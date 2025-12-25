Vinmec Đà Nẵng tái tạo “đường tiêu hóa mới” cho bệnh nhân ung thư thực quản

(Ngày Nay) - Nam bệnh nhân 78 tuổi mắc ung thư thực quản được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BV ĐKQT) Vinmec Đà Nẵng trong tình trạng suy kiệt, tìm kiếm cơ hội sống cuối cùng. Nhờ năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật nội soi cắt thực quản toàn phần phức tạp đã được thực hiện thành công, mở ra hy vọng sống mới cho người bệnh.

Đến Vinmec khi đã qua “thời gian vàng” phẫu thuật

Ở tuổi 78, bệnh nhân Nguyễn Tài Lợi (Đà Nẵng) được chẩn đoán mắc ung thư thực quản giai đoạn tiến triển. Ông đã trải qua phương pháp xạ trị toàn liều kéo dài hơn 6 tháng tại một cơ sở y tế địa phương.

Khi đến Vinmec Đà Nẵng, bệnh nhân không còn ăn uống được, thể trạng suy kiệt, chỉ nặng 46kg. Ông còn mắc nhiều bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, hội chứng hô hấp hạn chế.

Trước đó, dù được khuyến cáo cắt bỏ thực quản hoàn toàn, bệnh nhân vẫn mong muốn tiếp tục xạ trị điều trị. Điều này dẫn đến bỏ lỡ giai đoạn phẫu thuật tối ưu.

PGS.TS.BS Phạm Anh Vũ - Chuyên gia cao cấp Ngoại Tiêu hoá và Ngoại Nhi, BV ĐKQT Vinmec Đà Nẵng - cho biết, theo phác đồ tiêu chuẩn, bệnh nhân ung thư thực quản cần được xạ trị tiền phẫu để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phẫu thuật triệt căn. Khoảng 4-6 tuần sau khi kết thúc xạ trị là “thời điểm vàng” để tiến hành phẫu thuật, khi mô chưa xơ hóa nhiều và các cấu trúc giải phẫu còn tương đối thuận lợi cho thao tác bóc tách.

Ông Lợi đến Vinmec ở thời điểm đã hơn 10 tháng kể từ khi hoàn tất xạ trị. Lúc này, các mô trung thất đã xơ hóa nặng và viêm dính phức tạp, bám chặt vào những cấu trúc quan trọng như phế quản, màng tim, màng phổi và ống ngực. Chuyên gia nhận định, đây là trường hợp hội tụ rất nhiều bất lợi: thể trạng yếu, bệnh nền phức tạp, biến chứng nặng sau xạ trị và quá thời gian vàng phẫu thuật.

PGS.TS.BS Phạm Anh Vũ cho hay: “Nếu không phẫu thuật, bệnh nhân sẽ nhanh chóng rơi vào tắc nghẽn tiêu hóa hoàn toàn, suy dinh dưỡng trầm trọng và nguy cơ tử vong trong thời gian ngắn. Nhưng phẫu thuật trong bối cảnh này gần như là bất khả thi nếu không có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng và năng lực xử trí chuyên sâu”.

Dù đối mặt với nhiều rủi ro, ê-kíp bác sĩ Vinmec Đà Nẵng quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội điều trị cuối cùng cho người bệnh. Trước khi bước vào phẫu thuật, bệnh nhân được khôi phục thể trạng một cách toàn diện: nuôi dưỡng tĩnh mạch chuyên sâu, tập phục hồi chức năng, theo dõi và tối ưu các chỉ số hô hấp, tim mạch, dinh dưỡng. Sau hơn 14 ngày hồi sức tích cực, nhận thấy các chức năng sống của bệnh nhân được cải thiện và đạt mức an toàn, ê-kíp quyết định tiến hành phẫu thuật.

4 giờ nghẹt thở chinh phục ca phẫu thuật phức tạp, rủi ro cao

Trong Ngoại Tiêu hóa, cắt thực quản toàn phần được xếp vào nhóm phẫu thuật khó hàng đầu, đặc biệt ở bệnh nhân đã xạ trị toàn liều gây xơ hóa nặng. Thực quản có vị trí giải phẫu đặc biệt phức tạp, nằm sâu trong trung thất và giữa mạch máu lớn, cùng nhiều đoạn hẹp tự nhiên. Vì vậy, mọi thao tác cắt, tách, vét hạch hay tạo hình, nối lại đường tiêu hoá đều đòi hỏi độ chính xác cao. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây chảy máu, tổn thương phế quản và màng tim hoặc các biến chứng nặng sau mổ như rò miệng nối, nhiễm trùng, suy hô hấp.

Ở bệnh nhân này, ca phẫu thuật được thực hiện bằng phương pháp nội soi kết hợp với kỹ thuật gây mê phổi phải biệt lập, nghĩa là bệnh nhân chỉ hô hấp bằng phổi trái trong toàn bộ quá trình phẫu thuật. Đây là kỹ thuật gây mê - hồi sức phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa ê-kíp gây mê và phẫu thuật viên để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Dưới sự chỉ huy của PGS.TS.BS Phạm Anh Vũ và ThS.BS Dương Xuân Lộc - Chuyên khoa Tiêu hoá Vinmec Đà Nẵng, ca phẫu thuật được thực hiện trong vòng 4 giờ theo quy trình 3 giai đoạn.

Đầu tiên, các bác sĩ xử lý vùng mô đã bị xơ hóa nặng và các tổ chức dính chặt vào nhau sau xạ trị. Việc tách rời thực quản ra khỏi các cấu trúc xung quanh cần thực hiện tỉ mỉ và chính xác. Song song đó, ê-kíp gây mê triển khai kỹ thuật phổi biệt lập, giúp tạo không gian tối ưu để phẫu thuật viên thao tác an toàn. Tiếp theo, dạ dày được tạo hình thành một ống dẫn mới để thay thế thực quản bị cắt bỏ. Cuối cùng, các bác sĩ nối ống dạ dày với phần thực quản còn lại, hoàn thiện “đường tiêu hoá mới” cho bệnh nhân.

Chỉ sau 7 ngày, bệnh nhân được rút hết ống dẫn lưu, ăn uống bình thường và được xuất viện. Quay lại tái khám sau 15 ngày ra viện, ông Lợi xúc động chia sẻ: “Tôi như được sống lại thêm lần một lần nữa. Trân quý và biết ơn đội ngũ y bác sĩ rất nhiều”.

Thành công này không chỉ mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh, mà còn khẳng định năng lực của Vinmec Đà Nẵng trong việc xử trí những ca phẫu thuật Ngoại Tiêu hóa phức tạp. “Mỗi ca bệnh khó được điều trị thành công là thêm một minh chứng rằng, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu điều trị chuyên sâu các bệnh lý Tiêu hoá phục vụ người dân miền Trung”, PGS. Vũ chia sẻ.