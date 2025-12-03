Noble Palace Long Bien tung ưu đãi chưa từng có với gói quà tặng nội thất lên tới gần 14 tỷ đồng

Xu hướng sống xanh – biệt lập tại phía Đông dẫn dắt dòng tiền cao cấp

Một thế hệ chủ sở hữu mới đang định hình lại tiêu chuẩn lựa chọn nhà ở cao cấp. Báo cáo “Tâm lý người tiêu dùng bất động sản Việt Nam 2024” của Batdongsan.com.vn cho thấy 86% khách mua ưu tiên các sản phẩm gắn với không gian xanh và 88% sẵn sàng chi thêm 5–10% cho một nơi ở có mật độ xây dựng thấp, cảnh quan hài hòa và chất lượng môi trường được quản lý bài bản. Điều này phản ánh rõ sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng: từ ưu tiên vị trí trung tâm sang tìm kiếm chuẩn sống dài hạn, an yên và riêng tư. Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất từ CBRE, quý II/2025 chỉ ghi nhận hơn 1.000 căn thấp tầng mở bán tại Hà Nội, giảm mạnh so với quý trước; nhưng lượng giao dịch lại đạt khoảng 2.600 căn, cho thấy nhu cầu thật vẫn vô cùng bền vững dù nguồn cung ngày càng hạn chế.

Trong bối cảnh đó, các dự án sở hữu quy hoạch đồng bộ, cảnh quan sinh thái và pháp lý minh bạch trở thành tâm điểm lựa chọn của người mua ở thực. Theo xu hướng này, Noble Palace Long Bien - dự án dinh thự hạng sang của Sunshine Group đang nổi lên như một biểu tượng mới tại phía Đông, hội tụ đầy đủ những yếu tố mà tầng lớp khách hàng tinh hoa mong đợi: vị trí đắc địa, chuẩn sống biệt lập riêng tư và giá trị tích lũy bền vững theo thời gian.

Noble Palace Long Bien: Hàng hiếm vùng lõi nội đô với giá trị thăng hoa theo thời gian

Lần đầu tiên tại khu Đông Hà Nội, một bộ sưu tập dinh thự mang âm hưởng nghệ thuật châu Âu cổ điển được chế tác theo tiêu chuẩn 5 sao, kết hợp giữa kiến trúc di sản, thiết kế cá nhân hóa, vật liệu bền vững thượng hạng và kỹ nghệ tạo tác tinh xảo của các nghệ nhân hàng đầu. Đó chính là Noble Palace Long Bien – bộ sưu tập 172 dinh thự siêu VIP phiên bản “limited” nằm trong quy hoạch Khu đô thị Công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội, nơi được mệnh danh là “tọa độ thịnh vượng mới” của phía Đông Thủ đô.

Với diện tích đất từ 116–465m², tổng diện tích sàn từ 210 - 690m²/căn, 100% các dinh thự tại đây đều sở hữu bể bơi tư gia, sân vườn riêng và không gian đa năng có thể tùy biến theo phong cách sống của chủ nhân – từ phòng chiếu phim, cigar lounge đến phòng trưng bày rượu hoặc studio sáng tạo... Đây là mô hình sống "Quiet Luxury" đang được giới thượng lưu ưa chuộng trên toàn cầu.

Hiện tại, dự án đang tung chính sách bán hàng cực hấp dẫn. Khách hàng mua dinh thự Noble Palace Long Bien được chiết khấu 1 - 1,5% trên tổng giá trị sản phẩm theo từng phân khu - một ưu đãi không nhỏ với sản phẩm thuộc phân khúc siêu sang. Cùng với đó là ưu đãi miễn phí 36 tháng quản lý vận hành, giúp chủ nhân tiết kiệm hàng trăm triệu đồng trong ba năm đầu mà vẫn tận hưởng trọn vẹn dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao.

Điểm nhấn giá trị nhất nằm ở chính sách dành cho khách hàng thanh toán sớm: gia chủ sẽ được tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp trị giá 20 triệu đồng/m² sàn xây dựng (đã gồm VAT). Với diện tích sàn từ 210 đến 690m², giá trị quà tặng có thể dao động từ hơn 4 tỷ đồng đến gần 14 tỷ đồng – tương đương toàn bộ chi phí hoàn thiện một dinh thự hạng sang. Đáng chú ý, trong trường hợp khách hàng không có nhu cầu tùy biến không gian riêng, giá trị gói quà tặng nội thất sẽ được khấu trừ 100% vào giá bán, tạo lợi thế tối ưu tài chính theo cách linh hoạt nhất cho khách hàng. Đây được coi là một một chính sách hấp dẫn mà không phải dự án nào cũng hỗ trợ.

Với khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ được hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị hợp đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng kể từ lần giải ngân đầu tiên, hoặc 12 tháng kể từ ngày bàn giao nhà, tùy thời điểm nào đến trước. Đồng thời, được ân hạn nợ gốc trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Đây là cơ hội “đòn bẩy tài chính” hiếm có trong phân khúc dinh thự siêu sang, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu tài sản lớn mà không cần dùng ngay vốn tự có quá cao.

Các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng, với chính sách bán hàng hấp dẫn, tiến độ bàn giao đang cận kề và những giá trị thực đã được khẳng định của thương hiệu “Nhà Sunshine”, Noble Palace Long Bien đang hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành tâm điểm hút dòng tiền trong thời gian tới. Trong bối cảnh giá trị đất đai Long Biên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, bộ sưu tập dinh thự phiên bản giới hạn tại dự án không chỉ mang đến trải nghiệm an cư thượng lưu mà còn mở ra cơ hội sở hữu một tài sản truyền đời bền vững cho các chủ nhân tương lai.