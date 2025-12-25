WHO ghi nhận những thành quả đạt được trong năm 2025

(Ngày Nay) - Năm 2025, WHO đạt nhiều thành tựu y tế toàn cầu, nhưng ngân sách giảm đe dọa thành quả và thúc đẩy sự tự lực của các quốc gia.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa cho biết năm 2025 đã mang lại những tiến bộ lớn về sức khỏe toàn cầu nhưng cảnh báo rằng việc cắt giảm ngân sách và các cuộc khủng hoảng nhân đạo đang đe dọa những tiến bộ này.

Phát biểu trong một video được ghi hình trước, ông Tedros dẫn chứng việc thông qua Thỏa thuận Đại dịch của WHO là thành tựu lớn nhất trong năm, gọi đây là "một ví dụ điển hình về những gì chủ nghĩa đa phương có thể mang lại khi các quốc gia lựa chọn hợp tác thay vì chia rẽ."

Ông Tedros cho biết WHO đã xác nhận 13 quốc gia đã loại trừ được các bệnh tật, ban hành hướng dẫn đối với Lenacapavir, một loại thuốc kháng virus thế hệ mới, để phòng ngừa HIV và liệu pháp GLP-1 cho bệnh béo phì. Ngoài ra, WHO cũng đã phối hợp ứng phó với 48 trường hợp khẩn cấp trên 79 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Gaza, Sudan và Ukraine.

Tuy nhiên, ông Tedros cho biết việc cắt giảm viện trợ có thể đảo ngược những thành quả đạt được trong nhiều thập kỷ, với những ước tính ban đầu cho thấy tỷ lệ tử vong ở trẻ em có thể tăng lên lần đầu tiên trong thế kỷ này. Ông Tedros cho biết thêm việc cắt giảm ngân sách đã buộc WHO phải cắt giảm nhân lực.

Ông Tedros cho rằng cuộc khủng hoảng cũng có thể thúc đẩy các quốc gia hướng tới sự tự lực nhiều hơn và giúp WHO trở nên độc lập và kiên cường hơn, đồng thời nói thêm rằng thế giới vẫn cần cơ quan này cũng như sứ mệnh của WHO để đảm bảo sức khỏe toàn cầu.