Nhiều tỉnh có nguy cơ cháy rừng ở mức rất nguy hiểm trong tháng 5

(Ngày Nay) - Các địa phương có mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng rất nguy hiểm như Thanh Hóa, Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông, Tây Ninh và các tỉnh Tây Nam Bộ, tập trung vào khoảng thời gian từ ngày 11-16/5.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã đưa ra thông tin cảnh báo từ nay đến giữa tháng 5/2024, nhiều tỉnh còn xảy ra nắng nóng diện rộng và có mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng rất nguy hiểm (mức V). Điển hình là Thanh Hóa, Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông, Tây Ninh và các tỉnh Tây Nam Bộ.

Theo Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường, từ ngày 11-15/5, tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C

Tại Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông và các tỉnh Tây Nam Bộ, từ ngày 11-16/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng trở lại, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Cũng theo ông Cường, hiện nay El Nino (hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương) đang suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính.

Trong khoảng thời gian tiếp theo từ tháng 7-9/2024, xu thế khí hậu có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina (hiện tượng bề mặt biển ở trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương lạnh đi so với bình thường).

“Cùng với sự biến chuyển của ENSO (hiện tượng chỉ cả El Nino và La Nina), năm nay dự báo sẽ là một năm thiên tai có rất nhiều điều bất thường; trong đó mùa Hè năm 2024 ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình; khả năng sẽ xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối,” ông Cường nhận định.

Trong thời gian tới, ông Cường cho biết Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, liên tục theo dõi, giám sát, cập nhật hàng ngày trên các kênh thông tin của Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Cơ quan khí tượng thủy văn cũng sẽ cung cấp các thông tin dự báo, cảnh báo chi tiết đến các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông và người dân để phòng, tránh theo đúng các quy định hiện hành.

Trước đó, tháng 4/2024 được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) ghi nhận là tháng nóng nhất trong lịch sử.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết nhiệt độ trung bình tháng 1-3/2024 tại các khu vực đều cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C.

Riêng tháng Tư, nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cao hơn từ 3,1-3,6 độ C; các khu vực khác cao hơn từ 1,6-2,4 độ so với trung bình nhiều năm.

Xét trên toàn quốc, nhiệt độ trung bình tháng 4/2024 đạt 28 độ C, vượt giá trị lịch sử hồi tháng 4/2019 là 27,1 độ C. Bên cạnh đó, có tới 110/186 trạm quan trắc trên cả nước đã ghi nhận giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ tháng Tư, trong đó có đến 44 trạm vượt giá trị lịch sử năm.

Đặc biệt, tại khu vực Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), nhiệt độ cao nhất ngày được ghi nhận trong tháng 4/2024 là 44 độ C - cao nhất từ năm 1976 đến nay; chỉ kém 0,2 độ so với giá trị nhiệt độ cao nhất từng xảy ra ở Việt Nam là 44,2 độ ở Tương Dương (tỉnh Nghệ An) năm 2023.

Theo đơn vị hành chính, có tới 50/63 tỉnh thành phố ghi nhận nhiệt độ kỉ lục của tháng 4/2024, trong đó có 29 tỉnh/thành phố ghi nhận nhiệt độ kỷ lục của năm.