệnh được điều trị bằng thuốc phải dùng thuốc đúng giờ, khám đúng hẹn để giữ mức thị lực còn lại.